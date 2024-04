N uove collezioni e interessanti sodalizi per una primavera già carica di energie positive: passiamo in rassegna le ultime fashion news!

La primavera entra nel vivo e le fashion news della settimana 5-12 aprile svelano nuove collezioni e collaborazioni. Proposte originali ma pratiche, ironiche, sostenibili. Coinvolgenti. Cominciamo da un reggiseno molto, molto speciale firmato Triumph per arrivare alle bags di Anteprima dedicate ai Peanuts e alla collezione ecologica nata dal sodalizio tra Desigual e Collina Strada.

Continuiamo con le sneakers - a loro volta sostenibili - di Octobre Éditions e Mercer Amsterdam e con i nuovi modelli della collezione Skechers x The Rolling Stones. Dulcis in fundo, un appuntamento "goloso" per chi si trova a Milano e dintorni!

Triumph lancia il reggiseno con effetto lifting

Un reggiseno che non solo si adatta a qualsiasi bodyshape, ma crea un naturale effetto lifting: si chiama Lift Smart ed è la novità lanciata da Triumph per la Primavera Estate 2024. Più precisamente arricchisce la collezione Smart di lingerie high-tech e ultra-comfortevole, studiata per sostenere e adattarsi intuitivamente a tutti i corpi.

Realizzato in pizzo mono-pezzo e senza cuciture, Lift Smart segna il debutto della prima serie decorativa di Triumph nella collezione Smart e stabilisce un nuovo standard per comfort personalizzato e la vestibilità su misura. La portavoce della campagna di lancio è Hailey Clauson, co-owner dell’agenzia di modelle Margaux e sostenitrice della diversità e inclusione nel settore perfettamente allineata ai valori Triumph. Un’altra cosa interessante: Triumph ha stipulato una partership con il marchio scandinavo di lusso per lo skincare Meraki; chi acquisterà Lift Smart in-store, riceverà un Body Wash in omaggio. Un invito a prendersi cura di se stesse con una routine olistica.

Il reggiseno Lift Smart di Triumph

Anteprima x Snoopy: le borse dedicate ai personaggi dei Peanuts

Le fashion news della settimana riguardano anche i personaggi dei Peanuts. Snoopy e Woodstock, per l’esattezza: sono loro i protagonisti della nuova capsule Anteprima x Snoopy, composta da un riedit ad hoc delle borse Standard Wirebag e Standard Miniatura Wirebag di Anteprima. Si aggiungono pratiche pochette e svariati charm per borse, tutti decorati con le immagini di Snoopy e Woodstock.

Acquistano una borsa Standard o Standard Minitura di questa collezione, si riceve in omaggio una borsa eco con motivo Snoopy, da usare per lo shopping e il tempo libero. La collezione è disponibile presso le boutique Anteprima di Milano e Roma e sull’e-commerce ufficiale della maison.

Snoopy Standard (ANTEPRIMA x SNOOPY)
Snoopy Standard Miniatura (ANTEPRIMA x SNOOPY)
Snoopy charm (ANTEPRIMA x SNOOPY)

Desigual e Collina Strada insieme per una moda sostenibile

Collina Strada è un brand (statunitense) inclusivo, sostenibile, capace di veicolare messaggi importanti, schierato dalla parte delle donne. Ma anche eccentrico, ironico e glam. Lo troviamo con piacere tra le ultime fashion news, in virtù della sua collaborazione con Desigual. Il cui frutto è la nuova collezione Metamorphosister, fatta di capi originali e divertenti. Mutevoli e in parte progettati per mezzo dell’intelligenza artificiale.

Le materie prime? Principalmente tessuti riciclati o organici. Felpe, t-shirt, abiti asimmetrici, top: approdata da poco negli store, questa collezione è davvero un’ondata di fantasia. Promossa!

Felpa hoodie effetto optical (DESIGUAL METAMORPHOSISTER)
T-shirt con ricami (DESIGUAL METAMORPHOSISTER)
Abito asimmetrico (DESIGUAL METAMORPHOSISTER)
Top con maniche lunghe (DESIGUAL METAMORPHOSISTER)

Le sneakers sostenibili di Octobre Éditions e Mercer Amsterdam

Ancora moda sostenibile. Nel recap delle fashion news troviamo infatti anche la collaborazione tra Octobre, brand di abbigliamento essenziale, e il marchio di calzature sostenibili Mercer Amsterdam. Ecco dunque, nella collezione primaverile, le sneakers Rerun "Pineapple".

Ovvero il primo paio di scarpe da ginnastica in Piñatex, un’alternativa di pelle ecologica realizzata con fibre di cellulosa estratte dalle foglie di ananas. In linea con la missione sostenibile del marchio, il modello Rerun è certificato GRS e Peta Approved Vegan. Si sceglie tra due varianti di colore: verde e crema.

Sneakers Rerun Mercer x Octobre Éditions

New entry per la collezione Skechers x The Rolling Stones

Tre nuove sneakers arricchiscono la capsule collection Skechers x The Rolling Stones per la Primavera Estate 2024. Tre modelli dallo stile rock, pensati per i fan dell’iconica band ma anche per chi ama personalizzare i propri look con un tocco di originalità (e allegria).

Il celebre logo Lips and Tongue – rosso fuoco - diventa protagonista assoluto, spiccando sulle silhouette candide; i modelli in questione sono le bestseller Uno, gli scarponcini platform Funky Street e le più classiche Bobs. La collezione Skechers x The Rolling Stones è disponibile in Italia sul sito ufficiale del brand e, dal 14 aprile, anche presso il flagship store di via Del Corso a Roma.

Funky Street (SKECHERS X THE ROLLING STONES)
Bobs (SKECHERS X THE ROLLING STONES)
Uno (SKECHERS X THE ROLLING STONES)

Spring Market – Plinio 43: un intero weekend di shopping

Concludiamo il nostro recap delle fashion news con un’occasione da prendere al volo: da oggi, venerdì 12 april, fino a domenica 14 Leontine Vintage, Mimì à la mer e Lanapo aprono le porte dello Spring Market in via Plinio 43 a Milano.

Un intero weekend di shopping all’insegna del made in Italy; con loro ci saranno altri brand tra cui Adesso Beauty, Milano Tra le Righe, CopertinaMia, Da Flea, Amì, Confetty, Giglio Tigrato e Bohemia Couture. L’ingresso è libero. Orario: 10.30-19.30.

Locandina dello Spring Market in via Plinio 43 a Milano