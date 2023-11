Q uando c'è da celebrare l'anniversario, i marchi moda lanciano (spesso) nuove collezioni. Che hanno qualcosa di speciale, proprio come il traguardo raggiunto!

L’anniversario è un momento importante per tutti e in ogni campo, da quello sentimentale a quello professionale. Spegnere una candelina in più significa aver percorso un altro pezzo di strada. Fare un bilancio e guardare al futuro. Ciò vale, naturalmente, anche per l’universo moda. Allora sai che c’è? Abbiamo pensato di realizzare un recap degli anniversari fashion di questo periodo; di questo 2023 che volge al termine. Un modo per porgere i nostri auguri, of course. Ma anche per scoprire le collezioni lanciate per festeggiare i traguardi in questione. Ed è davvero un bel vedere, sentire, indossare!

Sézane celebra 10 anni di knitwear

Il brand parigino Sézane - fondato nel 2013 da Morgane Sezalory - celebra dieci anni di knitwear. E lo fa con una nuova linea di maglieria che rappresenta e simboleggia il suo obiettivo di sempre: realizzare capi timeless e colorati che esprimano creatività e possano adattarsi a tutte le donne.

Una collezione che è dunque una conferma e si traduce in una selezione di lane pregiate, un sapiente uso dei colori e design che non passano mai di moda. Pullover, cardigan, giacche; tinte unite o lavorazioni fantasia, svariati scolli, maniche dritte oppure a palloncino: c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Le taglie vanno dalla XXS alla XXL. Questi capi sono anche ottime idee regalo per Natale.

Cardigan in alpaca e lana con maniche a palloncino (SÉZANE)
Cardigan in lana merino (SÉZANE)
Pullover in kid mohair e lana con manica a palloncino e scollo a barchetta (SÉZANE)
Pullover multicolor in lana e alpaca (SÉZANE)
Giacca in kid mohair e lana con fantasia jacquard floreale (SÉZANE)

Anteprima: i primi 30 anni e una Wirebag speciale

Il recap degli anniversari fashion ci conduce dritt* anche ad Anteprima. Che taglia il traguardo dei 30 anni e lo celebra combinando il tema stagionale FW23-24 Glow in the dark con una delle filosofie fondamentali del brand stesso: Love. Il risultato è la 30th Anniversary Wirebag collection. Ovvero una rivisitazione della Wirebag più venduta, la Standard miniatura. Abbinata a una luce al neon con la scritta Love, questa collezione manda anche un messaggio importante: spesso basta un piccolo tocco per rendere tutto diverso. E l’amore può essere anche nei più piccoli dettagli.

Izumi ha scritto personalmente a mano la parola Love e l'ha incorporata anche come motivo nascosto in alcune stampe della collezione FW23. L'uso di luci al neon rafforza ulteriormente l'idea di trovare la luce in mezzo all'oscurità. La nuova collezione di Wirebag mantiene le stesse dimensioni della Miniatura standard (18,5 cm di larghezza, 16 cm di altezza) ed è disponibile in tre tonalità iconiche: Argento 351, Khakigento 365 e Nero Opaco 145. Ciascuna rappresenta un diverso aspetto della donna: Argento incarna uno stile moderno, Khakigento emana delicatezza e Nero Opaco rievoca l'impavidità.

Le borse sono inoltre dotate di una catena lunga 51 cm e ornata con 30 perle, che diventa sofisticato accessorio per completare il look.

30th Anniversary Wirebag collection - Nero opaco 145 (ANTEPRIMA)
30th Anniversary Wirebag collection - Argento 351 (ANTEPRIMA)
30th Anniversary Wirebag collection - Khakigento 365 (ANTEPRIMA)

Timberland: un'ondata di colore per il 50esimo anniversario dell'iconico 6-Inch Boot

Lo stivale 6-Inch Boot di Timberland è conosciuto e amato in ogni angolo del globo, una vera e propria icona. E per festeggiare il suo 50esimo anniversario, il brand statunitense presenta una collezione coloratissima, audace, eyecatching: Timberland® 50th Edition Premium 6-Inch Boot. L’arcobaleno ai nostri piedi, è proprio il caso di dirlo.

Le altre caratteristiche di questa travolgente collection? Pelle premium di Timberland, protezione impermeabile, suola in gomma traslucida, isolamento Primaloft riciclato al 90%: ritroviamo dunque tutte le caratteristiche che hanno reso celebre lo stivale in questione. La collezione comprende anche la felpa Timberland® 50th Anniversary in cotone biologico al 100 per cento, nonché i cappelli beanie e i calzini abbinati. Largo al colore!

Timberland® 50th Edition Premium 6-Inch Boot

Dr. Martens x Warner Bros. 100th Anniversary: una collezione ispirata ai film distopici

Warner Bros. Discovery Global Consumer Products celebra il 100esimo anniversario. I festeggiamenti devono essere speciali, e infatti passano da un nuovo sodalizio con Dr. Martens che sfocia in una collezione ispirata all’iconografia di Blade Runner (1982) e Mad Max: Fury Road (2015).

