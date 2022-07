Rainbow più che mai: Paris Hilton è l’ispirazione colorata dell’estate

L’ultima Powerpuff Girl è Paris Hilton, e sinceramente non potevamo aspettarci da lei niente di meno che un look scanzonato, felice e pieno di PRIDE

Paris Hilton è la persona che ti aspetti di vedere quando passeggi per le spiagge di Malibù. O magari passeggi virtualmente su Instagram, e sei alla ricerca di qualche suggerimento fashion per imparare a sfoggiare al meglio quello che ti piace davvero. Quello che non ti aspetti da lei è questo look arcobaleno che ci ha fatto fare un gridolino di gioia.

L’ereditiera bionda più glamour si aggiudica il premio personalità e frizzantezza con una serie di scatti in spiaggia in compagnia dei suoi bambini pelosi. Se stai cercando un incoraggiamento a sfoggiare un capo molto grafico che hai comprato in un momento di lucida follia, è alla divina Paris che ti devi rivolgere. È lei che può aiutarti.

Paris Hilton, arcobaleno, Superchicche e NFT

Se il titolo confonde, aspetta di vedere la foto. Paris Hilton siede sulla sabbia di Malibù con un look arcobaleno dove mille capi grafici si mescolano tra loro andando a creare un clash di fluorescenze e allegria. Partiamo dalla giacca delle Powerpuffs Girls nei colori che sogniamo di portare dai tempi delle scuole elementari. Eleviamola al mondo digitale, dove tutto è possibile, e facciamola indossare a Paris, così che ogni elemento non risulti mai fuori luogo.

Il top con scollatura a U rosa confetto, bordato di nero e raffigurante la bella Dolly, probabilmente la Superchicca in cui Paris meglio si identifica, si abbina a una culotte con la stessa stampa. Aderente ma non troppo, confortevole e ultra colorata. Se nel complesso questo look vi sembra un’accozzaglia, è proprio qui che dovete riflettere: Paris Hilton è sbarazzina, ribelle e al tempo stesso una dolce caramella da cui non possiamo staccare gli occhi. Cosa c’è di più coraggioso, nell’epoca dei capi basic, di un outfit che senti gridare da 10 chilometri di distanza? Lo adoriamo perché si adatta alla perfezione alla sua personalità, e insegna qualcosa sul significato profondo della parola moda.

La moda sei tu, la declini tu, la interpreti tu. Se ti sei mai sentita dire “Questo capo d’abbigliamento è particolare, ma su di te sta benissimo”, significa che hai imparato a padroneggiare la tua personalità nel mondo dell’abbigliamento.

E se non ti sembra ancora abbastanza strano, dobbiamo per forza parlare delle calze sintetiche nei colori ultra-saturati dell’arcobaleno. Altezza sopra al ginocchio, come una parigina, e look completo firmato da Dolls Kill, brand di abbigliamento alternativo che di personalità ne ha da vendere. Chiudono il look un paio di occhiali da sole squadrati con le stelline e una fascia che copre i capelli legati in due codine di cavallo.

Anche Paris Hilton si è fatta contagiare dalla mania degli NFT, i non-fungible tokens che rappresentano i diritti di proprietà sul materiale digitale. Nella sua idea imprenditoriale, questi strumenti sono l’ultima frontiera della democratizzazione dell’arte. Grazie al metaverso, secondo Paris, i consumatori non saranno più l’ultimo anello di una catena, ma parte attiva del processo di fruizione dell’arte visiva digitale.