L a consegna degli Academy Awards, come sempre, è stata un appuntamento imperdibile anche per le fashion addicted. Come inevitabile è il nostro recap degli outfit più glam!

La consegna degli Academy Awards è un appuntamento imperdibile non solo per i cinefili ma per chiunque subisca il fascino delle celebs e del dorato mondo che abitano. E per le fashion addicted, ovvio. Perché su quel red carpet appaiono ogni anno abiti da sogno, anzi che al sogno danno materia. Così è stato anche per gli Oscar 2023: look creati per incantare. Con le dovute eccezioni, s’intende. Le scelte discutibili, in queste occasioni che catalizzano l’attenzione a livello mondiale, non mancano mai. E fanno parte del gioco, in un certo senso.

Ma sono state eccezioni, appunto. Perché questa 95esima edizione degli Oscar, che si è tenuta come di consueto al Dolby Theatre di Los Angeles e ha visto trionfare il film Everything everywhere all at once, è stata all’insegna della raffinatezza e dei grandi classici. Armi infallibili. Ed è stato un bel vedere.

L'intramontabile nero

… Che poi l’iconico red carpet, stavolta, non è stato tale. La scelta è caduta sul color champagne, per favorire la qualità delle riprese televisive. Ovvero ottenere un impeccabile effetto notte. E a proposito di grandi classici, sull’ambita passerella ha avuto ampio spazio il nero. Tra design minimalisti, come quello dell’abito Saint Laurent indossato da Andie MacDowell, e note finalizzate a intrigare. Vedo non vedo per Lady Gaga e Rihanna, cristalli per Jennifer Connelly, inserti a contrasto (ben dosati) per Vanessa Hudgens. Nessun passo falso, pura meraviglia.

Getty Images 1/5 Andie MacDowell

Long dress con scollo asimmetrico (SAINT LAURENT) Getty Images 2/5 Lady Gaga

Abito con gonna a corolla e top in tulle (VERSACE) Getty Images 3/5 Rihanna

Abito in pelle e tulle con strascico (ALAÏA) Getty Images 4/5 Vanessa Hudgens

Long dress senza spalline con orli a contrasto (CHANEL) Getty Images 5/5 Jennifer Connelly

Abito a sigaretta con strass a impreziosire il décolleté (LOUIS VUITTON) PREV NEXT

Ipnotico bianco

Quanto a classe, il bianco resta la più valida risposta al nero. E per gli Oscar 2023 i look total white ci hanno davvero rapito. Il candore è stato esaltato da dettagli sparkling, piume, spacchi e scollature da vertigine, decorazioni 3D. Drappeggi che raccontano di tempi assai remoti. Una strada percorsa – tra le altre - da stelle del calibro di Halle Berry, Michelle Yeoh (vincitrice dell'Oscar come Migliore attrice protagonista), Emily Blunt, Rooney Mara. L’ennesima conferma che il bianco è un evergreen, sì, ma tutt’altro che scontato.

Getty Images 1/4 Halle Berry

Abito cut out con spacco laterale e applicazioni 3D (TAMARA RALPH) Getty Images 2/4 Emily Blunt

Long dress senza spalline con maniche lunghe (VALENTINO) Getty Images 3/4 Rooney Mara

Abito drappeggiato con strascico (ALEXANDER MCQUEEN) Getty Images 4/4 Michelle Yeoh

Abito lungo con piume all over (DIOR) PREV NEXT

L’argento è chic

Che bello questo sdoganamento dell’argento. Resta tra le tendenze del momento, ha ottenuto il lasciapassare anche per i look daily e le star continuano a regalarci prove concrete della sua essenza chic. Sono sempre più lontani i tempi in cui veniva identificato esclusivamente con le mise “da discoteca” o comunque outfit volutamente eccessivi. Dunque plausi e applausi a Jessica Chastain, Jamie Lee Curtis, Ana De Armas. Una nota speciale per Eva Longoria, con l’abito Zuhair Murad che coniuga mirabilmente l’argento, il bianco e le trasparenze.

Getty Images 1/4 Jessica Chastain

Abito argento con strascico nero (GUCCI) Getty Images 2/4 Jamie Lee Curtis

Abito tempestato di paillettes argento (DOLCE&GABBANA) Getty Images 3/4 Ana De Armas

Abito silver con balze (LOUS VUITTON) Getty Images 4/4 Eva Longoria

Abito effetto vedo-non-vedo con cristalli e perle (ZUHAIR MURAD) PREV NEXT

Passione pastello

Stiamo assistendo alla gloriosa rivincita dei pastelli. Un’inarrestabile scalata al successo. Diciamolo: solo pochi anni fa, queste delicate e aggraziate tonalità non venivano di certo associate a grandi eventi come gli Oscar. Invece ora succede. Ed è successo anche sullo champagne carpet del Dolby Theatre. Merito in primis di Winnie Harlow, Kerry Condon, Halle Bailey, Stephanie Hsu. Che voto daresti?

Getty Images 1/4 Winnie Harlow

Long dress con breve strascico (ARMANI PRIVÉ) Getty Images 2/4 Stephanie Hsu

Abito con corpetto e gonna vaporosa (MAISON VALENTINO) Getty Images 3/4 Halle Bailey

Abito in tulle con corpetto (DOLCE&GABBANA) Getty Images 4/4 Kerry Condon

Long dress con bustino e gonna drappeggiata (ATELIER VERSACE) PREV NEXT

Le fashion outsider

E poi le outsider, che hanno fatto scelte diverse rispetto al mood imperante. Scelte più eyecatching, ma non esagerate. Perché lo ribadiamo: i look degli Oscar 2023 sono rimasti distanti dall’eccesso. Cara Delevingne ha catalizzato gli sguardi in un nanosecondo con un fiammante abito Elie Saab: monospalla, con maxi decorazione floreale e spacco da urlo. Salma Hayek mandava bagliori arancio, Angela Bassett se n’è infischiata della scaramanzia e ha scommesso tutto sul viola. Sabrina Dhowre Elba è stata tra l’unica a puntare sul fluo e Allison Williams ha portato a un livello pro i pastelli, con un look angelico-ma-forse-no. In senso metaforico o letterale, le stelle sanno sempre come brillare.

Getty Images 1/5 Cara Delevingne

Abito rosso monospalla con spacco (ELIE SAAB) Getty Images 2/5 Salma Hayek

Abito di paillettes arancio (GUCCI) Getty Images 3/5 Angela Bassett

Abito viola a sirena (MOSCHINO) Getty Images 4/5 Sabrina Dhowre Elba

Abito verde fluo con collo alto e maniche lunghe (STELLA MCCARTNEY) Getty Images 5/5 Allison Williams

Abito nude con decorazioni gioiello o orlo in piume (GIAMBATTISTA VALLI) PREV NEXT