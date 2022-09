Alternativo, scintillante, fuori dagli schemi: Paris Hilton “brucia” al Burning Man

P aris Hilton è la regina del Burning Man grazie a un look metallico che si ispira alla bambola più famosa del pianeta

Dal 28 agosto al 5 settembre Black Rock City brucia letteralmente di musica e feste sfrenate in occasione dell’esclusivo Burning Man e Paris Hilton non poteva certo mancare. Alternativo, fuori dagli schemi e soprattutto super esclusivo, il Burning Man è l’evento che prende nome da un antico rituale in cui veniva bruciato un fantoccio di legno a forma di uomo, “Burning man" per l’appunto.

Con un biglietto d’ingresso che si aggira intorno ai 1400 dollari, l’evento statunitense più caldo dell’anno vede ad ogni edizione ospiti illustri e tra le affezionate c’è proprio la socialite Paris Hilton e il suo look, questa volta, è un mix eclettico tutto da scoprire.

In sella alla sua due ruote tra le dune sabbiose di Black Rock City Paris Hilton sfoggia un minidress metallico stretto in vita da una maxi cintura nera in pelle. Gli stivali cuissardes flat color cammello sono l’accessorio perfetto per scatenarsi in pista e resistere fino all’alba anche quando le temperature dell’area si fanno più rigide. Ma a colpire maggiormente è sicuramente l’hair look dell’ereditiera americana.

Paris ha infatti optato per deliziosi space buns da cui partono lunghe trecce rosa e bionde. Un tocco di stile super girly che si ispira a piene mani al trend più cool del momento. Quale? Quello che prende ispirazione dalla Barbie naturalmente! E possiamo notarlo anche da un dettaglio della moto. La scritta “Sliving” è infatti delineata con il font e le cromie tipiche del marchio della bambola più celebre al mondo.

E per quanto riguarda il makeup? Non riusciamo a captare molto visti gli enormi occhiali da sole sfoggiati da Paris per l’occasione, ma un tocco di lip gloss nude e una base luminosa e leggera non mancano mai nel trucco dell’imprenditrice e influencer americana. Un look decisamente fuori dagli schemi in pieno stile Burning Man.