C olorati, macro, etnici… l’importante è che sappiano farsi notare! I bijoux per la spring-summer saranno protagonisti: scopri con noi le tendenze più hot a tema gioielli donna

Ai primi segnali di primavera scatenate la rivoluzione tra i bijoux!

Già, non ci sono dubbi: con l’inizio della bella stagione la voglia di un bel colpo di mano al portagioie si alza insieme alle colonnine delle temperature. Tra l’altro le tendenze in fatto di gioielli donna per il 2022 parlano forte e chiaro: bracciali, orecchini e compagnia bella saranno protagonisti assoluti dei nostri look. E chi siamo noi per contraddire i trend del momento?

Partiamo con un piccolo spoiler: i gioielli per la spring summer 2022 cambiano (quasi) radicalmente rispetto alle stagioni passate, o comunque propongono novità fresche-fresche perfette per soddisfare la nostra voglia di cambiamento. Ecco quindi che il mood “gioielli della corona” o il trend dei bijoux retrò visti nelle collezioni passate lasciano il posto a proposte macro, atmosfere ethno-chic e a tantissima voglia di giocare con gli accessori!

Ma andiamo per ordine: ecco i 6 trend più hot in fatto di gioielli donna 2022. Scommettiamo che vorrai provarli tutti?

1. Gioielli donna 2022: bangle mania!

I bracciali dell’estate? Non abbiamo dubbi: saranno i bangle!

Lo abbiamo visto a suo tempo tra le proposte per i gioielli donna sulle passerelle e gli ultimi red carpet (vedi quello dei recentissimi Grammy Awards) ce lo hanno confermato. Portati in set coordinati oppure tutti mescolati, l’importante sarà vestire le braccia di bracciali rigidi!

Sperimentali in versione maxi, nel metallo che ti piace di più o in resina colorata (magari giocati in ton sur ton con il resto del look). E poi provali sia sulle braccia nude che sopra a una camicia o a una maglia sottile: sapranno donare a qualsiasi outfit un quid in più davvero chic. Che dire: lunga vita ai bangle!

Bracciale rigido curvo COS

Bracciale rigido BOTTEGA VENETA

Set tre bracciali VOODOO JEWELS

Bangle bamboo ARGENTOBLU



2. Gioielli donna 2022: orecchini in primo piano

Continuiamo con i pezzi protagonisti. Vuoi scegliere un solo bijoux importante su cui fare all-in? Vai sugli orecchini senza esitare!

Lunghi, maxi, colorati, ultra-scintillanti, con lavorazioni preziose, geometrici, di design… e chi più ne ha più ne metta! Gli orecchini per la stagione calda - tra i tanti favolosi gioielli per la primavera estate 2022 – sono quelli che più di tutti ameranno farsi notare.

Le forme più hot? Di sicuro cerchi a go-go e modelli sparkling “a cascata” tipo chandelier. Come non innamorarsi?

Orecchini chandelier JIMMY CHOO

Orecchini a cerchio VU ELLE JEWELS

Orecchini a cerchio sparkling STROILI ORO

Ear cuff chandelier ARKET



3. I nuovi gioielli ethno chic

Tra i macro trend gioielli donna 2022 c’è sicuramente il mood etnico.

Amuleti, simbolismi, pietre, perline e tessuti colorati oppure metalli lavorati, saranno protagonisti di uno dei filoni più “caldi” dell’estate.

Richiami boho dall’allure molto raffinata sono già stati avvistati su collane, bracciali e orecchini. Pronta a lasciarti conquistare dai nuovi bijoux ethno chic?

Collana etnica SALVATORE FERRAGAMO

Cavigliera in perle di fiume LIL MILANO

Collana stile etnico ZARA

Anello snake & OTHER STORIES



4. Esplode la primavera sui gioielli donna 2022

Volano farfalle (ma non solo!) e noi non stiamo più nella pelle, a dispetto di quanto canta Sangiovanni! Oh sì, i gioielli donna 2022 summer edition si riempiono di farfalle, coccinelle, piccole api… e noi non vediamo l’ora di provarli tutti! L’alternativa agli insettini simboli della stagione calda? Fiori e quadrifogli a go-go, insomma tutto ciò che potrà portare un tocco di “spring” nei nostri look.

Dagli orecchini, ai monili per la sera, ai pendenti su bracciali e collane è tutta un’esplosione di primavera alla quale sarà difficile dire “no”.

Ma ora la domanda è: quale nuovo spring-bijoux volerà o sboccerà per primo nel tuo portagioie?

Bracciale con ape MORELLATO

Orecchini co farfalle SWAROVSKI

Bracciale con pepita a forma di farfalla PANDORA

Bracciale con fiore MORELLATO



5. Gioielli donna 2022: tornano i loghi

Li abbiamo visti tornare sulle it-bags del momento, ora li ritroviamo anche sui gioielli donna 2022 per l’estate. Parliamo dei loghi ovviamente, che a dirla tutta non si vedevano da un po’ sui bijoux e che ora tornano protagonisti!

Come ci vengono riproposti sui gioielli più cute della spring summer? Facile, in versione macro e minimal, con design puliti e realizzati con il metallo. Oppure in chiave monogram a creare un pattern ripetuto su pezzi piccoli, vedi gli anelli o i ciondoli. O ancora incastonati in ricami preziosi.

Di una cosa siamo certi: i nuovissimi bijoux logati saranno quanto di più adatto a donare coolness sia a look daily che a mise per la sera (non troppo eleganti ovviamente, ma per cene tra amici e aperitivi post-ufficio saranno l’ideale). Pronta dunque a sfoggiarli all summer long?

Bracciale con maxi-logo VALENTINO GARAVANI

Bracciale con logo GUCCI

Orecchino con maxi-logo FENDI

Anello con logo all over CHANTECLER



6. Gioielli coloratissimi per la primavera 2022

Chiudiamo la nostra rassegna di gioielli super-cool per la primavera estate 2022 con un tema che si ripete dalla scorsa stagione (e che ci piace sempre tantissimo!). Parliamo dei bijoux super-funny, colorati e – a tratti – esagerati!

Design macro, dettagli baby-style o pietre e resine dalle nuances vibranti e vitaminiche (spesso pescate tra i nuovissimi colori fluo), sono l’ideale da mescolare a gioielli più tradizionali per freschissimi tocchi pop al look. Provare per credere!

Collana colorata con maxi logo MOSCHINO

Anelli colorati H&M

Collana con pendente colorato BEA BONGIASCA

Orecchini con pendente funny PLV MILANO

