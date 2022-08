I l mondo della tessitura è davvero infinito, ormai possiamo indossare di tutto e ancora di più. Ci sono innumerevoli proposte di lavorazioni, manifatture e tinte. Tra tutti però anche questa estate spicca un tessuto indiscutibilmente cool. Ecco la nostra guida di capi denim di tendenza per quest'Estate!

Quali sono i pezzi in denim di tendenza immancabili per l'estate?

Okay, se ti stai facendo questa domanda ne sei sicuramente una addicted. Ma riavvolgiamo per un momento il nastro: tu che lo ami tanto, sai come è fatto il tessuto jeans?

Il denim è composto da cotone, comunemente di colore blu ed ha una tessitura in diagonale, è robusto e adatto a capi da lavoro. Prende il nome dalla città di Nîmes, in Francia, dove veniva prodotto; e nella lingua inglese la parola Nîmes diventa rapidamente denim mentre nella lingua francese diviene blue-jeans (dal termine bleu de Gênes, ovvero blu di Genova, perché il commercio dei capi passava attraverso il porto di Genova).

Ma attenzione! Il denim non è solo un tessuto, è una lavorazione, una tecnica e una vera passione. Infatti è proprio lui, il signor denim, che anni fa ha avuto i riflettori puntati e rubato la scena ad appariscenti abiti da sera facendo la sua comparsa addirittura su un prestigioso tappeto rosso (oh sì, parliamo proprio dell’indimenticabile denim outfit di Britney Spears e Justin Timberlake). Da lì, la svolta.

Ed eccoci dunque alla domanda di partenza: quali sono i capi denim di tendenza per quest’estate?

Una cosa è sicura, abbiamo ormai una collezione di denim shorts (mini, larghi, lunghi, strappati, con una stampa… e potremmo continuare ancora per tanto!).

È quindi l’ora di darti una mano a selezionare e di presentarti gli altri pezzi in denim di tendenza per l'estate 2022! Sei pronta? Perché il denim - o, come chiamato ai suoi inizi, il blue jeans - è un compagno fedele fin dal diciannovesimo secolo: è decisamente arrivato il momento di dare nuova vita ai pezzi storici e di scoprirne di nuovi! Vediamo come lo indossano le it-girls.

Gonne e abiti

Se sei una WOM-girl a tutti gli effetti e segui i nostri articoli, hai sicuramente letto della tendenza Y2K e quindi anche delle micro-gonne, tornate protagoniste sulla scena. Beh, sappi che se sono in denim è ancora meglio!

Se invece preferisci una gonna più lunga, don't panic! Acquistala con un spacco profondo, sarà adatta per passare giornate fresche e comode senza dover mostrare necessariamente le gambe. Per velocizzare la scelta del tuo outfit, opta un vestito mini, midi o maxi perché con il denim si sa: il less is more non vale!

Pantaloni baggy e low waist

Cara amica e fan dello skinny jeans, ci dispiace molto dirtelo ma il tuo amatissimo pantalone aderente non è più un trend. Oggi le cool girls portano denim larghi, baggy, cargo o al massimo a sigaretta.

La vita alta rimarrà per sempre con noi come simbolo di eleganza, ma se invece vuoi aggiungere un po’ di pepe ai tuoi outfit opta per la low waist! Il trend reincarnato è per ora dedicato solo alle più coraggiose ma presto esploderà di nuovo. Quindi, se te la senti, sbrigati e sarai senza dubbio la più fashion!

Co-ord sets

Conosci qualcuno che non apprezza i co-ord set? Perché a noi sembra davvero impossibile. Tra l’altro il set in denim è uno dei must più forti in tendenza per quest’estate!

Se preferisci mantenerti sul semplice, sfrutta un po’ del tessuto del tuo pantalone: passa dalla tua sarta e chiedile di realizzare un colletto (o qualsiasi altro dettaglio fashion) per essere coordinata, ma non troppo.

Salopette

Ah, salopette, amore mio! Non c’è bambina che non abbia indossato una salopette. Infatti questo capo comodo, senza cinture né altro, è più di un semplice prodotto jeans: è un cult assoluto. Ed è anche uno dei capi in denim di maggior tendenza per l'estate.

Indossa la tua salopette in modo casual e disinvolto, magari con una bretella giù per mostrare l'abbronzatura, o in modo vintage e femminile, aggiungendo un tocco à la ‘00s con una t- shirt e un sandalo con il tacco.

Crop top e Giacche denim

I nostri preferiti in assoluto sono i crop top e le giacche, tutti rigorosamente corti per mostrare l’ombelico. Non solo però! Il trend di corsetti e bralette in bella mostra è arrivato anche declinato in denim, quindi diventa quasi obbligatorio sperimentare con la lingerie in jeans. Non trovi?

Ma eccoci con una tip: se a casa hai una giacca di jeans ma non la indossi quasi più allora ecco cosa devi fare. Bastano un paio di forbici e - CHOP CHOP, voilà - ti presentiamo la tua nuova giacca di tendenza!

O ancora: prova a fare qualche tie dye "fai-da-te", un po' come facevamo negli anni '90, e vedrai che bomba! Zero sprechi e tanto amore, proprio da brava WOM-girl!

Shopping? Sì, ma occhio al Pianeta!

Prima di arrivare agli acquisti vorremmo portare la tua attenzione su un tema che abbiamo particolarmente a cuore: la lavorazione del denim impiega tanta acqua. Sapevi che per produrre un solo paio di jeans servono mediamente tra i 7 e i 10 mila litri di acqua?

Ecco, se ami il nostro Pianeta, guarda sempre se il materiale del tuo nuovo jeans è ecologico o, ancora meglio, riciclato!

Altrimenti sbircia nei mercatini oppure sui siti e nei negozi di second hand: troverai sicuramente qualcosa da indossare o modificare, rendendo il tuo pezzo davvero unico.

Capi denim di tendenza per l'estate: la shopping guide

Eccoci al tanto atteso momento dello shopping. Ecco la nostra selezione di must have estivi in denim tutta da scoprire!

1/18 ALAIAtop con cintura, ALAIA 2/18 set di top e gonna, MONKI 3/18 giacca cropped in jeans rosa, BALMAIN 4/18 gonna, BERSHKA 5/18 corsetto con zip, BOTTEGA VENETA 6/18 pantalone baggy, COS 7/18 salopette corta, DR. DENIM 8/18 corsetto, GESTUZ 9/18 giacca cropped, GIVENCHY 10/18 vestito mini, H&M 11/18 vestito mini, PRADA 12/18 salopette, LEE 13/18 bralette, MAGDA BUTRYM 14/18 jeans, MAISON MARGIELA 15/18 gonna con bottoni, MARNI 16/18 top, MILK IT 17/18 pantalone low waist, MANGO 18/18 vestito midi, PIECES PREV NEXT

Ben venuta Estate in Denim!