N uove collezioni, campagne che mozzano il fiato a colpi di sensualità, inaspettati ingressi nel mondo della moda e poi... Seguici nel nostro consueto giro di fashion news!

Questo 2024 si prospetta ricco di fermenti per l'universo moda, non c'è che dire. E le novità nel mondo della moda lo stanno dimostrando, settimana dopo settimana. A proposito: quali sono le fashion news per la settimana 12-19 gennaio? Tanto per cominciare, è stata ufficializzata la chiusura di Rebelle, noto marketplace di seconda mano di lusso. Che in realtà non è una vera e propria chiusura, bensì una mossa strategica fatta in accordo con Vinted. Poi ha debuttato la nuova collezione creata da Primark con l'attrice e influencer spagnola Paula Echevarría, ricca di ispirazioni interessanti... dai un'occhiata anche tu.

Lana Del Rey esce da una scatola gigante di cioccolatini per Skims (e San Valentino) e la sandwich bag di Louis Vuitton è stata finalmente messa in vendita, ma a una cifra che sta facendo discutere. Harry Styles, invece, ha acquisito una quota del brand britannico S.S. Daley: cosa avrà in mente? Ma entriamo nel dettaglio.

Vinted e Rebelle si uniscono: aumentano le proposte di fashion luxury second-hand

Prima fashion news per questa settimana 12-19 gennaio. A un anno e mezzo dall’acquisizione Vinted, il marketplace C2C leader in Europa dedicato alla moda second-hand, annuncia la chiusura del marketplace di seconda mano di lusso Rebelle. Una chiusura strategica, o forse possiamo definirla fusione; una mossa congiunta per consolidare e aumentare le proposte second-hand di entrambe le piattaforme in un unico marketplace a marchio Vinted.

Dal prossimo 19 febbraio, dunque, gli utenti Rebelle saranno invitati a migrare su Vinted – nella massima sicurezza – e potranno anche spostare i propri annunci, le preferenze di brand e taglia, gli articoli inseriti nella wishlist. “La migrazione degli utenti di Rebelle sulla piattaforma Vinted – commenta Adam Jay, ceo di Vinted Marketplace - è un passaggio logico e coerente per entrambe le aziende e per i nostri membri. Vinted sarà ora in grado di offrire una più ampia gamma di articoli e fascia di prezzo attraverso un'unica piattaforma combinata. Si tratta inoltre di un importante traguardo per migliorare l'offerta di moda di lusso su Vinted sulla base del successo del recente lancio del servizio di Verifica degli Articoli nel 2023”. La fondatrice di Rebelle ed ex ceo Cécile Wickmann ha già assunto il nuovo ruolo di "Senior director luxury".

Paula Echevarría x Primark: la nuova collezione Primavera 2024

Proseguiamo alla scoperta delle fashion news della settimana 12-19 gennaio. Primark rinnova la collaborazione con l'attrice e influencer spagnola Paula Echevarría: nei negozi è arrivata una nuova linea di abbigliamento per la primavera 2024. Una collezione dall’anima urban e al contempo sporty, composta da un sapiente mix di trench, pullover, bomber, blazer, camicie, skirt.

Ma anche abbigliamento da palestra: leggings, bra sportivi, felpe (cropped e non), leggings, sneakers. Capi freschi e smart, che consentono di creare daily look super comfy e al contempo chic. Nonché mise per le occasioni più formali. L’altra cosa interessante? I capi che compongono questa nuova collection diventano un’ottima occasione per perfezionare l’arte del mix&match!

Courtesy of press office 1/4 Blazer monopetto (PAULA ECHEVARRIA X PRIMARK) Courtesy of press office 2/4 Skort antracite (PAULA ECHEVARRIA X PRIMARK) Courtesy of press office 3/4 Trench con cintura (PAULA ECHEVARRIA X PRIMARK) Courtesy of press office 4/4 Borsa a mezzaluna in denim (PAULA ECHEVARRIA X PRIMARK) PREV NEXT

Lana Del Rey è la (sensuale) testimonial di Skims per San Valentino

Suggestive atmosfere retrò fanno da sfondo alla nuova campagna di Skims – il brand di lingerie creato da Km Kardashain – per San Valentino 2024. Protagonista e testimonial è Lana Del Rey, che sfoggia outfit in linea con il suo stesso stile: romantici e al contempo iper sensuali.

Davanti all’obiettivo di Nadia Lee Cohen, eccola con il body Fits Everybody, il set da notte e l’abito Woven Shine. Eccola anche uscire da una mega scatola di cioccolatini, lucida e trapuntata, rigorosamente a forma di cuore. Il nostro scatto preferito. Ma Lana seduce anche in posa con due gatti bianchi, mentre è quasi provocatoria in un outfit da vera dark lady, total black, con una (finta!) freccia pianta nel cuore. Effetto wow!

La sandwich bag di Louis Vuitton è sempre più... chiacchierata

Andiamo avanti con il fashion recap. Fai un piccolo sforzo di memoria: ricordi le sfilate parigine dello scorso giugno? Ricordi la sfilata di Louis Vuitton e quella bizzarra tote bag ispirata al sacchetto per i panini? Sì, la sandwich bag. Che è stata messa in vendita presso il negozio temporaneo di West Hollywood del marchio alla modica cifra di 3.130 dollari e presto sarà acquistabile sul sito ufficiale della maison per 2.700 euro.

Disegnata dal direttore creativo Pharrell Williams, è in pelle bovina e ha lo stesso colore dei sacchetti di cui sopra, appunto. Si porta sotto il braccio ed è completata da una chiusura blu a contrasto e dal logo lettering. Divide gli animi. Per alcuni è magnifica, altri ritengono che il prezzo sia folle. Di certo, si tratta di provocazione pura. Ora rispondi: spenderesti quel denaro per averla?

Sandwich bag Louis Vuitton

Harry Styles acquisisce una quota di S.S. Daley

Chiudiamo il giro di fashion news con Harry Styles. Che ha un debole per la moda, questo è chiaro da un pezzo. E fra i suoi brand preferiti c’è S.S.Daley, fondato dallo stilista britannico Steven Stokey-Daley. Piace così tanto, al buon Harry, da spingerlo a investire personalmente sul suo successo.

Ebbene sì: l’icona pop ha da poco acquistato una quota di minoranza, entrando così ufficialmente nella società. È stato proprio Steven Stokey-Daley ad annunciarlo nel corso di Pitti Uomo a Firenze: “Harry e io condividiamo la stessa visione per il futuro di S.S. Daley e non vediamo l’ora di intraprendere questo nuovo capitolo insieme, concentrati sulla longevità del marchio e sulla crescita del business come un moderno pilastro della tradizione britannica”. La curiosità lievita.

Harry Styles