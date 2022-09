Rock’n’love: il look abbinato di Giorgia Soleri e Damiano è perfetto

I ntesa di coppia e stile da lasciare senza fiato. Il look abbinato di Giorgia Soleri e Damiano David è l'ispirazione rock'n'love che stavamo aspettando

Non c’è che dire, Giorgia Soleri e Damiano David sono davvero inseparabili (e insuperabili) anche nello stile. Liberi da qualsiasi etichetta, stereotipo o pseudo regola, l’influencer-poetessa e il cantante frontman dei Maneskin, non hanno eguali nemmeno nello stile. Sfoggiando un look abbinato che è un inno all’amore e al rock nella sua forma più pura. Un outfit che potremmo definire rock'n'love e che ben si adatta all’animo dei due fidanzati più cool e copiati del momento.

Un mix grunge e rock, fatto di dettagli unici e pochissimi colori. Il nero che domina su tutto e il bianco (e ovviamente il rosso acceso delle unghie e delle labbra di Giorgia). Insomma, uno stile davvero eccezionale e che potete ricreare anche voi e il/la vostro/a partner, con un po' di audacia e con tanta, tanta voglia di stupire.

Come? Ovviamente prendendo ispirazione dai due protagonisti di questo look abbinato dall’effetto decisamente unico. Pantaloni in pelle nera e canotta a righe orizzontali bianche e nere per lui, calze a rete nere, gonna scozzese e un crop top nero dalla forma super sexy per lei.

Il tutto impreziosito con un dettaglio cool che non passa di certo inosservato e che dona ancora più stie a questo look abbinato in versione rock. Due cappelli baker neri, più minimal quello di Giorgia e con una catena di metallo quello di Damiano. Per un effetto assolutamente strepitoso e che valorizza ancora di più l’anima e lo spirito libero e alternativo dei due giovani. Due personalità fuori dagli schemi, che non hanno paura di osare e di mostrarsi esattamente per come sono.

E se poi volete aggiungere quel tocco in più al vostro outfit e renderlo ancora più rock, non potete perdere l’occasione di sfoggiare un taglio che incarni perfettamente questo mood di vita, osando con un mullet come quello di Damiano che metterà ancora più enfasi al vostro stile. Per un look abbinato super hot e che saprà stupire chiunque vi veda.