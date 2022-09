C ami Mendes è approdata al Lido con un look total pink da vera Barbie, morbido e luminoso (e assolutamente da copiare)

I'm a Barbie girl, in the Barbie world cantavano gli Aqua negli anni Novanta e forse mai avrebbero immaginato come questo brano sarebbe stato (di nuovo) attuale nel 2022. Perché il Barbiecore è uno dei trend più in voga tra le celebs in questa calda estate di eventi e red carpet e tutte si ispirano all'iconica bambola e al suo mondo total pink. Un esempio? Ma naturalmente la dolcissima Cami Mendes che al suo arrivo alla Mostra del Cinema di Venezia ha sfoggiato un look da Barbie mozzafiato e luminoso che fa scuola.

Cami Mendes è una vera icona in fatto di stile e con l'ultimo look sfoggiato a Venezia 79 unisce eleganza, tendenza e praticità in modo a dir poco divino. L'attrice, che abbiamo ammirato nella serie Riverdale, ha illuminato il Lido con un completo dalle linee morbide firmato Giorgio Armani, un total look perfetto per il giorno ma che nulla ha da invidiare agli outfit sfoggiati dalle star sul red carpet del Festival.

Il pezzo forte è certamente il top smanicato tutto tempestato di paillettes e micro perline rosa, ideale per un evento "luccicante" come il Vanity Fair Sparkling Ball organizzato proprio in occasione di Venezia 79. Un capo unico nella sua semplicità, realizzato su più strati che alternano leggerezza e trasparenze alla preziosità e allo scintillio dei dettagli brillanti. Il top cade morbido sui fianchi e ben si amalgama con i pantaloni, di una tonalità leggermente più chiara, anche questi morbidi e leggeri.

Per essere eleganti basta davvero poco e Cami Mendes con il suo outfit lo dimostra appieno, trasformandosi a Venezia in una Barbie fresca, luminosa e semplicemente perfetta. A completare il look, ovviamente, ci pensano gli accessori che - come ormai abbiamo imparato - sono proprio quelli che fanno la differenza. Per un outfit già di per sé prezioso, l'attrice ne ha scelti di semplici e minimali come la mini bag a tracolla (sempre di colore rosa, of course) e i gioielli in oro bianco e brillanti: un paio di orecchini maxi a cerchio e qualche anello per dare un tocco di luce anche alle dita, sapientemente decorate con una manicure tenue rosa pastello.

Il Barbiecore è un trend che ha segnato l'estate 2022 di moltissime celebs, a cominciare da Khloé Kardashian con il sensuale e "caramelloso" abito stretch in latex per finire con il mini dress bustier di Hailey Bieber. Tutto grazie all'attesissimo film di Greta Gerwing, che vede protagonista la favolosa Margot Robbie nel ruolo dell'iconica bambola (al fianco di Ryan Gosling nei panni di Ken). Una tendenza fanciullesca, ironica, stravagante e che - dobbiamo ammetterlo - ci piace da impazzire!