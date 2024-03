E venti, debutti e presentazioni per accoglie - con tanta energia e positività - il ritorno della primavera: curiosi di scoprire le news moda di questi ultimi giorni?

Pronti per il nostro appuntamento con le notizie moda della settimana 15-22 marzo? Beh, c'è da dire che gli ultimi giorni sono stati intensi, costellati di lanci, eventi e presentazioni molto interessanti. In quel di Roma, Antonio Marras ha incantato con la sua arte e il suo estro; nei pressi di Venezia, invece, è stato inaugurato il primo store fisico di Mohito.

E poi le collezioni primaverili, un tripudio di colori e allegria: da quella di Bata Red Label, dedicata ai fiori, a quella di Sézane, realizzata dal pittore Roberto Ruspoli. Presente all'appello anche una capsule, firmata Benetton, che farà la gioia delle sportive. E poi c'è My Style Bags, che amplia l'offerta con la sua prima Home Collection. Scopriamo tutte le news e tutti i dettagli!

Lo speciale evento di Antonio Marras a Roma

È trascorso circa un anno dall’opening del primo store di Antonio Marras a Roma, per l’esattezza in via Condotti. E proprio qui, nei giorni scorsi, il designer ha accolto il pubblico con un evento privato all’insegna dell’estro creativo. Che, nel suo caso, trova radici in Sardegna. All’interno della boutique è stata ricreata La scrivania di Antonio: con colori, pennelli a altri materiali da lavoro, Marras ha realizzato meravigliosi disegni su capi e accessori.

Ricordiamo che non si tratta di uno store tradizionale, bensì di uno spazio espositivo concepito anche come luogo d’incontro. S’ispira al concetto di casa: oltre all’ingresso e al salotto, troviamo una serie di stanze in cui gli imperativi sono accogliere e trattenere. Sempre nel segno dell’arte e della creatività.

Antonio Marras

Bata Red Label presenta la collezione Floral Charm

Bata festeggia l’arrivo della primavera 2024 con l’inedita collezione Floral Charm creata dalla designer inglese Camilla Frances. E questa è senza dubbio tra le notizie moda che catturano gli animi romantici. Peonie, fresie e anemoni danno forma a un esclusivo motivo floreale e affascinanti combinazioni di tonalità pastello.

Un pattern che esprime dolcezza ma anche sensualità, e che riflette la ricerca contemporanea di una natura decorata, di autenticità ed empowerment. Al grido di Born in Italy, Worn my way, Bata Red Label lancia dunque un nuovo messaggio di self-consciousness: un’affermazione di identità, un’ode vibrante all’Italia e al Made in Italy. La collezione è composta da 3 tipologie di scarpe: décolleté con scollo asimmetrico e sottotacco pastello che riprende le nuances della tomaia; ballerine slingback con doppia allacciatura alla caviglia e sottotacco ciclamino; sneakers court con tomaia floral. Si aggiungono gli accessori, ovvero una small clutch, un backpack e un portafogli con stampa all over floreale e monogram.

Arriva la capsule Benetton per le sportive doc

Continuiamo con il nostro recap delle ultime fashion news. Eccone una per le sportive doc: United Colors of Benetton ha lanciato una capsule dedicata al Be Active. Leggings lunghi e corti, bra e canotte rigorosamente senza cuciture; capi comfy e glam in tessuti tecnici prodotti con fibre naturali, traspiranti. I colori? Travolgenti, ma questa è una caratteristica storica del marchio in questione: si va dal verde lime al lilla, passando per il fucsia.

La collezione è ulteriormente arricchita da felpe con cappuccio e bermuda in maglia. Per le maniache del coordinato, questo è un vero e proprio invito a nozze. Ma il bello, non dimentichiamolo, è anche mixare. E in questo caso possiamo davvero scatenarci!

Mohito sbarca in Italia

Mohito, brand moda appartenente al gruppo polacco LPP, ha fatto il suo approdo in Italia. Pochi giorni fa, infatti, è stato inaugurato il primo store fisico: si trova presso il centro commerciale Valecenter di Marcon, vicino Venezia. Il prossimo aprile, invece, aprirà un altro negozio a Milano; per l’esattezza all’interno di Merlata Bloom, il più grande centro commerciale della città.

“Tra i brand LPP – spiega Katarzyna Czekała, omnichannel sales director Mohito – siamo quello più femminile e di conseguenza cerchiamo di mantenere la diversità in modo che ognuna di noi possa trovare il proprio stile. Per quanto riguarda il mercato italiano, dove apriamo gli showroom nel periodo di transizione della primavera, ci lasciamo guidare dalla variabilità del meteo, ma guardiamo anche ai trend locali. Abbiamo privilegiato la maglieria e non mancheranno tute, maglie a maniche lunghe e proposte basic in diversi modelli. Parte integrante della nostra offerta saranno anche abiti femminili e stampe floreali”. “Le collezioni Mohito – fa eco Przemysław Lutkiewicz, vicepresidente del consiglio di amministrazione LPP – portano una nuova prospettiva al guardaroba femminile, rifacendosi sia ai modelli classici amati dalle donne italiane sia alle proposte della moda moderna”.

Lo store Mohito a Marcon

Debutta la Home Collection di My Style Bags

My Style Bags è un’azienda milanese nata dalla collaborazione di Lorenza e Giuseppe Bellora con Stefano Donadel Campbell e specializzata nella creazione di borse, borsoni e accessori dal design raffinato. Un marchio che sta conquistando crescente notorietà e consenso. E le ultime notizie moda raccontano di un’implementazione dell’offerta: è stata infatti presentata la nuova Home Collection, che avrà una sua destination dedicata nella boutique di recente inaugurazione in via Verri 1, a Milano.

Si tratta di una linea interamente dedicata al mondo della biancheria e degli accessori per la casa, disegnata da Lorenza Bellora; tra l’altro comprende lenzuola, accappatoi, asciugamani e fragranze per l’ambiente. Le referenze della nuova Home Collection si possono personalizzare tramite l’inserimento delle cifre che hanno reso iconici gli accessori MyStyle Bags. La nuova apertura in via Verri consolida la presenza del marchio MyStyleBags in Italia, aggiungendosi ai 17 store già presenti sul territorio nazionale.

Lo store My Style Bags in via Verri 1 a Milano

Roberto Ruspoli per Sézane, la capsule che celebra la primavera

Concludiamo il nostro giro di notizie moda con il lancio di una collezione che celebra la primavera e l’espressione artistica: è quella realizzata dal pittore italiano Roberto Ruspoli per il brand parigino Sézane.

Le opere di Ruspoli sono, da sempre, un omaggio all’Italia. Le principali ispirazioni arrivano dalla mitologia greca e dall’arte classica. I nuovi capi Spring Essentials di Sézane, dunque, diventano tavolozze e inedite rappresentazioni del suo estro. Indossare l’arte, è proprio il caso di dirlo.

Un abito della collezione Roberto Ruspoli per Sézane