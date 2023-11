N uove collezioni e collaborazioni, appuntamenti con sorprese, shopping benefico e aria di Black Friday: scopri le notizie moda di questa settimana!

Mettiti comod*, è arrivata l’ora del nostro recap dedicato alle fashion news della settimana 10-17 novembre. Una sette giorni decisamente intensa e ricca di novità, quella appena passata! Abbiamo scoperto i coloratissimi gioielli creati da Bea Bongiasca per Philosophy ma anche le nuove creepers realizzate da Dr. Martens e Supreme. Ci siamo lasciati sedurre dalle sinuose gonne in seta di Moiré Gallery Milano, che ha presentato la sua prima capsule collection, e ci prepariamo a varcare la soglia di CityLife Shopping District per lasciarci travolgere dalle sorprese in occasione del Black Friday.

A proposito di sorprese, prendi nota: il 21 novembre si aprono le porte del pop-up store Amazon Black Friday Fun House a Milano, e ci sarà davvero da divertisi. Ma obbligatoria è anche la tappa al prestigioso Palazzo delle stelline, che si prepara a ospitare il Christmas District de La mano del Bambino: si può fare del bene anche con lo shopping! Le fashion news raccontano anche del designer Arthur Arbesser, designer di fama internazionale, diventato consulente creativo di Wittmann Möbelwerkstätten, e di Marcolin. Che invece dà il via alla terza edizione della “Leadership Academy” e dedica un’intera sessione alla leadership al femminile. Pront*?

Philosophy e Bea Bongiasca insieme per una capsule di gioielli

Si chiama Philosophy x Bea Bongiasca la capsule collection di gioielli nata dalla collaborazione tra Philosophy di Lorenzo Serafini e il brand milanese Bea Bongiasca. Una linea pensata per esaltare l’energia del colore, il senso di allegria, la creatività. Tra i pezzi simbolici, l’anello Baby Vine, una collana e due modelli di orecchini reinterpretati con i colori iconici di Philosophy: l’abbinamento rosso e lilla, per esempio, è davvero magnetico.

Oro nove carati e ametiste rendono preziosi questi gioielli, piccoli capolavori di design dallo spirito easy chic e spensierato. Elemento iconico che unisce i due marchi è il fiore, che dà forma alla collana con pendente e al maxi orecchino Flower Power. La collezione è in vendita sul sito ufficiale philosophyofficial.com, nella boutique Philosophy di Lorenzo Serafini a Roma e nello store di Milano di Bea Bongiasca, ma anche su beabongiasca.com.

Capsule Philosophy x Bea Bongiasca

Wittmann: il nuovo consulente creativo è Arthur Arbesser

È Arthur Arbesser, designer di fama internazionale, il nuovo consulente creativo di Wittmann Möbelwerkstätten. Capace - con la sua esperienza nella moda e nell’interior design, ma anche traendo ispirazione dalla cultura viennese - di interpretare la tradizione di Wittmann e al contempo definirne la visione del futuro.

Arbesser potrà ampliare l’importante lavoro dell’ex art director Luca Nichetto, a cominciare dal programma pluriennale di design e dal nuovo branding dell’azienda. Luca Nichetto, d’altra parte, resta tra i principali designer del marchio. “Considero il mio ruolo – spiega Arbesser - simile a quello di un curatore, che continua a sostenere la strada dell’internazionalizzazione intrapresa da Wittmann, senza perdere mai di vista le proprie origini e tradizioni austriache”.

Arthur Arbesser

Moiré Gallery Milano: arriva la prima capsule di gonne “size free”

Ancora fashion news per questa settimana del 10-17 novembre. Moiré Gallery Milano - concept store e galleria d’arte, moda e design in via Borgonuovo 5 a Milano - presenta la sua prima capsule di gonne “size free”. Sono tutte realizzate in seta e caratterizzate da linee morbide e scivolate, in tinta unita o dalle fantasie floreali; si sceglie tra modelli midi o alla caviglia.

