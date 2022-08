I pantaloni anni Settanta di Giorgia Soleri? Sono un must per l’estate!

G iorgia Soleri ci svela il capo must dell'estate: i pantaloni anni Settanta da indossare subito!

I pantaloni must per l’estate? Sono quelli in stile anni Settanta di Giorgia Soleri! L’influencer e scrittrice riesce sempre a regalarci ispirazioni eccezionali e questa volta, direttamente da Instagram, ci fornisce delle vibes vintage perfette per la stagione calda.

L’era hippie è tornata di moda. L’hanno già dimostrato i Maneskin, che sul palco del Lollapalooza di Chicago hanno sfoggiato dei panta a zampa, e ce lo conferma Giorgia Soleri con il suo nuovo look. I Seventies hanno rappresentato un punto di svolta fondamentale nella storia, fra contraddizioni ed energie diverse. Quando parliamo degli anni Settanta facciamo riferimento a un’epoca segnata da rockstar leggendarie, ma anche da proteste e battaglie sociali, impregnate di una nuova spiritualità anche di stampo orientale.

Elementi che, ovviamente, sono confluiti nella moda dell’epoca, dando vita a look assolutamente strepitosi e controcorrente che ancora oggi ci fanno battere il cuore. Ecco perché siamo convinti che i pantaloni a zampa, super colorati, di Giorgia Soleri, siano il pezzo cult dell’estate da tenere nell’armadio. A Minorca insieme all’amica Federica Rippi, l’attivista e fidanzata di Damiano David ha sfoggiato dei panta con una stampa optical azzurra e viola davvero eccezionale! Per completare l’outfit Giorgia ha scelto un crop top bianco e dei sandali easy.

Ma i pantaloni a zampa non sono l’unico pezzo must da mettere nell’armadio e ispirato agli anni Settanta. Fra i simboli del movimento hippie c’è il crochet: il cotone finemente lavorato all’uncinetto per creare gilet, pantaloni, top e abiti. Per non parlare delle stampe all over, dall’effetto pittorico sino all’animalier, passando per geometrie e fiori. Una tendenza da provare anche nella versione patchwork.

Infine gli accessori. Se vuoi ispirarti ai mitici anni Settanta non dimenticare mai gli occhiali da sole, ovviamente over e colorati. Le nuance più amate? Quelle caramella, dal giallo lime al rosa geranio sino al verde acqua e l’azzurro cielo. E i gioielli? Come ci insegna Giorgia Soleri lo stile etnico resta una garanzia, grazie a collane, bracciali e anelli ispirati al Messico e ai nativi americani, caratterizzati da perline e piume. Infine è impossibile non citare i cappelli con falda extra large e i turbanti. Quest’ultimi amatissimi dall’influencer che per rendere ancora più omaggio ai mitici Seventies da qualche tempo sfoggia un wavy bob e una frangetta spettinata che è diventata già un trend seguitissimo.