N on è un'amante delle etichette: Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, è una icona di stile e incanta con un look in velluto a Los Angeles

È l’unico volto femminile del gruppo musicale di successo Maneskin; Victoria De Angelis non è solo la bassista ma è anche diventata una icona di stile che ha portato il trend rock di nuovo alla ribalta. Irriverente, glam, passionale e sensuale ma soprattutto rock… questo è lo stile di Victoria De Angelis.

I Maneskin, in concerto a Los Angeles in questi giorni, hanno approfittato dell’occasione per condividere con i propri fan alcuni scatti e Victoria De Angelis non è da meno. Sul suo profilo, la bassista e icona di stile ha condiviso alcune foto in cui mostra un look rock, glam e passionale… ma non ama definirsi! Lei indossa ciò che le piace, la fa sentire a suo agio e la rappresenta, senza bisogno di etichette.

Uno dei look sfoggiati sul palco da Victoria De Angelis a Los Angeles è una vero combo tra rock, glam e stile sensuale. L’icona rock ha scelto un body in velluto senape con cut-out frontale e dettaglio gioiello abbinato a collant glitterate in argento e completando il tutto con un cappottino in velluto senape con dettagli piumati neri a contrasto. Non solo rock ma dettagli che toccano lo stile anni settanta e quello anni ottanta per Victoria. A firmare il look della celeb è Maison Gucci, casa di moda che conferma il sodalizio con la band.

Se è vero che i Maneskin stanno vivendo un momento musicale esplosivo, è anche vero che il gruppo sta lanciando trend essendo sulla cresta dell’onda. Victoria sembra infatti strizzare l’occhio al trend del velluto che sembra tornare prepotentemente durante questa stagione invernale.

Se qualche tempo fa, Victoria De Angelis aveva condiviso alcuni scatti indossando una pelliccia anni 2000, oggi torna alla ribalta sui social con un look da evento. Gli scatti mostrati in anteprima nel camerino rappresentano l’outfit con cui ha partecipato al concerto. Il body dalle sfumature senape presenta uno scollo profondissimo e un taglio cut out impreziosito da un ciondolo gioiello.

Niente gonna o shorts, Vic sale sul palco indossando semplicemente collant coprenti e luccicanti e maxi stivali che coprono la gamba. Il look in velluto viene copiato poi da tutta la band; tutti sono saliti sul palco con dettagli effetto velvet come Damiano che ha scelto pantaloni a zampa o Ethan che ha scelto un outfit simile a quello del cantante.