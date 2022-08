D all'effetto scenografico, non ci sono dubbi! Si posano leggere sugli abiti più eleganti ma impreziosiscono finanche un paio di jeans. Per un tocco di raffinatezza in più!

Voglia di leggerezza e di indossare abiti che ti rendano speciale. Per le tue serate estive (ma anche per le giornate in cui vuoi stupire) via libera alle piume sui vestiti e accessori per l'estate 2022. Anzi, diciamocelo: sono dei veri e propri must have di stagione! Attenzione però, perché se temi di osare potresti anche pensare di sfoggiare un solo capo (o accessorio) declinato in questa tendenza e portare comunque a casa il risultato. Insomma, la tendenza piume nell'estate 2022 torna in tutte le salse e si conferma un punto di riferimento per gli outfit più "pazzi" e cool.

Che sia in total look o solo un dettaglio dunque, le soffici piume conquistano tutte. E non solo per mise eleganti. Bordano gli orli dei jeans, delle camicie, si posano leggiadre sui mini dress e sulle gonne e persino su borse e scarpe, in particolare le più eleganti come i sandali.

La palette cromatica è variopinta, ma trionfano le tonalità sorbetto e pastello come il rosa e l'azzurro cielo. Senza dubbio quelle ideali per la bella stagione. E non solo. Sposano lo stile stravagante, ma abbracciano anche gli outfit più casual elevando così il tuo stile all'ennesima potenza. Ebbene sì, con un solo piccolo particolare in più.

E se non sai come indossarle, ti suggeriamo alcuni abbinamenti che potresti ricreare seguendo semplicemente le dritte che ci arrivano dallo street style.

Piume sui jeans

Un dettaglio elegante? Vero, ma solo in parte! Le piume, infatti, orlano anche i jeans. In questo caso l'outfit ricreato è molto semplice ed essenziale. L'effetto plumage sui cinque tasche in denim ti farà fare l'upgrade di stile. Come completare la combo? Con gli accessori giusti ovviamente: un paio di scarpe con tacco (magari fucsia per un tocco di colore) e una mini bag.

Credits: Getty Images

Piume sui top

Via libera ai crop top che per l'estate 2022 si confermano in cima alla classifica dei capi da avere a tutti i costi. Questo look, ad esempio, punta tutto sull'eleganza ricercata ed estrosa. Avanti, quindi, ai crop top dall'effetto plumage da indossare - anche nelle serate più fresche - con un blazer e un paio di pantaloni in tinta. Meglio giocare con il color block preferendo quindi il classico contrasto fra bianco e nero. E non dimenticare i gioielli per darti un tocco luminoso.

Credits: Getty Images

Piume sugli abiti

Le piume sono la quintessenza dei look più eleganti e cool, ma anche dei più romantici. In questo caso vince la semplicità dell'abito bianco (ma si può anche optare per le nuance pastello) e dalle linee pulite. Per darti un tocco glam una scelta azzeccatissima sono un paio di stivaletti e una hobo bag, la borsa a mezzaluna da avere subito.

Credits: Getty Images

Piume sulle gonne

Una camicia dal taglio semplice e una gonna orlata di piume è di certo l'abbinamento più chic a cui si possa pensare per l'interpretazione di questo trend. Perfetto da portare sia per l'ufficio (a patto che non si cerchi una mise troppo formale) che per una serata speciale, è quindi un look jolly giusto da sfoderare ogni volta che si desidera stupire con stile!

Credits: Getty Images

Piume sui pantaloni

L'alternativa ai jeans (in pieno stile casual) sono senza dubbio i pantaloni dal taglio e dai tessuti più raffinati. Avanti, quindi, a quelli in raso o seta bordati dalle piume. In questo caso la combo ideale è con un crop top da portare in ton sur ton, ad esempio gioca con il rosa in tutte le sue possibili gradazioni. Il tocco in più? La mini hobo bag e le décolleté preziose.

Credits: Getty Images

E adesso che sai proprio tutto su come abbinare le piume ai tuoi look, mettiti comoda e sfoglia la gallery che abbiamo preparato per te!

1/9 Sandali fucsia con piume (AMEN) 2/9 Orecchini con piume turchesi (KATERINA PSOMA) 3/9 Borsa a tracolla a fantasia con piume (LA MILANESA) 4/9 Sandali verde pastello con piume (MANGO) 5/9 Camicia rosa decorata da piume (MOTEL) 6/9 Vestito fucsia decorato da piume in tinta (P.A.R.O.S.H.) 7/9 Camicia fucsia semi trasparente con piume (STYLAND) 8/9 Jeans cropped flare con piume (TWINSET) 9/9 Borsa a secchiello con piume (ZARA) PREV NEXT