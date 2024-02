Q ualche operazione nostalgia, questa settimana. Che fa colpo e suscita curiosità. E poi? Scopri subito le altre novità moda!

Cominciamo il nostro recap delle ultime fashion news con Donna Karan New York, storico brand pronto per il rilancio. E il rilancio passa anche da otto top model amate in tutto il mondo, tra cui Cindy Crawford e Linda Evangelista. La collega Claudia Schiffer, invece, è tra i nuovi volti della campagna Versace Primavera Estate 2024: corsi e ricorsi storici. Poi ci sono i calzini dedicati alla spy story Argylle e la nuova capsule dedicata al cinema nostrano, creata da Aspesi e Zalando. Infine... Tu hai partecipato ai festeggiamenti organizzati al McArthurGlen Serravalle Designer Outlet per l'anno del Drago?

Otto icone per il rilancio di Donna Karan New York

“Otto icone indimenticabili, un messaggio potente. Benvenuti nel nuovo mondo di Donna Karan New York”: queste le parole che accompagnano – su Instagram – il lancio della nuova campagna di Donna Karan New York e il rilancio del brand stesso. Le icone in questione sono Cindy Crawford, Linda Evangelista, Amber Valletta, Shalom Harlow, Carolyn Murphy, Imaan Hammam, Karlie Kloss e Liya Kabede. Intramontabili top model, immortalate dall’obiettivo di Annie Leibovitz.

Negli anni Novanta e Duemila, Donna Karan è stato fra i simboli fashion dell’empowerment femminile: ecco, è proprio da qui che intende ripartire per inaugurare un nuovo capitolo della sua storia. Dall’immagine di una donna determinata, elegante e sicura di sé. Il passato custodito negli archivi, dunque, è l’input per una rilettura che rispecchia lo sguardo contemporaneo ma intende veicolare i medesimi messaggi. La collezione Donna Karan Primavera 2024 è composta da capi raffinati ma comfy e versatili e inclusivi, pensati per permettere a ogni donna di esprimere se stessa nella massima libertà. Comprende, tra l’altro, blazer sartoriali e abiti fluidi, capi in pelle e in paillettes, scarpe e accessori di ispirazione vintage.

Argylle, dalla spy story alla capsule edition di Burlington

Dua Lipa, il gatto di Claudia Schiffer, Henry Cavill: hai indovinato? Sì, sono riferimenti ad Argylle, la spy story di Matthew Vaughn uscita anche nelle sale cinematografiche italiane. E proprio a questo film è dedicata la nuova, nonché omonima, limited edition di Burlington. Il claim è tutto un programma: “Una volta svelato il segreto, non lasciate che il gatto esca dal sacco... ma dal calzino!”.

Si tratta di un riedit dei classici del brand, l’elemento caratterizzante è proprio la stampa del gatto. Che, del resto, è il vero co-protagonista della pellicola. I calzini Burlington King e Queen, insieme ai modelli Bonnie e Clyde ci conducono dritti in un mondo popolato da agenti segreti, missioni speciali e inseguimenti emozionanti. Disponibili sia in versione uomo che donna, costano 16 euro e sono in vendita in esclusiva online su www.burlington.de. Quando le ultime fashion news sono divertenti!

Courtesy of press office 1/4 Courtesy of press office 2/4 Courtesy of press office 3/4 Courtesy of press office 4/4 PREV NEXT

Claudia Schiffer testimonial della campagna Versace PE24

Troviamo Claudia Schiffer tra le ultime fashion news non solo per il suo gatto, ma anche per una sorta di reunion: è infatti tra le protagoniste della nuova campagna Versace Primavera Estate 2024. La top model tedesca era legata a Gianni Versace non solo da un rapporto professionale, ma anche da una profonda amicizia. Un legame che la unisce pure a Donatella. Non si è mai allontanata dalla famiglia Versace e dal brand, e questo nuovo ingaggio ne è la conferma.

Tra gli abiti che indossa, c’è anche quello in maglia metallica, a scacchi verdi e grigi. Lo adora, è chiaro. L’ha portato anche in passerella e alla prima cinematografica del film Argylle. Bello l’abbinamento con le pump argentate con fiocco. La campagna Versace è scattata da Mert Alas.

McArthurGlen Serravalle Designer Outlet: i festeggiamenti per l’anno del Drago

Anche McArthurGlen Serravalle Designer Outlet si è unito alla comunità cinese per i festeggiamenti dedicati all’anno del Drago. E l’ha fatto con un fitto programma di attività e iniziative. Dal 2 all’11 febbraio, il centro ha accolto i visitatori in un’esperienza suggestiva, arricchita da magnifiche installazioni a tema, tesori nascosti nelle treasure boxes e quaranta lanterne galleggianti nelle acque della fontana.

Nel giorno del Capodanno lunare, il 10 febbraio, il centro è stato animato da eventi live con la partecipazione di artiste calligrafe e dalla spettacolare parata La Danza del Drago e dei Leoni. Per arricchire ulteriormente l'esperienza degli ospiti cinesi, l’outlet ha inoltre offerto numerose promozioni speciali.

Momento della parata La Danza del Drago e dei Leoni al McArthurGlen Serravalle Designer Outlet

Zalando e Aspesi lanciano la capsule collection Cinema Club

Ultime fashion news, il recap settimanale volge al termine. Dal sodalizio tra Zalando e Aspesi nasce Cinema Club, una capsule collection che omaggia il cinema italiano. Si tratta di 16 pezzi unici, che s’inquadrano nell’utility wear: presenti all’appello i capi Aspesi iconici in nylon e cotone, le camicie e le t-shirt genderless, i bomber e i pantaloni cargo.

Leit motiv sono quelle stampe che riproducono le scene iconiche dei capolavori dei registi italiani: l’abbigliamento, cioè, diventa veicolo per uno storytelling dinamico e per l’espressione di sé, unendo l’iconografia cinematografica con il nylon stampato. La campagna di lancio è interpretata Coco Rebecca Edogamhe e Mattia Carrano.

“Questa capsule collection – spiega Lena Sophie-Roeper, Director of Designer & Luxury di Zalando - è un’estensione della nostra partnership con Aspesi. Miriamo ad approfondire la nostra connessione con i consumatori del lusso, creando un prodotto per Zalando con un amato marchio Made in Italy. Questa collezione co-progettata incarna lo stile effortless chic e risponde perfettamente allo stile di vita moderno dei nostri clienti europei”. La collezione sarà disponibile in anteprima per i clienti VIP dal 19 febbraio 2024. Successivamente, dal 21 febbraio 2024, sarà disponibile a tutti su Zalando e attraverso i canali retail di Aspesi, tra cui i negozi di Milano, Torino, Monaco di Baviera e Firenze.

Shopper della capsule Cinema Club