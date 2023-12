L e scarpe e borse di Malone Souliers e Testoni, i suggestivi abiti di Erdem. Ma anche i raffinati gioielli di Marco Bicego e una sorpresa dedicata a Mariah Carey: scopri le collezioni moda Natale 2023!

Ci siamo. Tempo di festività natalizie, tempo (anche) di vacanze. E soprattutto tempo di… moda. Sì, perché da novembre fino alla fine dell’anno l’universo fashion catalizza la nostra attenzione più del solito. Pensiamo agli outfit per la Vigilia e Capodanno, ma anche a quelli per le tante serate in compagnia; andiamo a caccia di regali, e a questo proposito l’abbigliamento e gli accessori figurano sempre tra le opzioni predilette. Insomma, è un richiamo continuo nonché affascinante. Anzi, diciamo pure irresistibile. Vogliamo dunque farti un piccolo regalo (sì, anche noi!): un recap delle collezioni moda Natale 2023 di alcuni tra i brand che più amiamo. Luccicano, sì, ma non solo!

Malone Souliers, una collezione preziosa e brillante

Scarpe e borse gioiello, preziosi accessori che durano per sempre e diventano fedeli compagni per celebrare momenti speciali: è arrivata la Holiday Campaign AW23 di Malone Souliers. Una collezione per palati raffinati, pezzi che illuminano gli outfit ma anche i volti di chi li indossa. Magnifiche idee regalo, anche.

Entrano in scena le nuove silhouette delle scarpe Tala, Giselle, Gael, Gala e Gwyn, con quella brillante decorazione a catena che diventa tratto distintivo. E poi borse dal finish lucido, una tavolozza di colori graduata in cui spiccano nuance rosso rubino, blu cristallo e nero drammatico. “Teatrale e audace – commentano Coco Fong e Valerio Bava, co-direttori creativi di Malone Souliers – la campagna AW23 Holiday sprigiona glamour. Le calzature e le borse della stagione sono ritratte come pezzi di gioielleria ultradesiderabili, rendendole l'accompagnamento perfetto e scintillante per le prossime festività”.

Courtesy of press office 1/5 Décolleté in raso bordeaux con decorazione in cristalli (MALONE SOULIERS) Courtesy of press office 2/5 Clutch in pelle goffrata color oro (MALONE SOULIERS) Courtesy of press office 3/5 Mules con due cinturini e linea superiore ondulata evidenziata da cristalli (MALONE SOULIERS) Courtesy of press office 4/5 Sandali in pelle effetto metallizzato con decorazioni in cristalli (MALONE SOULIERS) Courtesy of press office 5/5 Borsa in velluto nero con decorazioni in cristalli (MALONE SOULIERS) PREV NEXT

Erdem Holiday 2024 Collection: ispirazioni vittoriane

Diciannove pezzi realizzati con tessuti preziosi e ispirati alla tavolozza di colori profondi emersi nella sua casa di Bloomsbury: quella di Erdem Moralioglu indubbiamente è tra le collezioni moda Natale 2023 più suggestive. Nella dimora di età vittoriana, infatti, lo stilista canadese ha trovato numerose tracce dei proprietari precedenti e di antichi ornamenti; inevitabilmente, ne ha fatto una ricca fonte d’ispirazione.

Ecco, allora, lievi abiti in organza nera arricchiti da paillettes e piume; vestiti in raso testurizzato con delicati ricami floreali fatti a mano, che esaltano ulteriormente le silhouette anni '50. Ecco il jacquard floreale metallico che ricorda la carta da parati a lungo nascosta, in quella stessa casa. Una collezione d’impatto, giocata principalmente sui toni del nero, del blu petrolio, del rosso rubino e del merlot.

