P untuale come ogni venerdì, ecco l'appuntamento con le news moda della settimana! Si comincia con la grintosa Victoria e Angelis e si finisce con una bellissima sorpresa (per tutti voi) sulla prossima sfilata di Diesel!

News moda della settimana 2-9 febbraio, siamo pronti per l’ormai consueto recap. La grintosa e sensuale Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, è stata scelta come testimonial della campagna Emporio Armani underwear: fan in visibilio. Dr Martens rinnova il sodalizio con Rick Owens è l’esito è un riedit dal twist metropolitano. Molto interessante.

Sfondi bucolici per la nuova campagna Church’s X Miu Miu 2024, che mescola abilmente il naturale e il manierato, mentre quella di Havaianas si traduce in una celebre statua di Cristo… con le infradito. Per chiudere in bellezza, sono in arrivo 1000 biglietti gratuiti per assistere alla prossima sfilata di Diesel!

Victoria De Angelis testimonial dell’underwear Emporio Armani

Victoria dei Maneskin: il nostro giro di news moda comincia proprio da lei. Per la gioia dei suoi (tanti) fan, la bionda rocker è infatti la testimonial della nuova campagna underwear Primavera Estate 2024 di Emporio Armani. Scelta azzeccatissima, considerando che Victoria è una fervente sostenitrice della lingerie a vista.

Gli scatti, in bianco e nero, sono realizzati da Giampaolo Sgura. E c’è da dire che restituiscono perfettamente sia lo spirito libero e la grinta della bassista, sia il mood che contraddistingue il brand in questione. Sei d’accordo?

Dr Martens x Rick Owens: il riedit dei modelli 14XX

Dr Martens rinnova la collaborazione con Rick Owens, e questa volta il risultato è un riedit della sua linea più innovativa: 14XX. Le nuove silhouette poggiano sulla suola DMXL, lanciata alla fine del 2023 e formata da una base in EVA leggera. Il punto di partenza è lo stivale stivale 1460 DMXL Megalace: ecco dunque la suola e la tomaia volutamente giocate su altezze maxi, ecco la pelle Lunar e i passanti in argento, la fascetta Dr. Martens e le iconiche cuciture gialle.

Al sodalizio creativo ha preso parte Sissy Misfit, produttrice, performer e DJ turca basata a Londra. “Mi piace – spiega Rick Owens – rendere la nostra collaborazione celebrativa dell’autoespressione potente e creativa, come quella di Sissy Misft, che fa esplodere la techno unendo un’identità trans. Dr. Martens ha sempre rappresentato per ma una sottocultura a cui ispirarsi e mi piace onorare questa tradizione”. Dr. Martens x Rick Owens è disponibile dall'8 febbraio 2024 su drmartens.com, rickowens.eu e presso partner selezionati.

DR. MARTENS X RICK OWENS

Presentata la campagna Church’s X Miu Miu 2024

Il recap delle news moda continua con la scoperta della campagna Church’s X Miu Miu 2024: la collaborazione, presentata inizialmente a Parigi in occasione della sfilata Autunno/Inverno 2023, viene proposta anche per la Primavera/Estate 2024 con la reinterpretazione del classico modello di Church's “Shanghai”, datato 1929.

Le modelle Matilda Liedholm e Judith Shyambala sono ritratte da Lengua sullo sfondo di un giardino di campagna; siepi ornamentali e un tessuto jacquard a righe incorniciano la disinvoltura delle pose e dei gesti. Il naturale e il manierato, l’organico e l’artificioso sono giustapposti. Il contesto di heritage è traslato in uno scenario giovanile, progettato per arricchire e comunicare il qui e ora. La lavorazione e la struttura della scarpa stessa - la punta e il tacco - sono convenzionali, ma vengono ammorbidite da una forma più arrotondata, una palette di colori naturali e pannelli di tela malleabile giuntati alla pelle invecchiata e lucidata.

La (giocosa) campagna CGI di Havaianas

L’iconica statua del Cristo Redentore di Rio Janeiro che indossa un paio di infradito Havaianas: è questa la divertente – e un po’ irriverente – idea alla base della nuova campagna in CGI del celebre marchio di calzature brasiliano. Una campagna social che cattura subito l’attenzione e strappa sorrisi.

Un originale modo per unire due simboli della cultura di quei luoghi. Dal 1962, Havaianas continua a diffondere lo spirito del Brasile in tutto il mondo: se una delle sette meraviglie del mondo indossa Havaianas, perché non farlo anche noi? La campagna in CGI è stata sviluppata da Alterlabs, l'hub di Altermark specializzato in progetti speciali.

Diesel regala 1000 biglietti per il prossimo fashion show

Per l’ultima delle news moda di questa settimana, drizza le antenne: Diesel mette a disposizione 1000 e-ticket per la sfilata co-ed autunno/inverno 2024-25, in programma mercoledì 21 febbraio durante la prossima Milano fashion week. Chi riuscirà a conquistare i biglietti, potrà godere di un’esperienza immersiva e inclusiva; seguendo il claim “Osservare qualcuno che vi sta osservando”, il marchio di casa Otb ha infatti non solo deciso di ospitare il pubblico, ma per la prima volta farlo assistere anche all’intero processo di preparazione della sfilata.

Dal 18 al 21 febbraio lo styling, il casting, l’atelier e l’allestimento della sfilata verranno dunque trasmessi in diretta streaming sulle piattaforme Diesel. E si potrà allegramente sbirciare… dietro le quinte! Per accedere agli e-ticket bisogna procedere con una registrazione online, che partirà il 13 febbraio alle ore 12 su Diesel.com. Saranno rilasciati in base all’ordine di arrivo.

Diesel - Prêt-à-porter Primavera Estate 2024