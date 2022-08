C omodi, pratici e super cool: i pantaloni a zampa stanno bene davvero a tutte, e i modi per indossarli sono tantissimi. Scopriamo i più originali

Un’estate all’insegna della libertà, della spensieratezza e dell’originalità, in cui spira un’aria “vintage” che arriva direttamente dagli anni ’70. E che condiziona l’intero guardaroba, tra frange, camicie vaporose e il cavallo di battaglia dei meravigliosi Seventies: i pantaloni a zampa.

Dopo tante stagioni in cui a dominare sono stati pantaloni dal taglio più classico, le caviglie tornano a “respirare” grazie agli orli lunghi e al fondo scampanato da cui spuntano stivaletti estivi, sandali e zeppe: un modo giocoso e divertente di interpretare una delle tendenze moda del 2022. Amatissimi da celeb ne it-girls, i pantaloni a zampa variano a seconda del fit e del tessuto. Ma in effetti hanno un comune denominatore: sono pratici e stanno bene - possiamo dirlo - davvero a tutte. La gamba che si allarga sul fondo slancia, si sposa alla perfezione col tacco e aiuta a giocare con le proporzioni: una morbida blusa infilata nella cintura a vita alta per enfatizzare una figura a clessidra, un gilet che sfiora la coscia per riequilibrare busto e décolleté, un tank top per enfatizzare la linea delle spalle.

Il divertimento prosegue con nella scelta dei tessuti e dei colori. Nel primo caso si può spaziare dalla pelle al camoscio in pieno stile anni ’70, oppure sceglierli in versione denim per uno stile più casual (e super trendy). Per la sera diventano preziosi e scintillanti, con applicazioni di paillettes e cristalli, pizzi e lurex.

I pantaloni a zampa meritano insomma di posizionarsi ai primi posti nella classifica dei capi da tenere nel guardaroba per giocare con l’outfit e sentirsi un po’ figlia dei fiori, un po’ Charlie’s Angels: ecco una carrellata di look cui ispirarsi per indossarli nel modo più cool.

Con zeppa e frange

Cedits: Getty Images

Se ispirazione anni ’70 dev’essere, che lo sia sino in fondo: ai pantaloni a zampa si abbinano sandali con la zeppa e gilet con le frange, tutto declinato in versione più moderna e urban. L’écru, il beige e il crema rendono il look sofisticato, ma non troppo formale.

Bianco optical

Cedits: Getty Images

Il pantalone bianco, must della stagione estiva, viene declinato in versione a zampa. Un look iper chic completato dal blazer oversize indossato sulla pelle nuda. Il tocco finale? La borsa envelope.

Versione denim (extra lunghi)

Cedits: Getty Images

Orlo oversize per i jeans a zampa che sfiorano il suolo, abbinati a una felpa statement o a una maxi t-shirt. La microborsa contrasta con le dimensioni oversize e dona un tocco “civettuolo” che ingentilisce il look.

Flower power

Cedits: Getty Images

Pantaloni a zampa con maxi stampa floreale, mules e t-shirt bon-ton: un look che sprizza energia e vitalità, ideale per un aperitivo sul lungomare o per visitare città d'arte.

Ispirazione burlesque

Cedits: Getty Images

Il completo ispirato al pigiama è una tendenza che ormai da tempo si è affermata in passerella e nello street style. I pantaloni a zampa di raso rosa, impreziositi dal bordo di ecopelliccia (o piume per la versione più estiva) meritano una menzione speciale per l’effetto finale ultra chic e divertente. Il microtop in palette e il blazer oversize completano il look con le pump laccate silver dal tacco vertiginoso.

Orange (and white) is the new black

Cedits: Getty Images

Scarpe e platform arancio brillante a spiccare sui pantaloni a zampa bianchi e la blusa a stampa floreale con maniche e colletto bon-ton: gli anni ’70 in chiave moderna.

Back to basic

Cedits: Getty Images

Jeans a zampa, muscle tee bianca e borsa cult a tracolla: la dimostrazione che a volte davvero “less is more”, soprattutto se si punta sugli accessori. Oltre alla borsa, i sandali colorati a contrasto.

Preziosa per la sera

Cedits: Getty Images

Look ad alto tasso di sensualità con la tuta intera dalla gamba a zampa effetto nude e ricami di paillettes nere che disegnano motivi floreali sulla silhouette: per una serata davvero speciale.