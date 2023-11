N on un giorno soltanto, ma addirittura dieci: questo significa Amazon Black Friday 2023. Ecco una selezione delle migliori offerte moda, non ti resta che scegliere!

Il Black Friday 2023 cade di venerdì 24 novembre e, come sempre, stiamo tutti fremendo. Perché questa tradizione ereditata dagli Usa è decisamente strategica: possiamo regalare nuovi tocchi glam al nostro guardaroba e fare affari d’oro, senza attendere i fatidici saldi di gennaio. Ed è anche un’occasione per portarci avanti coi regali di Natale, attenuando il rischio di stress last minute. Troppo poco un solo giorno? Allora ecco tre parole che illuminano: Amazon Black Friday. Un’intera settimana dedicata allo shopping super scontato; anzi, per essere precisi di tratta di dieci giorni.

Si comincia allo scoccare della mezzanotte di venerdì 17 novembre (altro che sfortuna!) e si va avanti fino a lunedì 27 novembre. Cioè fino al Cyber Monday. Non potevamo non concentrarci sulle offerte moda e sono centinaia: capi e accessori di tutti i tipi e per tutti gli stili. Per darti una mano a decidere, abbiamo fatto una selezione ad hoc. Tuffati nella Black Friday Week di Amazon e crea il tuo look!

Jeans a vita bassa

Cominciamo dai jeans, perché sicuramente anche tu ne vorresti almeno (e ripetiamo almeno!) 3-4 modelli nuovi all’anno. Tra le offerte Amazon Black Friday 2023 abbiamo trovato questa proposta firmata Pepe Jeans. Vita bassa, gamba dritta e vestibilità slim. Attenzione, perché vanno a ruba!

Le sneakers con il cuore

Vale quanto detto a proposito dei jeans: anche per quanto riguarda le sneakers, il nostro desiderio non si spegne mai. E la nostra collezione è in crescita continua. Dai un’occhiata a queste, decisamente originali e glam: fanno parte della collezione Uno Loving Love, frutto del sodalizio tra Skechers e il celebre muralista James Goldcrown, che propone l’iconico motivo con cuori colorati del #Lovewall. Come resistere?

Le francesine lucide

Restiamo in tema shoes, ma cambiamo completamente genere. Le francesine, cioè le scarpe stringate, sono un must dello stile classico. Ma se realizzate in pelle effetto vernice, acquisiscono un tocco glam che mescola le carte in tavola e le rende ancora più affascinanti. Con i calzini bianchi, in bella vista, sono il top. Ma anche con il tailleur pantalone!

Rain boots

Ok, lo ammettiamo: ci stiamo prendendo gusto. Tutta “colpa” della Settimana Black Friday di Amazon! Gli stivali da pioggia sono approdati nello street style ormai da un po’, non si tratta più di una semplice tendenza. Sono rimasti sulla scena fashion e resteranno. E questi dieci giorni di sconti rappresentano l’occasione perfetta per comprarne un paio. Eccoli qua, suola chunky e fibbie intorno alla caviglia. Chic!

Il pullover cozy

L’inverno è dietro l’angolo e l’idea di un pullover caldo e comodo si fa ogni giorno più allettante. Abbiamo scovato una versione che riscuote grande successo su Amazon: la lavorazione è raffinata, con maxi coste che s’intrecciano, e il collo è a imbuto. Un capo essenziale e al contempo molto versatile. Da sfruttare al massimo in città e mettere in valigia per le vacanze in montagna.

La felpa foderata in sherpa

A proposito delle giornate più fredde e/o delle vacanze in montagna: le felpa hoodie foderata in sherpa è magnifica, senza se e senza ma. Caldissima ma non ingombrante, da indossare sotto qualsiasi capospalla. E da usare proprio come capospalla, invece, quando il clima si fa un po’ più mite.

La giacca impermeabile

La giacca impermeabile che arriva a metà coscia, dotata di cappuccio, è sempre una buona idea. Abbiamo scelto questo per diverse ragioni: prima di tutto perché il design la rende abbinabile sia a capi casual chic che più formali, quindi in fatto di versatilità merita la piena promozione. E poi è priva di imbottitura ma realizzata con un tessuto tecnico che protegge anche dal vento e dal freddo. Sono disponibili anche altri colori.

Il piumino colorato

No, un inverno senza il piumino non è neppure immaginabile! Amazon Black Friday 2023 è l’occasione perfetta per comprarne uno nuovo. Magari di un bel colore intenso e/o acceso, per ravvivare i nostri outfit. Trapuntato, semplice, con cappuccio, lungo fino ai fianchi. Andiamo!

Top con paillettes

Ma il Black Friday serve anche a togliersi qualche sfizio, diciamolo. E cominciare a definire il look di Capodanno, perché no? Questa proposta non ti lascerà indifferente, ne siamo sicuri: un top rosso con scollo all’americana e tempestato di paillettes ton sur ton. La vestibilità è morbida, indossandolo si creano raffinati drappeggi. Da comprare subito.

L'orologio con charm

Abbiamo dato un’occhiata anche gli orologi online scontati per il Black Friday. Girls, guardate questa chicca: l’orologio Hip Hop Dancing in the Light, con l’ormai iconico cinturino in silicone e un piccolo charm fissato a mo’ di piercing, raffigurante un’ape. Wow!

