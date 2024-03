O rmai imperdibile il nostro appuntamento con le ultime notizie moda: questa settimana è stata costellata di eventi, presentazioni e nuove collezioni!

Tutto pronto e tutti pronti per le fashion news della settimana 22-29 marzo? Certo che sì. E si comincia da una campagna pensata per le donne da AW LAB insieme ad Adidas, che punta a essere un input a 360 gradi. E poi il pop-up evento di Label Rose in quel di Milano, che oltre ad aver richiamato centinaia di persone è stato l'occasione per il lancio della nuova collezione Monogram.

Continuiamo con Mirabello Carrara e l'accordo di licenza per il marchio Philipp Plein, che promette di dare frutti molto interessanti, e con il sodalizio tra Castañer e Ancient Greek Sandals. Che, invece, si è tradotto in un'affascinante collezione di sandali. Infine, la capsule disegnata dagli studenti di Naba per Hard Rock Cafe Milan: creatività alle stelle. Si parte con le ultime fashion news!

AW LAB e Adidas presentano la campagna che dà voce alle donne

Si chiama Girl Talk ed è la nuova campagna mediatica lanciata da AW LAB in collaborazione con Adidas, con l’obiettivo di dar voce alle donne. Soprattutto alle giovanissime. Concepita per il mercato italiano e spagnolo, è un’occasione per scoprirsi e riscoprirsi. L’autostima, l’amore per se stessi e la creatività diventano arma di espressione in uno scenario altamente realistico in cui milioni di donne possono rispecchiarsi.

Host e protagoniste di Girl Talk sono Virtual Diva per la Spagna e Marika per l’Italia: due creative content creator seguitissime nei settori beauty e lifestyle, attente alle tendenze e in grado di reinterpretarle grazie alla loro personalità dirompente. In qualità di “padrone di casa”, inviteranno rispettivamente tre personaggi di spicco della scena social e artistica del proprio Paese e affronteranno con loro – in modo del tutto informale – tematiche legate alle principali sfere dell’io. Ospiti di “Casa AW LAB” saranno Angeles Vil, Carmen Walinski e Maira XNG per la Spagna e Rebecca Canevali, Greta Futura e Delfina Rodriguez per l’Italia. Gli episodi sono disponibili, con cadenza settimanale, su Youtube. I teaser e le videopill vengono divulgati sui canali TikTok e Instagram di AW LAB. Il progetto prevede anche un focus su alcuni look e item più iconici del partner, disponibili presso selezionati store AW LAB italiani e spagnoli.

Un'immagine della campagna Girl Talk

Il pop-up evento di Label Rose e il lancio della collezione della linea Monogram

Le ultime fashion news vedono protagonista anche Label Rose, il brand di borse e piccola pelletteria fondato da Francesca Ammaturo. Nei giorni scorsi si è tenuto un evento esclusivo nel cuore di Milano, per l’esattezza in piazza San Babila, con un pop-up store totalmente brandizzato. I numerosi visitatori hanno avuto l’opportunità non solo di entrare in un ambiente unico e suggestivo, ma anche scoprire la linea Monogram.

Il nuovo pattern Monogram Label Rose ha caratterizzato l’evento e la location stessa; il pavimento e parte dell’arredamento sono state interamente rivestite con la stampa nella colorazione testa di moro, che ha inoltre contraddistinto le shopping bags e i gift per i partecipanti. La collezione Monogram si compone di tre pezzi: il secchiello Sandy, la tote Margot Extra Bige e il Monogram beauty. Tutti disponibili in una palette colori classica e soft che comprende anche tonalità quali blu notte, bianco e nero.

Courtesy of press office 1/3 Tote Margot Extra Bige (LABEL ROSE) Courtesy of press office 2/3 Monogram beauty (LABEL ROSE) Courtesy of press office 3/3 Secchiello Sandy (LABEL ROSE) PREV NEXT

Mirabello Carrara, accordo di licenza per il marchio Philipp Plein

Proseguiamo con il nostro recap delle ultime fashion news. Mirabello Carrara SpA, luxury division del Gruppo Caleffi, ha sottoscritto un accordo con Hitfactory AG, partecipata al 100 per cento da Mr. Philipp Plein, e Philipp Plein International AG, per la licenza del marchio Philipp Plein. L’accordo prevede in esclusiva lo sviluppo, la creazione, la produzione e la distribuzione a livello mondiale della linea tessile di lusso Bedding & Bath a marchio Philipp Plein.

