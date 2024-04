L e ultime fashion news vedono scendere in campo non solo l'ex Spice Girl ma anche altre celebrities con una grande passione per la moda...

... Pronti? Via! Il recap delle ultime notizie di moda, questa settimana, comincia con una donna che non ha bisogno di presentazioni: Victoria Beckham. Nei prossimi giorni debutta la collezione disegnata con e per Mango, la curiosità sale! Ma sempre a proposito di star: il premio Oscar Cillian Murphy, che di certo ha fascino da vendere, è il protagonista della nuova campagna Versace Icons e sono state diffuse le prime immagini: wow!

Negli store Primark, intanto, è approdata la terza collezione firmata Rita Ora e ci piace parecchio: dai un'occhiata anche tu! Poi, visto che ci sei, varca la soglia di un negozio Bershka per scoprire la capsule dedicata a Hello Kitty. Che mette subito di buonumore. Altra novità, su un altro fronte, sono le sneakers Knu Skool MTE lanciate da Vans in collaborazione con il designer newyorkese Imran Potato. E adesso approfondiamo!

Arriva la capsule collection Victoria Beckham x Mango

La “carrellata” delle ultime notizie di moda, come dicevamo, comincia con l’ufficializzazione di un debutto imminente. Girls, occhi aperti: il 23 aprile arriva negli store la collezione firmata Mango e Victoria Beckham. Se da sempre amate l’ex Spice Girl e le raffinate creazioni con cui si è imposta (anche) nell’universo fashion, questa è un’occasione da non perdere. Anche perché i prezzi saranno molto più accessibili rispetto alla sua stessa label.

Non verrà a mancare, però, l’impronta sartoriale. Per il momento sono state diffuse poche immagini e notizie, tuttavia sappiamo già che la capsule comprende maglieria, camicie, tailleur, slip dress e abiti scivolati, borse, scarpe e – più in generale – capi essenziali. E i colori? Il nero avrà un ruolo da protagonista, naturalmente; ma saranno presenti all’appello anche il verde polveroso, il rosa cipria, il bianco. Una femminilità sobria eppure ad alto tasso di sensualità. Il lancio della collezione Victoria Beckham x Mango coincide con il 40esimo anniversario di Mango.

Cillian Murphy per la nuova campagna di Versace Icons

La notte in cui ha vinto l’Oscar come Miglior attore protagonista per la sua interpretazione nel film Oppenheimer, Cillian Murphy indossava uno smoking Versace. Proprio in quell’occasione, l’attore irlandese è stato annunciato come nuovo volto della celebre maison italiana. E adesso ci siamo: sono state diffuse le prime immagini della campagna di Versace Icons che lo vede come affascinante interprete.

Davanti all’obiettivo di Mert&Marcus sfoggia una serie di outfit “puliti e classici”, che rispecchiano alla perfezione il suo stile e modo di essere. Nulla di costruito o troppo sofisticato, la chiave vincente sta nella sua indole da antidivo e nella sua disinvoltura davanti all’obiettivo. Sono capi timeless: completi scuri, polo, trench, maglie a tinta unita. Donatella Versace ha espresso tutta la sua felicità e il suo entusiasmo per la collaborazione con questo artista “forte, diretto e iconico”. E le tante, tantissime fan fremono.

Rita Ora x Primark: la collezione Primavera 2024

Andiamo avanti con il nostro recap delle ultime notizie di moda. Continua la collaborazione tra Primark e Rita Ora: siamo alla terza collezione, quella per la Primavera 2024. Un felice mix di colori pastello e fantasie floreali, di pizzo e denim strappato. Tra i capi di punta troviamo un abito giallo in raso con dettagli floreali e in pizzo, una rivisitazione del classico abito a tre pezzi con un bermuda, camicette e abiti con volant e maglie crochet.

Al processo creativo, ancora una volta, ha partecipato Pippa Atkinson, stilista di Rita. E vogliamo sottolineare che il 60 per cento delle proposte contiene materiali riciclati o più sostenibili. “Questa volta – ha dichiarato la star - siamo pronti per la primavera, con capi divertenti e floreali, tra cui opzioni casual ed eleganti perfette per look da giorno a sera o per un’occasione speciale”. Sono 158 pezzi tra maglieria, denim, abiti, sartoria, abbigliamento casual e capispalla, ma anche scarpe a altri accessori.

Rita Ora indossa un completo della collezione Rita Ora x Primark Spring 2024

Hello Kitty X Bershka, la collezione che interpreta l’estetica blokette

Se anche tu hai un debole per Hello Kitty, l’iconico personaggio creato da Sanrio, questa è una di quelle notizie di moda da intercettare subito. Dunque: Bershka presenta la linea nata dalla collaborazione proprio con Hello Kitty. Una linea che, manco a dirlo, punta tutto sullo spirito pop e giocoso della protagonista in questione. Ma non solo.

L’obiettivo è stato anche quello di interpretare l’estetica blokette che, lanciata su TikTok, ne unisce altre due (sempre veicolate dai social): blokcore e coquette. Il primo è ispirato ai giocatori e tifosi di calcio, l’altro vira verso un mood romantico, vezzoso ma al contempo seducente. Blokette è una fusion che stimola la creatività e ci riporta ai mitici anni Novanta e Duemila. La collezione Hello Kitty X Bershka – capi di abbigliamento ma anche costumi, borse, scarpe, jewels e altri accessori – è già disponibile negli store, con una gran carica di allegria!

T-shirt Hello Kitty X Bershka
Borsa in denim Hello Kitty X Bershka
Top cropped Hello Kitty X Bershka
Cintura Hello Kitty X Bershka

OTW by Vans e Imran Potato presentano la Knu Skool MTE

Sai cos’è OTW by Vans? La nuova piattaforma creativa tramite cui Vans collabora con pionieri e innovatori culturali. E proprio da qui nasce la collaborazione con il designer newyorkese Imran Potato, sfociata in un riedit delle iconiche sneakers Knu Skool.

OTW by Vans e Imran Potato hanno dunque realizzato la Knu Skool MTE, ispirata allo stile skate degli anni ‘90, con linguetta a soffietto, tomaia in pelle scamosciata impermeabile, sfaccettature personalizzate e suola con battistrada. Scarpe solide, contemporanee, che rispecchiano perfettamente lo stile urban tanto amato dalla Gen Z.

Vans Knu Skool MTE