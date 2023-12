S ì, c'è una nuova collezione denim ispirata alle supermodelle degli anni '90, da Naomi a Claudia. Ma ci sono anche rivisitazioni di capi iconici, capsule benefiche, mercatini natalizi... e una sorpresa a quattro zampe!

Lo sappiamo: il nostro appuntamento con le novità dal mondo del fashion è ormai irrinunciabile anche per te. Una piacevole abitudine! Dunque, facciamo il punto, con tutte le news di moda della settimana 8-15 dicembre. Relish ha avuto l’idea di creare una collezione denim ispirandosi alle supermodelle degli anni ‘90, tra cui Naomi Campbell e Claudia Schiffer; è davvero originale, dai un’occhiata! Come originale è stata l’iniziativa organizzata da Pinko e Amoglianimali onlus nel cuore di Milano: un cocktail charity per aiutare i pelosetti meno fortunati, cui hanno preso parte tanti altri amici a quattro zampe.

A proposito di iniziative charity, segnaliamo anche quella messa in campo da MC2 Saint Barth e Coccolebimbi: un’allegra collezione per adulti e bambini, fatta di nuvolette e paperelle, il cui ricavato andrà a To.get.there. Quindi servirà a sostenere i bimbi africani hiv positivi e le loro famiglie, ma anche tanti orfanelli. Ma il recap delle news moda ci permette anche di scoprire una nuova versione dell’iconico sandalo Arizona di Birkenstock: calda, soffice e coloratissima. C’è da innamorarsi subito. Ti piacciono i mercatini natalizi e sei dalle parti di Milano? Non perderti la nuova edizione di Wunder Mrkt ai Bagni Misteriosi!

The Relish and pleasure of denim, la denim capsule ispirata alle top degli anni ’90

Si chiama The Relish and pleasure of denim ed è la capsule collection Primavera Estate 2024 svelata da Relish. La particolarità? L’ispirazione arriva dalle top model degli anni ’90, dal loro stile ma anche dalla personalità. E il nome di ogni modello di jeans è rivelatore. Naomi, per esempio, è a vita alta con un particolare carré e tagli effetto push up; Kate è slim fit a vita alta, con 5 tasche; i jeans Cindy hanno un taglio a sigaretta e vita media, gli Schiffer sono flare fit con taglio vivo e i Giselle sono loose fit con vita media.

Ci sono anche i pantaloni in denim Linda, Carla, Elle, Tyra e Patti. I fit della collezione Relish Jeans valorizzano le curve ma senza comprimerle; questo significa che tutti i modelli sono in cotone, con una percentuale di poliestere e una piccola ma determinante quantità di elastan, che consente di “costruire” le forme del corpo e impedisce che il capo in denim si alleanti con il tempo, i lavaggi e l’usura. La denim collection è completata da camicie, un bustier, una gonna e una blazer doppiopetto.

The Relish and pleasure of denim

Pinko e Amoglianimali onlus: il charity cocktail per gli amici a quattro zampe

Un piccolo esercito di pet lovers si è ritrovato – il 12 dicembre – nella Boutique Pinko Galleria, presso la Galleria Vittorio Emanuele II di Milano. Tutti, naturalmente, sono arrivati in compagnia dei loro pelosetti. L’appuntamento in questione era il charity cocktail organizzato da Pinko e Amoglianimali onlus con l’obiettivo di sensibilizzare sulla tutela e sul benessere degli amici a quattro zampe.

L’intero importo della raccolta fondi libera è stato devoluto proprio alla onlus Amoglianimali, fondata nel 2006 dai veterinari milanesi Mauro Cervia e Fabio Borganti e che opera nel territorio, anche sterilizzando gratuitamente i cani randagi. I guest dell’evento - giornalisti, celebrities, amici della onlus e VIC - sono stati omaggiati con una scatola tailor-made di baci di dama creata con Pasticceria San Carlo. Gli amici a quattro zampe, invece, hanno un kit brandizzato Pinko con un dispenser per sacchetti e biscottini. Lo store Pinko Galleria è stato ripensato per l’occasione con un divertente setup ad hoc per i pet e con le doggy lunch box.

