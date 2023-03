Tendenza di primavera: la polo indossata da Hailey Bieber e Rihanna è già un must

I l capo chiave di questa primavera? L'hanno sfoggiato Rihanna e Hailey Bieber tra le strade di Los Angeles! Ecco perché è un già un must

Esplosione di colori, stripe pattern, dettagli lazy e vibe anni ‘90, sono questi alcuni dei fashion trend indiscussi della primavera 2023. E Hailey Bieber e Rihanna lo sanno bene. Da vere trendsetter riescono ad unire in un solo capo ( lo stesso!) tutti i must have di stagione di cui vi abbiamo parlato.

Eh, sì perché le due celeb sono state avvistate per le strade di Los Angeles con la medesima polo e che polo! Un’ode perfetta agli anni ‘90, in palette con le cromie più cool della stagione, blu, bianco e rosso e con motivi a righe orizzontali che hanno conquistato le passerelle delle recenti fashion week.

Inutile dire che in poche ore questo capo ha fatto il giro del web, diventando protagonista assoluto delle wish list di migliaia di ragazze in tutto il mondo. Ma in che modo è stata indossata questa ormai iconica polo, dalle tue star?

La versione di Hailey Bieber

Partiamo con Hailey Bieber che decide di abbinarla a un bel paio di boyfriend jeans in color denim chiaro e a un giubbotto in pelle nero per un tocco da biker grintoso e di tendenza. E che dire delle scarpe? Stivali a punta total black per un look rilassato, ma super fashion.

La versione di Rihanna

E per quanto riguarda Rihanna? La splendida cantante barbadiana, incinta del compagno A$AP Rocky, ha deciso di indossare la polo trasformandola in una versione crop. In questo modo il pancione diventa assoluto protagonista.

Anche lei, come Hailey, ha optato su un paio di boyfriend jeans, nel classico blu denim, anfibi color cammello con lacci rossi e borsa squadrata di Louis Vuitton, per una chicca di stile finale. Occhiali da sole scuri di rito, immancabili tra le assolate strade di Los Angeles e il look di due tra le più amate icone di stile moderne è completato! Voi quale versione avete preferito? Noi le adoriamo entrambe!