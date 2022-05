U n must di stagione che sta bene davvero a tutte. Non ci credi? Ecco a te sei look tutti da copiare!

Lo abbiamo visto indossato con temperature rigidissime e con il caldo torrido, protagonista dell’outfit o complemento, sui red carpet delle cerimonie più importanti e pezzo chiave dello street style. E non ci è ancora venuto a noia: il crop top è ormai un must per ogni stagione, con buona pace dei centimetri di stomaco che è necessario scoprire per sfoggiarlo anche in inverno. Perché più corto è meglio è - Jacquemus insegna con il suo micro cardigan diventato iconico - anche se non mancano varianti un po’ più lunghe, con e senza maniche e arricchite da frange che accarezzano l’ombelico o da ritagli attraverso cui si intravede la pelle.

Le più scettiche obietteranno: “Non posso permettermi di scoprire la pancia”, o ancora “la pancia scoperta non è chic”. Entrambe le affermazioni sono molto lontane dal vero. Il crop top infatti è per tutte, basta trovare il modello e l’abbinamento che più si addicono alla propria silhouette. Si può essere chic e raffinate anche con qualche centimetro di pancia scoperta, soprattutto in estate, quando le temperature salgono e con gli outfit si osa di più, soprattutto per serate in riva al mare o aperitivi a tempi di musica.

Il crop top può inoltre rivelarsi strategico proprio per evidenziare il punto vita se abbinato a gonne o pantaloni a vita alta, mettendo in risalto anche la linea delle spalle e il decolleté. Ancora non siete convinte? Allora ecco sei modi per indossare il crop top in modo trendy, ma sempre elegante.

Con il blazer

L’abbinamento più chic: blazer, pantaloni ampi e crop top. In questo caso a dominare è il contrasto tra le linee del blazer (magari di pelle, must di primavera) e dei pantaloni, più ampie, e quelle più essenziali del crop top. L’ideale è puntare su colori neutri che ben si sposano tra loro, complementari, dal beige al marrone passando per il panna, ma il crop top può anche diventare l’elemento colorato dell’outfit. A completare il look un paio di sneakers o stiletti nude.

Con la maxi gonna

Crop top e maxi gonna, possibilmente a campana: l’abbinamento perfetto anche per le occasioni un po’ più formali. Si può optare per un total look con top e gonna della stessa nuance oppure su un color-block, scegliendo colori a contrasto. Per un effetto “wow” scegliete tinte molto sature, colori vivi e accesi di palette a contrasto (freddo-caldo), per un look più bohémienne virate verso colori più delicati o fantasie floreali. Se la scelta ricade su una stampa meglio assicurarsi il completo, con sopra e sotto completamentari. Ai piedi sandali gioiello o flat.

Con i jeans boyfriend

Un outift iperfemminile anche grazie al contrasto con i jeans “rubati” al guardaroba maschile. Il crop top con i jeans boyfriend è un look perfetto per le fashioniste che non rinunciano a comodità e praticità per sfoggiare l’ultimo trend. Ed è anche un abbinamento molto versatile: con un paio di décolleté colorate (magari metallizzate, altra tendenza di stagione), blazer e microbag per l’aperitivo, con sneaker e chiodo di pelle per una giornata free.

Con il tailleur

Crop top come sottogiacca del tailleur. Il completo colorato - in tinte sature o pastello - è uno dei capi preferiti della primavera per celebrity e influencer, soprattutto se indossato con il crop top a fare capolino dalla giacca. Persino Kate Middleton è stata vista indossarlo, anche se la duchessa ha preferito indossarlo sopra una blusa accollata. Per i primi caldi via libera quindi al top corpo, da indossare in nuance oppure in colori a contrasto.

Con i cargo pants

Look informale, comodo ma non meno di tendenza: crop top abbinato ai cargo pants, i pantaloni casual per eccellenza che quest’anno sono stati avvistasi su moltissime fashioniste durante il tempo libero. Via libera alla fantasia in questo caso, magari optando per un crop top a righe o stampato da indossare su pantaloni tinta unita. Ai piedi, rigorosamente, sneakers.

Con gli shorts

Estate, tempo di gambe scoperte e shorts: di denim o di pelle, sono il passe-partout per la stagione più calda e il crop top è perfetto in abbinamento, soprattutto per i modelli a vita alta. In questo caso la parola chiave è “semplicità”: pochi, selezionati colori (con il denim il nero e il bianco sono il più classico e spesso il più riuscito) e accessori a completare il look. La catena gold, per esempio, ravviva il décolleté regalando un tocco di luce al viso. Per le scarpe la scelta dipende dall’occasione d’uso, si piò spaziare dalle sneaker alle pump sino allo stiletto.