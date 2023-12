T ra iniziative benefiche e collezioni ispirate ai cartoons, facciamo il punto della situazione: scopri le ultime notizie moda della settimana!

Le news di moda della settimana 24 novembre - 1 dicembre dimostrano quanto l'universo fashion sia versatile, in tutti i sensi. Victoria's Secret collabora con Fondazione Ieo-Monzino per sostenere la ricerca sul tumore al seno, chi si trova a Milano non perda l'occasione per dare il suo contributo. E poi faccia un salto in via Plinio 43, perché c'è un mercatino davvero da non perdere.

Nove25 e The Bridge lanciano una borsa gioiello che omaggia il valore dell'artigianalità, mentre Dsquared2 e Eastpak si lasciano travolgere - e travolgono anche noi - dall'energia positiva dei cartoons. Infine, avete presente l'immagine di Claudia Schiffer alla sfilata Atelier Versace autunno inverno 1994? Ecco, proprio quel momento iconico è diventato ispirazione per una nuova Barbie! Bene, andiamo più nel dettaglio e cominciamo a fare il check delle news di moda della settimana dal 24 novembre al 1 dicembre!

Victoria’s secret sostiene Fondazione Ieo-Monzino: l’iniziativa charity

Non solo ottobre: tutti i mesi sono rosa per Victoria’s Secret. Un claim, ma anche un dato di fatto. Il celebre brand statunitense, infatti, scende in campo al fianco della Fondazione Ieo-Monzino nel sostegno alla lotta contro il tumore al seno. Perché la sensibilizzazione, la prevenzione e la diagnosi precoce sono passi da compiere quotidianamente.

Ecco dunque che tra le news di moda della settimana dal 24 novembre al 1 dicembre, spicca l’iniziativa charity messa in campo: fino al 3 dicembre, Victoria’s Secret devolverà una parte del ricavato delle vendite dei reggiseni del negozio di Corso Vittorio Emanuele II – Galleria del C.so 4 alla Fondazione Ieo-Monzino, proprio per sostenere la ricerca. Altra cosa importantissima: una senologa dello Ieo sarà a disposizione delle clienti, nello store stesso, per rispondere a tutte le domande riguardanti la prevenzione. Alla campagna #forvseverymonthsipink partecipano numerose celebs, influencer e creator amate dalla Gen Z e non solo. L’unione fa la forza.

Giulia Penna - Scatto di Stefano Guindani
Federica Calemme - Scatto di Stefano Guindani
Gaia Garavaglia - Scatto di Stefano Guindani
Samara Tramontana - Scatto di Stefano Guindani
Alice Muzza - Scatto di Stefano Guindani
Rachele Santoro - Scatto di Stefano Guindani
Francesca Del Bufalo - Scatto di Stefano Guindani

Nove25 x The Bridge presentano la borsa gioiello Lucrezia limited edition

La storica casa pellettiera fiorentina The Bridge e la contemporary urban jewelry milanese Nove25 si uniscono nuovamente all’insegna della creatività e presentano una limited edition per il Natale 2023. Si tratta di un’edizione speciale dell’iconica Lucrezia di The Bridge, che per l’occasione diventa una borsa gioiello.

Il dettaglio scelto per la “trasformazione” della mini bag è la catena grumetta della collezione “Puntinati”, tratta da uno dei gioielli più noti di Nove25. La borsa è realizzata con il pregiato cuoio Toscano e si caratterizza anche per la tipica lavorazione a costola che ha contribuito a decretare il successo di The Bridge. La tracolla è regolabile, per cui si può portare sia a spalla che a bandoliera. Di giorno come nelle sere di festa.

Bag limited edition by The Bridge + Nove25

Arriva la capsule collection Betty Boop x Dsquared2

Andiamo avanti con il nostro recap delle news di moda più hot della settimana 24 novembre - 1 dicembre. Betty Boop non ha bisogno di presentazioni: con i suoi grandi occhi e la camminata languida, è tra i cartoons più noti e amati in tutto il mondo. Ed è anche la protagonista della capsule collection Primavera Estate 2024 Betty Boop x Dsquared2, lanciata proprio pochi giorni fa. Capi e accessori per donna e per uomo dall’impronta urban, ironici quanto divertenti.

