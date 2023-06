R ihanna ha sfoggiato un microtop in puro blu denim in occasione della passerella Louis Vuitton 2024 primavera uomo. Accanto a lei c'era A$AP Rocky, l'accessorio quasi perfetto di una donna che non ha paura di niente

In occasione del debutto sulle passerelle di Pharrell Williams alla sfilata di Louis Vuitton, Rihanna ha scelto di indossare un look che è stato capace di rubare tutta l’attenzione. Come sempre, la cantante delle Barbados colpisce nel segno. La scelta del suo outfit ha messo d'accordo tutti i magazine di settore nell'affermare che si tratta di un look iconico.

Rihanna, incinta del secondo figlio, ha sfoggiato con orgoglio femminile il suo pancione scegliendo il microtop. Una decisione già amatissima dai suoi fan e dalla stessa RiRi, che lo indossa con una certa frequenza per mettere in mostra il suo bellissimo corpo ingentilito dalla gravidanza. Quale momento migliore di questo, così perfetto e così naturale, per sfoggiare con orgoglio il proprio corpo?

Il microtop di Rihanna fa sognare

Partiamo dalla testa, però, perché il beanie di Rihanna in pendant con il resto dell’outfit racconta una storia di cura sartoriale e gusti perfettamente riconoscibili. È un pezzo iconico, fatto su misura per lei. Al collo la cantante e imprenditrice sceglie di sfoggiare un choker con un orologio luccicante al centro, firmato Jacobs & Co.

Il microtop di Rihanna in puro denim e la fantasia effetto pixel si adattano alla perfezione alla carnagione di Rihanna. A coprirle le spalle c’è una giacca aperta della stessa fantasia, chiusa solo all’estremità, che le cinge la pancia e le conferisce quel gusto oversize così di tendenza negli ultimi anni.

Anche il pantalone effetto pixel a vita bassa e gamba ultra larga sembra fatto su misura per lei, e va a compensare il tocco minimalista del microtop con un’abbondanza di tessuto che, ci immaginiamo, fruscia a ogni suo passo. Ai piedi una scarpetta a punta quasi acuminata, in una nuance dell’oro semplicemente irresistibile.

Per dare il giusto bling al look – non può mai mancare con lei – ci sono gli accessori. Oltre al choker, il pezzo forte, gli orecchini ad anella midi e le collane che ricadono in abbondanza sul microtop e sulla pancia della cantante. Per ogni dito un anello di quello che ha l’aria di essere argento va ad impreziosire ulteriormente la scelta di indossare 100% denim. In questo modo si arricchisce un outfit già opulento senza però strafare.

Per l’occasione, Rihanna ha scelto il suo classico liscio perfetto e un trucco che mette in evidenza le sue labbra. Labbra le quali sembrano sempre sul punto di sorridere di gioia.

A un certo punto della serata Rihanna ha scelto di slacciare la giacca di denim e di fasciarla alla vita, adattando la gioielleria al cambiamento. Pur mantenendo il choker, ha scelto di indossare una quantità di collane luccicanti a lunghezze differenti, elevando così l’outfit ancora una volta.

Questo look di Rihanna è temerario e ci insegna che la percezione del corpo è assolutamente soggettiva. Imparare ad amarsi, ed amare il proprio pancione, è un processo che può richiedere tempo, ma che ci porta tutte nella giusta direzione. Verso la libertà di indossare ciò che ci piace, come ci piace, e soprattutto quando abbiamo voglia di farlo. Perché non introdurre oggi stesso nella nostra vita questo buon proposito nei confronti del nostro guardaroba?