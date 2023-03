Iridescenza e luce: che spettacolo il minidress di Hailey Bieber

H ailey Bieber ci regala l'estate con un look favoloso: il minidress con paillettes è la tendenza da acquistare subito!

Il minidress di Hailey Bieber è uno spettacolo di luce e iridescenza, perfetto per affrontare l’arrivo della bella stagione. Pronte per i party scatenati sulla spiaggia e gli aperitivi a bordo piscina? Con i primi caldi la voglia d’estate è tantissima e Hailey Bieber ci regala il look ideale per una serata glam.

Un minidress ricoperto di maxi paillettes sui toni dell’azzurro, con una scollatura vertiginosa sulla schiena decorata da laccetti verde acqua. Impossibile non restare stupiti dall’eleganza della moglie di Justin Bieber, una delle top model più amate del momento. Reginetta dei social, Hailey ama condividere su Instagram i suoi outfit e dare consigli di moda ai followers.

Il suo ultimo look ci catapulta nel cuore dell’estate e ci svela uno dei trend caldi dei prossimi mesi. C’è chi le ama e chi invece non le sopporta: qualsiasi sia la vostra posizione sappiate che le paillettes sono tornate di moda! Meglio se giganti o multicolor, sono l’elemento perfetto per dare il twist giusto ad un outfit serale.

Il minidress in paillettes d’altronde è una garanzia: armonizza la silhouette e ti rende subito la star della festa. La primissima regola è quella di lasciare che sia l’abito il protagonista del look. Dunque non puntare su accessori troppo appariscenti e scegli per gli altri pezzi dell’outfit dei colori neutri. Versatile e glamour, il minidress è adatto a tutte le forme del corpo e altezze. Il bello di questo capo è che può trasformarsi in chic oppure rock cambiando il trucco, l’hairstyle e gli accessori abbinati.

L’ultimo scatto pubblicato su Instagram da Hailey Bieber, in ogni caso, conferma la sua enorme passione per i mini abiti. Sia d’estate che d’inverno infatti la trendsetter non rinuncia ai vestitini. In fatto di minidress dunque è una vera e propria maestra. Adora le palette neutre, ma non rinuncia ad osare, puntando sui colori della stagione, come il rosa Barbie o i pois. Per quanto riguarda i modelli sceglie linee sinuose, arricchite da dettagli che fanno la differenza come rouche, volumi oversize o trasparenze. Anche per quanto riguarda gli abbinamenti ha delle costanti. Non rinuncia mai al blazer – ovviamente over e maschile – per completare il look. Mentre il suo accessorio del cuore sono gli occhiali da sole, da indossare in qualsiasi occasione, persino sul tappeto rosso come ha fatto già durate il Met Gala del 2021.