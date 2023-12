I l verdetto dello storico quotidiano newyorkese è ormai un appuntamento irrinunciabile. Puntuale è arrivato anche quest'anno: l'elenco di 71 personaggi che hanno dimostrato di avere stile, e non solo in riferimento al look. Ma non mancano frecciate ironiche!

Quali sono i personaggi più stilosi del 2023? Ce li svela il New York Times, che ne conta ben 71 e la cui lista è diventata ormai un appuntamento irrinunciabile. Una lista semiseria, intendiamoci. Lo storico quotidiano newyorkese elenca – senza un ordine particolare, anche questo va sottolineato – le celebs che in qualche modo hanno catalizzato l’attenzione. I personaggi più alla moda, che sono riusciti ad azzeccare parecchi outfit; anche se “molti non avrebbero potuto farlo senza l'aiuto di stilisti, costumisti e altre troupe”, specifica maliziosamente il NYT.

E poi quelli che sono stati inseriti nell’elenco non tanto per i look glam e trendy, quanto per la loro immagine che trasuda personalità e/o originalità. Carattere, in un modo o nell’altro. Naturalmente, abbiamo letto quanto pubblicato dal New York Times con somma curiosità. E ti sveliamo 10 vip che compaiono nel fatidico verdetto. Con tanto di motivazione!

Michelle Yeoh

Lei è la prima attrice asiatica vincitrice di un Oscar. Ed è successo proprio in questo 2023; Michelle (61 anni) è stata eletta migliore attrice protagonista con Everything everywhere all at once. “Non lasciate che qualcuno vi dica che avete passato una certa età, mai”, è stato il suo commento. La sua classe è innegabile, il suo stile va molto oltre l’estetica. Dallo scorso novembre è la nuova ambassador di Balenciaga.

Michelle Yeoh sul red carpet

Beyoncé

C’è anche Beyoncé tra i personaggi più stilosi del 2023. E ti riportiamo alla lettera la motivazione del New York Times: “Il suo guardaroba per il Renassaince tour comprendeva quasi un'intera stagione di look couture”. Queen B ha sfoggiato look pazzeschi, in effetti. Tra i marchi scelti, Alexander McQueen, Courrèges, Anrealage, David Koma, Loewe.

Beyoncé sul palco del suo Renassaince tour

Taylor Swift

Presente all’appello anche Taylor Swift, ma in questo caso non si tratta esattamente di una bella notizia: “È probabile che abbia convinto qualcuno che conosci a indossare braccialetti dell'amicizia o abbigliamento dei Kansas City Chiefs”, commenta sarcastico il NYT. Ok, i suoi fan hanno preso l’abitudine di scambiarsi i braccialetti. Ok, è una tifosa sfegatata dei Kansas City Chiefs. Ma è pur sempre Taylor Swift!

Taylor Swift con una felpa dei Kansas City Chiefs

Rihanna

Febbraio 2023, intervallo del Superbowl. Rihanna appare al cospetto di oltre 65mila spettatori nello stadio di Glendale, in Arizona, sfoggiando una tuta fiammante dotata di zip. E svelando, così, la sua seconda gravidanza. Può bastare per guadagnarsi (di nuovo) un posto nella lista del New York Times?

Rihanna durante l'halftime show del Superbowl 2023

Margot Robbie

Vabbè, considerando il successo mondiale ottenuto nel ruolo di Barbie, era scontato che anche Margot Robbie fosse nella lista del New York Times. Meravigliosa, a suo perfetto agio in quel mondo – e con quel guardaroba – rosa, cosa aggiungere? A proposito: visto che c’era, il NYT ha inserito anche tutte le Barbie, intese come bambole, presenti nel film in questione.

Margot Robbie a un evento promozionale per il film Barbie

Miuccia Prada

Una che ha parecchio da insegnare in fatto di eleganza, quasi scontato dirlo. Non solo: Miuccia Prada è anche tra gli stilisti più influenti al mondo. E la troviamo pure nell’elenco dei manager più pagati recentemente stilato da Il Sole 24 ore.

Miuccia Prada

Victoria e David Beckham

Sono bellissimi e innamoratissimi, questo è universalmente noto. Lei è da sempre una fashion addicted incallita ed è riuscita a fare di questa passione un lavoro vincente: il marchio di moda e beauty che porta il suo nome le regala tante soddisfazioni. Lui, a sua volta, ha un debole per abbigliamento e accessori nonché un gusto irreprensibile. Ma c’è un altro motivo che ha spinto il New York Times a inserirli tra le persone più stilose dell’anno: il documentario Netflix che li vede protagonisti e nel quale dimostrano di non prendersi poi troppo sul serio.

Victoria e David Beckham

Doja cat

Lo scorso maggio, in occasione del Met Gala 2023, Doja Cat ha indossato un abito di Oscar de la Renta e sfoggiato protesi facciali che l’hanno resa molto simile a un felino: omaggio a Choupette, l'amata gatta di Karl Lagerfeld. A giugno, invece, ha presenziato alla sfilata haute couture di Schiaparelli a Parigi con un look fiammante e soprattutto 30.000 cristalli Swarovski a coprirle a coprirle viso, braccia e décolleté. Applicati a mano. Ci sono voluti 4 ore e 58 minuti per creare questo look. Tra i personaggi più stilosi del 2023, ovvio!

Doja Cat alla sfilata haute couture di Schiaparelli

Gwyneth Paltrow

Lo stile di questa donna non conosce limiti né confini. Rimane intatto anche nelle aule dei tribunali. Anzi, la Paltrow è riuscita a trasformare il tribunale in una sorta di sfilata. Low profile, ci mancherebbe. E così commenta il NYT: “Forse l'unica cosa di cui si è parlato di più dei suoi vestiti, durante il processo per l'incidente sugli sci (risalente allo scorso marzo, è stata assolta, ndr) sono state le sue battute”. Un esempio su tutti? “Beh – ha sospirato a un certo punto la dolce Gwyneth - ho perso mezza giornata di sci”. E giù una pioggia di meme da ogni angolo del globo.

Gwyneth Paltrow con uno dei look sfoggiato in tribunale