L’immagine di Betty Boop è applicata come patchwork su denim insieme a loghi co-branded, oppure stampata direttamente sui tessuti. Giacche e pantaloni, felpe hoodie, t-shirt ma anche cappelli da baseball, bucket hat e sneakers: una collezione ricca quanto variegata.

Giacca in denim con applicazioni patchwork (BETTY BOOP X DSQUARED)
Felpa hoodie con applicazioni patchwork (BETTY BOOP X DSQUARED)
Sneakers platform con stampe laterali (BETTY BOOP X DSQUARED)
T-shirt con applicazioni in paillettes (BETTY BOOP X DSQUARED)
Baseballa cap con applicazione frontale (BETTY BOOP X DSQUARED)

Looney Tunes x Eastpak: zaini (e non solo) per gli amanti dei cartoons

… Ma i cartoons, si sa, sono da sempre una prolifica fonte d’ispirazione per l’universo moda. Allora arriva anche la collezione Looney Tunes x Eastpak, che vede riporta in scena la golden age dell'animazione americana. Personaggi quali Bugs Bunny, Titti, Porky Pig, Daffy Duck, Gatto Silvestro, Willy il Coyote, Yosemite Sam e molti altri: difficile, molto difficile resistere.

Eastpak reinterpreta dunque alcuni dei suoi modelli iconici: per esempio lo zaino Padded Pak’r, arricchito appunto dai simpatici volti dei Looney Tunes e dai tormentoni What's Up Doc?, That's All Folks!; le shopper, su cui campeggiano i volti di Bugs Bunny e Titti; il marsupio Springer, disponibile nel “grigio Titti” e nel “nero Looney Tunes”. Il bello di questa collezione? È per tutti, con buona pace dell’anagrafe!

Collezione Looney Tunes x Eastpak

Xmas Market – Plinio 43: a Milano il mercatino natalizio da non perdere

Un appuntamento imperdibile per i fashionisti che amano il vintage e i prodotti artigianali: torna il mercatino di via Plinio 43 a Milano, per l’occasione in versione natalizia. Leontine Vintage, Mimì à la mer e Lanapo aprono le loro porte dall’1 al 3 dicembre e ospitano molti altri brand tra cui Hot&Vintage, con le sue splendide candele, e Confetty con i suoi originalissimi bijoux.

Ma anche Milano Tra le Righe, con le sue grafiche ironiche e pop, e Pink Pampas con i suoi coloratissimi ex voto. Ne abbiamo citati alcuni, l’elenco è ben più lungo. Xmas Market è un’esplosione di colore, arte e creatività. Il luogo perfetto in cui trovare idee regalo. Anche per se stessi! L’entrata è libera, l’orario di apertura va dalle 10.30 alle 19.30. Procediamo con le news di moda!

Locandina del Xmas Market

Claudia Schiffer diventa una Barbie che incanta

Dopo la Barbie ispirata a Mariah Carey e al videoclip di All i want for Christmas is you, ecco quella che celebra Claudia Schiffer. Una delle top model che hanno contribuito a scrivere la storia della moda degli anni Ottanta e Novanta, ma anche un’imprenditrice di successo.

La bambola Barbie Signature Claudia Schiffer, per essere più precisi, riproduce l’indimenticabile momento in cui Claudia è apparsa sulla passerella della sfilata Atelier Versace autunno inverno 1994. Fedelmente riprodotto è l’abito ceruleo plissettato con bustier, che rappresenta anche uno dei look preferiti dalla top stessa. "I miei primi ricordi – ha detto - sono quelli di quando giocavo con Barbie e desideravo essere proprio come lei. Mezzo secolo dopo, Mattel ha realizzato il mio desiderio”. In realtà questa è la quarta bambola Barbie Claudia Schiffer di Mattel, ma la prima disponibile per l'acquisto in Italia e nel mondo.

Barbie Signature Claudia Schiffer