Scegliere su quali dita indossare gli anelli non è solo un vezzo di stile, ma denota anche la tua personalità

Gli anelli che mettiamo sulle dita hanno un significato e indossarli non è solo una questione estetica, ma dietro ci sono degli aspetti legati al carattere, alla personalità e a quello che vogliamo comunicare agli altri.

Gli anelli di per sé sono un simbolo, perché possono indicare un legame, d'amore o d'amicizia che sia, possono rappresentare un ricordo o semplicemente vengono usati come accessori glam e per questo seguono le tendenze del momento, che li vogliono talvolta sottilissimi e ogni tanto oversize, da occupare tutto il dito.

In ogni caso da oggi presta attenzione a dove infili i tuoi anelli, perché ogni dito rappresenta un significato diverso.

Pollice

Partiamo dal pollice, che per la sua forma e stazza è sicuramente simbolo di forza e sicurezza di sé e impreziosirlo significa che ci tieni a indicare il tuo potere.

Indice

Una certa determinazione la si può dimostrare invece con l'indice, il dito che usiamo appunto per indicare la direzione o per segnalare qualcosa.

Medio

Mentre quello medio fa di noi delle persone responsabili, a maggior ragione se si decide di dargli importanza con uno o più anelli, che manifesterebbero anche un certo senso di equilibrio.

Anulare

L'anulare, è noto, è quello in cui si portano l'anello di fidanzamento e poi la fede, quindi è considerato dai più come il dito dell'amore e impreziosirlo è manifestazione di armonia e della volontà di costruire una famiglia.

Mignolo

Il mignolo invece è simbolo di vanità, ma anche di una persona molto creativa.

Mano destra o mano sinistra

Partiamo innanzitutto dalle mani, perché indossare molti anelli sulla mano sinistra fa di te una persona sensibile e con molta fantasia, anche artistica, mentre se per le tue gioie prediligi la destra, vuol dire che sei forte, con una personalità dominante e molto attiva.

Ora guardati le mani e delinea pure il profilo della tua personalità. Senza barare!

