I look dei Grammy Awards 2022 ci fanno battere il cuore: ecco i 10 più belli per sognare di calcare il red carpet con le icone di stile che dettano le tendenze

I red carpet sono sempre un’occasione importante per i VIP: lo scopo non è solo partecipare ad un evento ma anche mostrare la propria personalità attraverso outfit da sogno; in questa gallery vogliamo svelare quali sono i look dei Grammy Awards che hanno colpito dritto al cuore… tra i nostri preferiti? Lady Gaga che incarna i panni di una diva, Hailey Bieber nelle vesti di un angelo e Dua Lipa che incanta tutti con un abito vintage.

Le regole della moda vengono messe da parte quando si parla di eventi e lo dimostrano i look dei Grammy Awards appena conclusi: VIP, cantanti ed icone di stile si alternano sul tappeto rosso, mostrando outfit impeccabili e studiati fino ai minimi dettagli. Iniziamo subito a scoprire chi sono le meglio vestite dei Grammy Awards 2022.

Lady Gaga, il look da diva

Sembra voler continuare il suo cambio d’immagine: Lady Gaga, da alternativa icona dai look discussi si è trasformata in una vera diva del cinema. Con un look Old Hollywood ha incantato i fan.

Un abito Armani Privé, abbinato a gioielli Tiffany hanno reso intramontabile il suo outfit. Sicuramente questo rientra tra i look più belli di Lady Gaga: ilmonospalla in bianco e nero con coda è davvero un sogno!

Hailey Bieber in total white

Hailey Bieber sfila sul red carpet accanto al marito, il celebre cantante pop Justin Bieber. La bellissima modella e icona di stile sceglie un look angelico.

Un abito total white semplicissimo e una collana a più fili per illuminarle il viso: dimostra ancora una volta che il celebre detto less is more continua ad essere vincente.

Dua Lipa, in un abito vintage rock

Il look di Dua Lipa ai Grammy ha incantato tutti: il ritorno al capello biondo lungo e liscio non fa altro che rafforzare il suo legame con Donatella Versace di cui indossa un abito iconico.

Stupisce la scelta della cantante pop di indossare un abito vintage: lungo, nero e in pelle risale alla collezione ’92 ed è stato uno degli capi più amati della collezione Versace.

St. Vincent, in rosa con volant

A vestire la cantante St. Vincent è Gucci che sceglie un abito rosa olografico e romantico. Con bordo di volant su gonna e maniche, l’abito crea movimento.

Ad attirare l’attenzione e lasciare il segno è poi il motivo cut out a goccia all’altezza del seno. Un beauty look semplice completa il tutto.

Tiffany Haddish, l’abito scintillante in paillettes

Tiffany Haddish incanta tutti e non poteva essere altrimenti: l’attrice, nota per il suo senso dell’umorismo spiccato ma anche per la partecipazione a film d’impatto, ha scelto un abito in palette seguendo i consigli dell’armocromia e giocando soprattutto con le paillettes.

L’abito, firmato Prada, è un monospalla studiato per enfatizzare la sua forma a clessidra.

Megan Thee Stallion in animalier

C’è una certezza in questo Grammy Awards: il monospalla è tornato di moda. L’abito monospalla viene scelto anche da Megan Thee Stallion che però con l’aiuto di Roberto Cavalli incanta tutti con una fantasia animalier importante.

La cantante rapper fa trapelare la sua personalità savage con un outfit leopardato rivelando però, grazie ad uno spacco audace, una seconda fantasia animalier all’interno. Il monospalla è profilato da tocchi gioiello, studiati per illuminarle il viso. A completare il look, gioielli gold di dimensioni importanti.

Saweetie, con crop top e gonna lunga

Un look davvero originale quello scelto da Saweetie per il red carpet: la rapper incanta i suoi fan con un look firmato Valentino.

Gonna lunga e top bralette in fucsia, girocollo gioiello e guanti. Un mix and match di stili che le donano e che fanno risaltare la sua personalità.

Sofia Carson, in verde bosco

Un colore impegnativo da portare, tanto che un proverbio della tradizione cita <<chi di verde si veste di sua beltà si fida>> ma non troppo difficile per Sofia Carson. L’abito Valentino scelto dall’attrice ha una forma in stile greco e proprio grazie ai suoi drappeggi incanta al primo sguardo.

Il tema fluttuante viene ripreso poi dalla mantella dello stesso tessuto dei drappeggi della gonna lunga. L’abito, segna il punto vita. Il viso di Sofia Carson viene illuminato da orecchini pendenti e da un’acconciatura semi-raccolta che fa risaltare i suoi lineamenti.

Paris Hilton, il gioco di vedo non vedo

Torna sui red carpet anche Paris Hilton, l’ereditiera che si è trovata un posto nel mondo della musica incanta tutti con un abito dai giochi vedo non vedo impreziosito da applicazioni gioiello.

Il look della splendida vip è firmato Atelier Zuhra e a completare l’outfit non è solo una mantella (tema che abbiamo già visto durante questi Grammy) ma anche i guanti, anche questi accessori già visti durante l’evento. Lei però, li sceglie senza dita, per un tocco rock e alternativo seppur glamour.

Avril Lavigne, mullet rock

La ricordate la Skater Girl alternativa? Avril Lavigne è tornata sui red carpet con un look rock in perfetta linea con quella che è la sua personalità.

L’abito firmato Mua Mua è un mullet dress nero con strati di tessuto a balze: scollo profondo e maniche con piume completano il look. Vera protagonista è la cintura posizionata all’altezza della vita.