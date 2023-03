S cegliere su quali dita indossare gli anelli non è solo un vezzo di stile, ma denota anche la tua personalità.

Ti sei mai interrogata sul significato degli anelli sulle dita? Indossarli non è solo una questione estetica. Dietro ci sono aspetti legati al carattere, alla personalità e a quello che vogliamo comunicare agli altri, lo sapevi?

Gli anelli di per sé sono un simbolo, perché possono indicare un legame, d’amore o d’amicizia che sia, oppure rappresentare un ricordo. E certo, talvolta semplicemente vengono utilizzati come accessori glam e per questo seguono le tendenze del momento, che li vogliono sottilissimi oppure oversize.

Qualunque sia il tuo intento, da oggi presta attenzione a dove infili i tuoi anelli, perché ogni dito rappresenta un significato diverso e molto specifico. Te li sveliamo tutti qui.

Pollice

In questo viaggio dedicato al legame tra anelli e personalità partiamo dal pollice, che per la sua stessa forma è simbolo di forza e sicurezza di sé. Impreziosirlo significa che tieni a indicare il tuo potere. E poi una chicca: se ti chiedevi dove mettere gli anelli per tenere lontani gli spiriti maligni, sappi che la tradizione popolare indica proprio il pollice!

Indice

Dove si mette l’anello per dimostrare determinazione e anche comunicare una certa autorità? Sull’indice, il dito che usiamo appunto per indicare la direzione o per segnalare qualcosa. Se lo vesti di un anello, magari importante, puoi trasmettere un carattere piuttosto caparbio e apparire come una persona che sa ciò che vuole.

Medio

Continuiamo ad analizzare il significato degli anelli sulle dita e passiamo alla domanda successiva: cosa significa l’anello al dito medio? Che la persona in questione è responsabile ed equilibrata. Ma può anche essere una semplice preferenza personale, questo vale in tutti i casi.

Anulare

Si sa: sull’anulare si porta l’anello di fidanzamento prima e la fede poi. È quindi considerato dai più come il dito dell’amore. Pensando al significato anelli sulle dita più in generale, impreziosirlo è manifestazione di armonia e della volontà di costruire una famiglia.

Mignolo

Il mignolo invece è simbolo di vanità, ma indica anche una persona molto creativa. Se sei una vera trendsetter, dunque, non puoi mancare di vestire il dito più piccolo di un bel bijoux! Non solo. E se sei curiosa di sapere dove si portano gli anelli per simboleggiare l’intelligenza, adesso hai anche questa risposta: sì, è sempre il mignolo!

Anelli uomo: dove metterli?

Nei tempi antichi gli anelli da uomo erano molto diffusi e indicavano soprattutto il potere e uno status elevato. Gradualmente c’è stata un’inversione di tendenza; anche gli uomini portano anelli, sì, ma non si tratta di un’abitudine particolarmente diffusa e comunque vince la moderazione. Ecco perché non è raro domandarsi dove sia meglio portarli.

La risposta è semplice: quanto svelato sul significato degli anelli a seconda del dito vale per tutti. Ma vogliamo aggiungere un paio di riflessioni per agevolare la decisione. Il dito medio è il più lungo e robusto, quindi un anello potrebbe dare fastidio anche per il contatto con l’indice e l’anulare.

D’altra parte è vero che a lungo gli uomini hanno portato l’anello al mignolo per rivelare l’appartenenza a una casta oppure ad ambienti discutibili, ma questa sorta di etichetta ha ormai perso valenza. E anzi, questa scelta è cool: basti notare le mani di molte celebs. Altre opzioni parecchio gettonate sono il pollice, l'indice e l’anulare della mano destra.

Mano destra o mano sinistra

Concludiamo il nostro percorso tra anelli e personalità con la scelta della mano. Se indossi molti anelli sulla mano sinistra, significa che sei una persona sensibile e con molta fantasia, anche artistica. Se per le tue gioie prediligi invece la destra, vuol dire che sei forte, con una personalità dominante e molto attiva.

Ora che conosci il significato della posizione degli anelli, guardati le mani e delinea pure il profilo della tua personalità. Senza barare!

