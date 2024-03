U na nuova boutique a Milano che merita una visita al più presto, i costumi da bagno per le spose, gli stivali urban che conquistano subito... E poi? Diamo uno sguardo a tutte le ultime notizie moda!

…Ci sei? È l’ora del nostro recap dedicato alle ultime fashion news, quelle della settimana 1-8 marzo 2024! Cominciamo con una lieta novella per i lovers della moda che vivono a Milano (o capitano da quelle parti): in zona Brera è stato inaugurato il primo store italiano di Uma Wang, che merita decisamente una visita. Le promesse spose, invece, sappiano che Valeria Damato ha appena lanciato una linea di costumi da bagno ad hoc: raffinati, romantici e moderni allo stesso tempo, preziosi.

Intanto è arrivata la seconda release della collaborazione tra Dr Martens e Rick Owens, altri due modelli di stivali originali quanto grintosi; e ha debuttato la collezione PE 2024 Uniqlo x Comptoir Des Cotonniers. Ma nell’elenco delle ultime fashion news troviamo anche una co-lab che ha dato vita e forma a quattro orologi ironici, belli, allegri. Andiamo!

Uma Wang inaugura il primo store in Italia

Prima tra le fashion news della settimana 1-8 marzo 2024. La stilista cinese – di fama internazionale – Uma Wang ha inaugurato il suo primo store italiano, che è anche il primo in Europa. Si trova a Milano, in via Palermo 1; nel cuore di Brera, per intenderci ancora meglio. L’apertura di questo monomarca consolida ulteriormente il legame con il Bel Paese: il marchio Uma Wang, del resto, è interamente prodotto qui. E non dimentichiamo che lei è stata la prima designer cinese a presentare le sue collezioni durante la Settimana della Moda di Milano.

Concepito come fosse un appartamento, lo store si caratterizza per le pareti in tonalità sfumate e un pavimento in parquet composito unico nel suo genere. Uno spazio boutique, ma anche molto intimo, in cui poter guardare e toccare le raffinate creazioni di Uma Wang.

Store di Uma Wang a Milano

Costumi da bagno per la sposa: debutta la collezione di Valeria Damato

Interessante novità nel settore bridal: debutta Honey Moon, la collezione di costumi per la sposa by Valeria Damato. Una novità assoluta, nata per regalare alle spose più esigenti il costume perfetto per il viaggio di nozze. Un pezzo unico raffinato e resistente, che si può anche personalizzare. Si sceglie tra costumi sposa bianchi o colorati, tutti contraddistinti da preziosi ricami di perle e Swarowsky rigorosamente fatti a mano e in Italia. Con amore.

“Quando chiedo alle spose – racconta Valeria – se, oltre all’abito da sogno, abbiano già scelto la linea di costumi che indosseranno sulle spiagge dorate dei mari esotici durante la luna di miele, tutte mi guardano confuse ma incuriosite. Fino a quando non mostro loro la collezione Honey Moon: in quel momento i loro occhi s’illuminano di gioia per aver dato loro una preziosissima soluzione, a cui non avevano pensato, per coronare fino in fondo uno dei momenti più belli della loro vita”.

Costume intero dalla collezione Honey Moon by Valeria Damato

Dr Martens x Rick Owens, arrivano altre due silhouette

Andiamo avanti con le fashion news della settimana 1-8 marzo 2024. A febbraio è stata lanciata la collezione di stivali Dr Martens x Rick Owens, ricordi? Bene, dal 7 marzo sono disponibili altre due silhouette nate da questa collaborazione caratterizzata da un’attitudine grunge-glamour. Segni particolari del secondo drop: altezze vertiginose, un’allacciatura ancora più scenografica e – anche in questo caso – la nuova suola DMXL di Dr. Martens.

Lo stivale 1460 Jumbo Lace è una voluta esagerazione dell’iconica silhouette a 8 occhielli, con passanti in argento, una spessa cerniera laterale e lacci grigio perla. Lo stivale 1918 presenta invece 18 occhielli ed è rifinito sul tallone con una linguetta con logo nero perlato. Entrambi realizzati in morbida pelle Lunar.

Uniqlo x Comptoir Des Cotonniers: la collezione Primavera Estate 2024

Sarà disponibile in store e online dal prossimo 21 marzo la collezione Primavera Estate 2024 realizzata da Uniqlo con Comptoir Des Cotonniers: la modernità francese incontra il LifeWear. Colori chic e completi essenziali in misto lino per creare outfit leggeri e confortevoli, facilmente personalizzabili. Perfetti, in particolare, per i viaggi: brevi fughe dalla città o vacanze più lunghe.

Facciamo qualche esempio. C’è la blusa che unisce la freschezza del lino e la viscosa per un raffinato design a pieghe; c’è l’abito camicia (a sua volta in misto lino) che può essere stretto in vita, avvolgendo la silhouette per un look casual o elegante. E poi la giacca “relaxed fit”, che può essere abbinata a shorts e pantaloni dello stesso materiale. Il maglione con fantasia a righe, arricchito da un bottone sulla spalla sinistra, che aggiunge un tocco divertente a uno stile lineare. Una collezione tutta da scoprire.

Blusa in misto lino e pantaloni a gamba larga (UNIQLO x COMPTOIR DES COTONNIERS)

Busa in misto lino e pantaloni morbidi (UNIQLO x COMPTOIR DES COTONNIERS)

Daniel Wellington e Steven Harrington: orologi eleganti con allegria

Concludiamo il nostro “giro” tra le ultime fashion news con una collezione di orologi che non passa di certo inosservata. Anzi, cattura l’attenzione e mette allegria. Nata dalla collaborazione tra il brand Daniel Wellington e lo stilista Steven Harrington, sarà lanciata il prossimo 25 marzo.

Si tratta di quatto modelli che fondono l’eleganza timeless di Daniel Wellington e l’estro creativo – sempre un po’ giocoso – di Harrington. “Questa collaborazione – spiega Tianhao Liu, ceo del brand – è una celebrazione dell’individualità, dove l’arte incontra la funzionalità”. Gli orologi integrano dunque gli elementi artistici distintivi di Harrington nell’iconica estetica Daniel Wellington. Inoltre, proprio per rendere omaggio al viaggio di Daniel Wellington negli ultimi dodici anni, l’artista ha realizzato sui cinturini una serie di dodici occhi illustrati.

Orologio DANIEL WELLINGTON E STEVEN HARRINGTON

Orologio DANIEL WELLINGTON E STEVEN HARRINGTON