Il classico standard delle taglie è abbattuto, i tagli svasati e a ruota – dall’impronta retrò – valorizzano invece qualsiasi silhouette. La produzione è sostenibile, basata sull’etica no-waste. Avviene, infatti, soltanto su richiesta e in modo da utilizzare stock e pezzi invenduti. Ogni gonna è dunque su misura e con estrema attenzione è curato ogni dettaglio, dall’orlo confezionato a mano alla cerniera invisibile. “La clientela – spiega la fondatrice e curatrice della galleria Ouafa Tahoun - ha spesso difficoltà a dichiarare la taglia. Lo standard classico delle taglie mette in crisi la shopping experience che dovrebbe essere positiva e non problematica. Da qui, l’idea di proporre gonne uniche, realizzate su misura, seguendo ed esaltando le forme senza incasellamenti o categorizzazioni”.

La proposta comprende le “art skirt” Moiré & TITA, ovvero la prima capsule collection di gonne dipinte a mano, in limited edition, nate dalla collaborazione tra Moiré Gallery e TITA, artista bergamasca votata astratta. Le gonne Moiré si possono acquistare esclusivamente da Moiré Gallery Milano e non presentano etichetta.

Courtesy of press office 1/5 Gonna Moiré in seta rossa (MOIRÉ GALLERY MILANO) Courtesy of press office 2/5 Gonna Moiré in seta con fantasie floreali (MOIRÉ GALLERY MILANO) Courtesy of press office 3/5 Art skirt Moiré & TITA dipinta a mano (MOIRÉ GALLERY MILANO) Courtesy of press office 4/5 Art skirt Moiré & TITA dipinta a mano (MOIRÉ GALLERY MILANO) Courtesy of press office 5/5 Art skirt Moiré & TITA dipinta a mano (MOIRÉ GALLERY MILANO) PREV NEXT

A Milano apre il pop-up store Amazon Black Friday Fun House

Tra le fashion news più intriganti, anche l’apertura a Milano del pop-up store Amazon Black Friday Fun House: le porte resteranno aperte dal 21 al 26 novembre, proprio in occasione della settimana del Black Friday. Si tratta di un vero e proprio spazio esperienziale diviso in aree tematiche, all’interno del quale sarà possibile scoprire le offerte del Black Friday e dare il via agli acquisti per le imminenti festività natalizie. In un’atmosfera funky e retrò tipica degli anni ’80 e ‘90, all’insegna del gioco e del divertimento.

All’ingresso, nell’area Charity, gli ospiti avranno l’opportunità di scoprire le numerose iniziative di Amazon a supporto della comunità; potranno poi visitare l’area dedicata alla Fiat Nuova 500 - cento per cento elettrica - e concedersi una pausa nell’area bar. L’area Gaming è invece il luogo dedicato al gioco e alla spensieratezza: ispirata ai giochi Arcade come Pac-Man, Space Invaders e Tetris, permette di scoprire la Top 10 toys 2023, già disponibile su Amazon. Ci sono poi l’area Amazon Fresh, dedicata al servizio di consegna della spesa in giornata di Amazon.it, e la fantastica area Beauty: un salone di bellezza firmato Fanola, nel quale sperimentare nuovi look e acconciature.

Infine l’area Made in Italy, dedicata alla vetrina Made in Italy di Amazon.it, grazie alla quale i clienti potranno conoscere l’impegno di Amazon a supporto delle piccole e medie imprese italiane e lasciarsi ispirare per i regali natalizi.

Marcolin lancia la “Leadership Academy” al femminile

Marcolin, azienda leader nel settore dell’eyewear, dà il via alla terza edizione della “Leadership Academy”, un percorso di formazione rivolto ai propri talenti e futuri leader. Quest’anno c’è una bella novità: una sessione interamente dedicata alla leadership femminile.

Sono moduli relativi al potenziamento di specifiche soft skills; l’obiettivo è quello di formare leader capaci di guidare e ispirare secondo i principi di equità e inclusività. Le future manager saranno affiancate da figure di vertice interne ed esperti esterni, che forniranno preziosi strumenti per affinare le competenze necessarie per guidare team e alimentare innovazione, cultura, cambiamento. “La diversità – commenta Sabrina Paulon, Group HR Director di Marcolin - per noi è un valore e rappresenta un motore di crescita economica e di sviluppo, a vantaggio non solo delle donne, ma di tutte le persone coinvolte”.

