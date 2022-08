Grunge e sempre al top: i Maneskin negli USA fanno impazzire tutti

I Maneskin negli USA fanno impazzire tutti grazie alla musica, ma soprattutto a look strepitosi e imperdibili

Grunge e sempre al top: i Maneskin negli USA conquistano tutti grazie alla loro musica e a uno stile impeccabile. La band romana dopo l’enorme successo mondiale è sbarcata in America, in particolare sul palco del Lollapalooza Festival 2022 di Chicago.

Damiano David, Victoria de Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno infiammato il Grant Park. Il gruppo ha aperto il live con Zitti e buoni, scatenando il pubblico con ben 12 brani, uno più rock dell’altro. Il frontman Damiano ha scaldato la folla, saltando e ballando con i fan, e non si è fermato nemmeno quando è stato vittima di un infortunio.

"La folla era così calda che Dam ha avuto bisogno di ghiaccio per rinfrescarsi un po'" hanno spiegato i Maneskin su Instagram, rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute. Come sempre a conquistare non è stata solo la musica della band, ma anche lo stile strepitoso. Il gruppo non ha rinunciato come sempre a capi in pelle, arricchendo il look con accessori che sono già un cult.

Victoria, con pantaloni rossi a zampa, ha indossato una camicia di raso aperta sul petto, completando il look con dei copricapezzoli che ha definitivamente tolto dopo essersi calata fra la folla con la sua chitarra. Panta metallizzati e cappello da cowboy per Thomas che è invece rimasto a petto nudo, togliendo la camicia in raso arancio fluo. Ethan ha invece optato per dei pantaloni black&white sporty chic, comodi e super eleganti. Infine Damiano David ha sfoggiato dei panta red, abbinati a una collana di perle strepitosa e in grado di raccontare il suo stile rock al massimo.

Il concerto di Chicago è solo l’ennesima tappa del tour americano dei Maneskin che hanno confermato, ancora una volta, il loro successo Oltreoceano. Qualche giorno fa, prima di raggiungere la città dell’Illinois, il gruppo era arrivato a New York per una visita negli studi di Vogue America. Inevitabile un incontro con Anna Wintour, protagonista di uno scatto con gli artisti romani diventato già cult. Nell’immagine la celebre e temutissima direttrice indossa boots pitonati, un chemisier floreale e occhiali da sole. Accanto a lei i quattro rocker sono vestiti con colori che ricordano la bandiera dell’Italia. Damiano indossa pantaloni in velluto rossi e una camicia stampata in stile anni Settanta, Thomas sfoggia panta verdi e una camicia avorio, completando il look con un foulard. Ethan sfoggia invece un outfit bianco e nero, mentre Victoria è splendida con pantaloni rosso ciliegia e reggiseno nero.