Totally pink: il look Barbie Girl di Hailey Bieber è tutto da copiare

I l mini dress totally pink di Hailey Bieber dimostra che questa è davvero la stagione fashion dell'omaggio alla bambola più iconica del pianeta: Barbie

“Barbie” il film che in queste ore la regista Greta Gerwing sta girando con la coppia d’oro Margot Robbie e Ryan Gosling, deve aver fatto scuola prima del tempo. Sì perché la splendida Hailey Bieber poche ore fa ha postato sui social uno scatto che la vede fasciata in un delizioso mini abito totally pink, nello specifico “Barbie Pink”.

Che sia un omaggio voluto o meno all’iconica bambola della Mattell, Hailey Bieber riesce perfettamente nell’impresa di trasformare un minidress dalla cromia vitaminica in un outfit dalla chiarissima dichiarazione d’intenti. Sensuale e al contempo raffinatissima, la splendida influencer e supermodella statunitense dona a quest’abito carattere e personalità grazie alla scelta di accessori, makeup e hairstyle davvero azzeccatissima.

Gli accessori che fanno la differenza

Gli accessori che fanno da corollla al mini abito rosa sono in netto contrasto tra loro e proprio per questo, donano al look una marcia in più. Nello specifico parliamo di un eclettico paio di stivali bianchi con plateau, in perfetto barbie style e di una meravigliosa collana girocollo multi filo ( tra i trend bijoux assoluti dell’anno) con dettagli di perle e catene in oro.

Due accessori che se da un lato rendono ancora più di carattere l’abito, dall’alto lo illuminano delineando un concept da vera diva, proprio come Barbie. E per quanto riguarda il make-up e l’acconciatura? Capelli effetto wild lasciati al naturale e volumizzati soltanto con la spuma e un dry shampoo che aumenta il volume alla radice e make-up radioso.

Potremmo definirlo il classico make-up alla Hailey Bieber che ci ha ormai abituate a trucchi leggeri e glow con focus sui suoi bellissimi occhi felini e sulle labbra turgide, sempre impeccabilmente messe in risalto da un rossetto nude che le valorizza senza renderle “too much”

Smalto rosso per una manicure d'impatto

Il tocco di stile finale? La scelta di uno smalto rosso intenso in perfetta combo cromatica con il barbie pink dell’abito. Una contrapposizione di nuance che abbia visto protagonista sulle più importanti passerelle delle ultime Fashion Week, un abbinamento vitaminico e vibrante che questa estate trova il suo posto d’onore sia nell’accostamento tra capi, che tra accessori e make-up. E Hailey Bieber dimostra di saperlo molto bene!