Leadership Academy by Marcolin

Dr. Martens x Supreme, la nuova collezione di creepers

Forme decise, suola in gomma super spessa, chiusura con lacci o fibbia: con la loro estetica impattante, le creepers sono scarpe iconiche quando si tratta di moda urban. E sono anche protagoniste di Dr. Martens x Supreme, il nuovo colpo messo a segno dal sodalizio tra i due storici marchi.

Si tratta di tre nuove varianti della Ramsey creeper: in pelle scamosciata nera, viola e in pelle argento metallizzata. Confermate la solida suola nera in BEN con tacchetti profondi, le tipiche scanalature e le cuciture nere a filetto. Ciascun paio è dotato di lacci neri; si aggiunge un secondo set di lacci ton sur ton per le varianti viola e argento. Dr. Martens x Supreme è disponibile dal 16 novembre su drmartens.com e presso partner selezionati. Andiamo avanti con le fashion news della della settimana 10-17 novembre.

Courtesy of press office 1/3 Ramsey creeper in pelle scamosciata viola (DR. MARTENS X SUPREME) Courtesy of press office 2/3 Ramsey creeper in pelle scamosciata nera (DR. MARTENS X SUPREME) Courtesy of press office 3/3 Ramsey creeper in pelle metallizzata argento (DR. MARTENS X SUPREME) PREV NEXT

La Mano del Bambino: il nuovo Christmas District approda a Milano

La Mano del Bambino, associazione che opera e aiuta bimbi con malformazioni alle mani, è pronta a inaugurare un nuovo Christmas District a Milano. Per l’esattezza presso il prestigioso Palazzo delle Stelline: un luogo storico che dal 24 al 26 novembre sarà location del Christmas Charity Shopping. Solidarietà e festa andranno di pari passo, per un evento unico che sarà anche un’imperdibile occasione per giocare d’anticipo per i regali di Natale.

Gli oltre 60 espositori sono eccellenze artigianali provenienti da ogni parte d’Italia e girovagando tra gli stand si troverà davvero di tutto: da abiti unici a originali accessori moda, dagli articoli per la casa ai prodotti gastronomici e a quelli per i bambini. Ci sarà anche la possibilità di incontrare le persone che animano l’associazione e l’unità di chirurgia della Mano pediatrica dell’Ospedale San Giuseppe, un centro d’eccellenza che ogni anno collabora con La Mano del Bambino. E che, grazie anche a questo evento, dona ai più piccoli normalità e sogni.

Uno scatto relativo all'edizione 2022 del Charity Shopping

CityLife Shopping District: sconti, sorprese e novità per il Black Friday

Siamo giunti al termine delle fashion news di questa settimana del 10-17 novembre. CityLife Shopping District, il più grande distretto commerciale urbano d'Italia, ha deciso di festeggiare la settimana del Black Friday in un modo decisamente originale. Anzi, in più modi. Puntando i riflettori sui CityLifers, e non avrebbe potuto essere altrimenti.

Innanzi tutto, dal 20 al 26 novembre gli spazi di CityLife Shopping District si animeranno grazie a una lunga serie di sconti esclusivi e a un allestimento inedito: le t-shirt CityLifers decoreranno il soffitto della mall, creando un percorso immersivo che conduce fino al corner Boutique, allestito al Fashion Point – piano zero. Qui sarà possibile scoprire e acquistare i prodotti della capsule collection CityLifers, in particolare della Speciali edition Black Friday 2023: novità assolute sono la t-shirt nel nuovo colore fucsia e la felpa cropped nera con dettaglio fucsia.

Dal 24 al 26 novembre, inoltre, si potranno personalizzare gratuitamente t-shirt e felpe firmate CityLifers, facendo ricamare gratuitamente il proprio nome o le proprie iniziali, nel colore e font preferiti. Be YOUnique!

Felpe firmata CityLifers