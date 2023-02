Scintillante, trasparente, da imitare: quanto è rock il look di Victoria De Angelis?

V ictoria De Angelis infiamma la console improvvisandosi dj per una notte con un look mozzafiato

Beniamina del movimento "free nipple", Victoria De Angelis approfitta di una serata in console in veste di dj per sostenere ancora una volta una rivoluzione di cui è ormai una delle indiscusse icone a livello internazionale. Messe a tacere le voci che la volevano in rotta di collisione con Damiano David, presente alla serata, Victoria si gode una serata all’insegna del divertimento, della musica e dei balli sfrenati con la sua band al completo improvvisandosi una dj con i fiocchi.

Dettagli audaci e trasparenze

Dopo aver postato gli scatti della serata sui suoi profili social ufficiali, i fan non hanno potuto fare a meno di apprezzare il suo look scintillante. Un mix&match di trasparenze, black lace intrecciati, dettagli shimmer e un’ode al nero in pieno stile rock.

David Bowie, Pat Benatar, Cher, sono solo alcune delle star della musica i cui look glam rock hanno ispirato Victoria che da vera icona fashion ha sublimato il tutto con accessori che hanno dato ancora più carattere e personalità all’intero outfit. Cuffie da dj a parte, la talentuosa bassista dei Måneskin ha sfoggiato un paio di occhiali da sole con lenti blu, girocollo a catena total gold e cintura in pelle taupe e borchie color bronzo dal chiaro omaggio ai meravigliosi (e decisamente trendy) nineties.

Ma vediamolo da vicino quest’outfit virale. Il look si compone di una parte superiore in tessuto stretch, attillatissima, che lascia scoperte le spalle e che grazie alle maniche raglan enfatizza le mani di Victoria. Mani valorizzate anche da una manicure total black, la sua preferita.

La parte anteriore del top scintillante è un inno al movimento free nipple, con un sapiente intreccio di lacci neri che giocano con dettagli e trasparenze che lasciano il segno. I pantaloni skinny, anch’essi total black, sono un marchio di fabbrica della bella Victoria che anche oggi ha conquistato i suoi milioni di fan con il suo stile audace e ribelle che non possiamo fare altro che apprezzare!