Avrà durata triennale e decorrerà dal prossimo gennaio 2025; la prima collezione ufficiale sarà dunque presentata occasione della fiera internazionale Maison&Object a Parigi, in quello stesso mese. “Siamo estremamente felici e orgogliosi – è il commento di Guido Ferretti, ad di Mirabello Carrara S.p.A. e consigliere delegato di Caleffi S.p.A. – di collaborare con Philipp Plein, sinonimo di lusso, stravaganza ed eccentricità in tutto il mondo”. “È stato un vero privilegio – ha fatto eco Philipp Plein, ceo del Gruppo Philipp Plein – entrare in contatto con la realtà Mirabello Carrara – Gruppo Caleffi, di cui ho potuto ammirare la grande qualità di prodotto, la capacità produttiva e l’impronta aziendale pratica e fattiva”.

Guido Ferretti, AD di Mirabello Carrara

Castañer&Ancient Greek Sandals: una collezione per la SS 2024

Un sodalizio che celebra il design senza tempo e l’artigianato greco e spagnolo e si traduce in un’affascinante collezione per la Primavera Estate 2024: Castañer&Ancient Greek Sandals. I due marchi di calzature, che hanno fatto dell’innovazione e dell’artigianalità i principali punti di forza, con questa collaborazione omaggiano la loro origine mediterranea e l’ amore per il design contemporaneo. Si tratta di 15 modelli, sia femminili che maschili.

Degna di nota è in primis la combo della tradizionale suola delle espadrillas di Castañer, prodotta in Spagna, e una tomaia in pelle che richiama invece lo stile tipico di Ancient Greek Sandals. Le tomaie in pelle sono impreziosite da dettagli quali l’allacciatura, i ritagli, l’intreccio, le perline. Ci sono sandali per ogni occasione; dal Mykonos, con il classico cinturino greco, al Tinos, con la zeppa Castañer. Proprio Tinos e Mykonos, insieme a Delos e Milos, rappresentano gli elementi più mediterranei della collezione. Il modello Gaudos è invece espressione del perfetto connubio tra le due aziende. Le fibbie ad ali si rifanno al mito dell’abile artigiano che creava i sandali per le antiche divinità greche. Disponibili anche sandali bassi, un must per chi non si ferma mai.

Courtesy of press office 1/4 Sandali Tinos (CASTAÑER & ANCIENT GREEK SANDALS) Courtesy of press office 2/4 Sandali Delos (CASTAÑER & ANCIENT GREEK SANDALS) Courtesy of press office 3/4 Sandali Milos (CASTAÑER & ANCIENT GREEK SANDALS) Courtesy of press office 4/4 Sandali Gaudos (CASTAÑER & ANCIENT GREEK SANDALS) PREV NEXT

Hard Rock Cafe Milan: arriva la capsule ideata dagli studenti di Naba

... E poi le ultime fashion news raccontano di Hard Rock Cafe Milan. Che ha ufficialmente presentato la capsule collection realizzata dagli studenti del triennio in Fashion design di Naba, Nuova accademia di belle arti (con sede sia a Milano che a Roma). Una collezione che coniuga l’estetica innovativa dei giovani con lo spirito rock e autentico del celebre locale. Una combinazione eccezionale tra l’arte e la musica, che si traduce in una sorta di riedit degli iconici capi del brand.

Milano, città del design, ha ispirato tagli e vestibilità particolari e ricercate. I graffiti delle zone periferiche sono stati l’input per effetti al taglio vivo e grafiche a spruzzo. Lo spirito provocatorio del movimento Memphis ha trovato forma in uno skyline stilizzato e colorato, stampato su felpe, t-shirt e accessori. Ai chioschi notturni si rifanno accessori funzionali legati al mondo del clubbing. La scena musicale underground e il movimento ballroom sono stati le “muse” di foulard e bandane dai colori acidi. Tutto questo è stato poi tradotto in capi industrializzati, attraverso la collaborazione con la manifattura locale.

La capsule collection realizzata dagli studenti di Naba per Hard Rock Cafe Milan