Le inconfondibili silhouette Dr. Martens diventano dunque una speciale “tela” su cui raffigurare l’immaginario distopico delle due pellicole cult. La collection comprende i modelli 1460, Jadon e la borsa Reporter. Lo stivale Jadon Mad Max è realizzato in pelle Orleans, nonché dotato di una placca metallica a forma di teschio di Immortan Joe con zip in tinta. La tomaia è stampata con un braccio scheletrico e arricchita con una catena. Il modello 1460 di Mad Max: Fury Road è in pelle Old Harness testurizzata. I lacci sono impreziositi da un ciondolo a forma di punta di lancia con l’emblema di Immortan Joe e il cinturino posteriore riporta una citazione di Nux: WHAT A LOVELY DAY.

La rivisitazione futuristica dello stivale Jadon in chiave Blade runner è in pelle liscia con tacco in TecTuff, mentre il caratteristico passante sul tallone e le cuciture a contrasto del guardolo sono rielaborati in rosso. Lo stivale è dotato di logo Tyrell Corporation in gomma stampata, i lacci sono impreziositi da un ciondolo Tyrell Corp in metallo e un altro raffigurante un unicorno origami. Il cinturino posteriore riporta la citazione di Roy: LIKE TEARS IN RAIN. Anche lo stivale 1460 Blade Runner è realizzato con la classica pelle Smooth con stampa a griglia e un nastro riflettente sul cinturino posteriore. Ritroviamo inoltre la scritta LIKE TEARS IN RAIN. La borsa Reporter ispirata a Blade Runner presenta la stessa patch Tyrell Corp in gomma e una tracolla con ciondolo a forma di unicorno origami.

Stivale Jandon in pelle Blade Runner (DR: MARTENS)
Stivali Jadon in pelle Mad Max (DR: MARTENS)
Borsa da reporter Blade Runner (DR: MARTENS)

Colmar festeggia 100 anni con una capsule by Joshua Vides

Grandi festeggiamenti in casa Colmar: è il centenario. E proprio per festeggiare, il celebre brand ha affidato all’artista visivo californiano Joshua Vides il compito di reinterpretare dieci capi storici che ne definiscono l’heritage.

La capsule collection Colmar 100 by Joshua Vides comprende un riedit dell’iconico piumino 1249, una maglia jacquard di cachemire che rievoca la giacca realizzata negli anni Settanta per la Valanga Azzurra e ribattezzata Ceffa da Erwin Stricker, la t-shirt con una stampa che riproduce tante medaglie d’oro (come fossero appese al collo) e omaggia il campione di sci croato Ivica Kostelic. Ci sono anche il cappellino con disegno jacquard di una maschera da sci e una felpa hoodie che celebra i colori di Colmar: bianco, rosso e blu. Non manca davvero nulla.

Piumino oversize con gigantografia sulla schiena che riproduce il primo logo Colmar del 1923 (COLMAR 100 BY JOSHUA VIDES)
Felpa hoodie unisex in misto cotone garzato (COLMAR 100 BY JOSHUA VIDES)
Cappello unisex in misto cachemire con disegno jacquard (COLMAR 100 BY JOSHUA VIDES)
Maglione unisex girocollo in cachemire e lana con disegno jacquard (COLMAR 100 BY JOSHUA VIDES)
T-shirt oversize in jersey di cotone con maxi stampa (COLMAR 100 BY JOSHUA VIDES)

24Bottles e le borracce che cambiano… colore!

24Bottles, il brand di design sostenibile creato nel 2013 da Giovanni Randazzo e Matteo Melotti, celebra invece il suo decimo anniversario. Ed ecco un deciso cambio di passo verso il futuro: REactive Collection, le borracce che cambiano colore se riempite con bevande fredde.

“Fin dall’inizio – spiegano i fondatori di 24Bottles – il nostro obiettivo è stato quello di cambiare prospettiva e rendere le persone più sensibili all’importanza di uno stile di vita sostenibile”. Nell’arco di questo tempo, per molte persone è diventata un’abitudine portare con sé una borraccia e “siamo felici di aver contribuito a questa inversione di marcia grazie al design dei nostri prodotti”.

C’è sicuramente ancora molto da lavorare per eliminare la plastica monouso, ma fortunatamente le nuove generazioni sono molto sensibili alle tematiche dell’ecologia e del cambiamento climatico. REactive Collection è stata pensata proprio per i più giovani: non solo queste bottiglie cambiano colore con l’acqua fredda (grazie a una speciale tecnologia), ma è sufficiente tenerle in mano per qualche secondo affinché resti l’impronta. Sono due versioni della Urban Bottle da 500 ml, si sceglie tra i colori Yellow/Green e Pink/Blue.

REactive Collection by 24Bottles