Courtesy of press office 1/4 Charity cocktail organizzato da Pinko e Amoglianimali onlus Courtesy of press office 2/4 Charity cocktail organizzato da Pinko e Amoglianimali onlus Courtesy of press office 3/4 Charity cocktail organizzato da Pinko e Amoglianimali onlus Courtesy of press office 4/4 Charity cocktail organizzato da Pinko e Amoglianimali onlus PREV NEXT

Concepts e Birkenstock presentano i sandali Arizona

Pelle di vacchetta a pelo lungo in quattro colori accesi e vibranti: pink, malva, lime green e arancio tenue. Eccoli, gli iconici sandali Birkenstock Arizona, in una veste del tutto nuova. E decisamente glam. Una limited edition che celebra il decimo anno di collaborazione tra Birkenstock e Concepts, ma anche il cinquantesimo anniversario dell’ormai celebre sandalo a due fasce del marchio tedesco.

L’ispirazione arriva da Miami e dal movimento dell’Art Déco, questa sorta di fusione dà come risultato un’ondata di energia e… calore. “Concepts - ha dichiarato il ceo Tarek Hassan - vanta una ricca storia nella narrazione di prodotti a Miami. Abbiamo scoperto che arte, design e moda condividono parallelismi con l'epoca dell'Art Déco e ora siamo entusiasti di collaborare con Birkenstock su una capsule legata a questo momento a Miami”.

Capsule limited edition Birkenstock Arizona

16 e 17 dicembre: torna il Mercato di Natale ai Bagni misteriosi

Andiamo avanti con il nostro giro di news moda. Prendi nota, manca pochissimo alla consueta edizione speciale di Wunder Mrkt ai Bagni Misteriosi del teatro Franco Parenti a Milano: quella natalizia! Il 16 e i 17 dicembre torna infatti il Mercato di Natale, per l’occasione la location sarà trasformata in un ipnotico villaggio dal sapore retró. Dedicato alla creatività artigianale e – appunto – alla magia del Natale.

I Bagni Misteriosi, gioiello architettonico degli anni ’30, accoglieranno i visitatori con una bellissima pista di pattinaggio, le luminarie e un mercatino con oltre 90 espositori. Sarà un’ottima occasione anche per dedicarsi allo shopping sostenibile, gustare le proposte culinarie di GUD e soprattutto trovare il regalo perfetto. Non mancheranno laboratori per i più piccoli e sorprendenti incursioni teatrali. L’indirizzo preciso è via Carlo Botta 18, il ticket d’ingresso costa 3,5 euro. Orari: h.10:30 – 20:30.

Wunder Mrkt ai Bagni Misteriosi

MC2 Saint Barth e Coccolebimbi firmano una capsule benefica per To.get.there

Tra le news moda più recenti c’è anche il lancio della capsule nata dal sodalizio tra MC2 Saint Barth e Coccolebimbi by Rainbow clouds. Una collezione bella e buona, nel vero senso della parola: il ricavato sarà infatti devoluto a To.get.there, l’associazione fondata da Massimo Leonardelli e Piero Piazzi con l’obiettivo di aiutare i bambini africani.

Per essere ancora più precisi, i proventi derivanti dalla vendita della capsule saranno utilizzati per sostenere le iniziative in Uganda e Sud Sudan a favore di bimbi hiv positivi o orfani, supportare la loro scolarizzazione e fornire il sostentamento economico e sanitario a migliaia di famiglie. “Sono molto felice – scrive Piero Piazzi su Instagram - di presentare questa capsule in limited edition, risultato dalla fusione tra l’iconica nuvola di Coccolebimbi e la famosa paperella simbolo di MC2 Saint Barth”. La collezione, disponibile sui siti ufficiali di entrambi i marchi, è composta da capi per adulti e bambini nonché contraddistinta dal ricamo coccole e nuvole e stampe all-over con nuvolette e paperelle. Tra l’altro sono disponibili una borsa a tracolla, due felpe e due cappelli.