Courtesy of press office 1/5 Long dress in organza con decorazioni di paillettes e piume (ERDEM) Courtesy of press office 2/5 Long dress smanicato con decorazioni floreali 3D ton sur ton (ERDEM) Courtesy of press office 3/5 Mini dress rosso tempestato di paillettes ton sur ton (ERDEM) Courtesy of press office 4/5 Pencili skirt con decorazioni jacquard argento ispirate alla carta da parati (ERDEM) Courtesy of press office 5/5 Long dress in raso increspato color merlot con maniche a tulipano (ERDEM) PREV NEXT

La magia dell’inverno nella Holiday capsule di Testoni

Arrivano altre collezioni moda Natale 2023, c'è davvero da perdere la testa! L’ispirazione della Holiday Capsule di Testoni va ricercata nelle magiche atmosfere delle Alpi, dove il vento danza tra le cime imbiancate e la neve brilla alla luce del sole invernale. La moda incontra la natura per diventare racconto di un’eleganza senza tempo.

Ogni scarpa, ogni borsa: tutto è realizzato con estrema cura, come fosse un’opera d’arte, per celebrare la bellezza delle donne di successo. Nel segno dello stile, dell’artigianalità e del lusso. Sono sette modelli, a cominciare dalla Macao Baguette Satin: una pochette in raso nero o fucsia dalle linee essenziali, dotata di tracolla chain staccabile nonché caratterizzata da dettagli luminosi e colori grintosi. Si aggiungono le mules in raso fucsia e in pelle nera effetto vernice, i sandali slingback in raso fucsia e nero e quelli dal tacco più audace, disponibili nelle versioni lamè e con lavorazioni cage in pelle laminata (black e silver). Chiude la collezione la Macao Pump in vernice con tacco stiletto.

Courtesy of press office 1/5 Pochette in raso con chain staccabile (TESTONI) Courtesy of press office 2/5 Mules in raso fucsia (TESTONI) Courtesy of press office 3/5 Sandali in raso effetto "gabbia" (TESTONI) Courtesy of press office 4/5 Sandalo slingback argento (TESTONI) Courtesy of press office 5/5 Décolleté in vernice con tacco stiletto (TESTONI) PREV NEXT

Marco Bicego: oro e diamanti per la Holiday Season 2023

Marco Bicego, marchio italiano di marchio di fine jewelry, per la Holiday Season 2023 propone invece pezzi esclusivi della sua lussuosa collezione. Oro e diamanti sono protagonisti indiscussi, ulteriormente valorizzati da lavorazioni sapienti quanto raffinate.

Tra le proposte troviamo Masai, bracciale a tre fili in oro giallo con doppio tennis di diamanti; Marrakech, collana a tre fili in oro giallo con inserto di diamanti; Lunaria alta, bracciale rigido in oro giallo dalla forma irregolare e con diamanti. Ma anche l’anello Masai, caratterizzato da quattro fili in oro giallo 18kt con due fedine in pavé di diamanti.

Marco Bicego collezione Holiday Season 2023

Barbie Signature Mariah Carey, la bambola dei desideri

Non c’è Natale senza All i want for Christmas is you di Mariah Carey come sottofondo musicale. Un brano entrato nella storia, che anno dopo anno riesce a rivelarsi sempre coinvolgente. Magico, per certi versi. E se ti dicessi che è arrivata la Barbie Signature Mariah Carey, perfettamente sintonizzata con il mood natalizio?

Il look è lo stesso sfoggiato dalla star nel videoclip dell’iconica canzone: un long dress scintillante, a sirena, impreziosito da una sovrapposizione di rouches e un audace spacco laterale. Per completare l’outfit, accessori argentati e tacchi rossi. “È il sogno di una vita – ha commentato Mariah Carey - avere una Barbie tutta mia. Se potessi tornare indietro e dire alla me bambina che un giorno avrei avuto una Barbie fatta a mia immagine e somiglianza, credo impazzirebbe dalla gioia! Spero che i collezionisti e i fan di tutto il mondo si godano le festività natalizie e che la bambola Barbie di Mariah sia un’aggiunta meravigliosa!”.

Barbie Signature Mariah Carey

