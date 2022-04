Punk e richiami al bondange: Dua Lipa in Versace 92 ai Grammy è pura sensualità

U n abito di trent'anni fa ha sfilato sul red carpet: Dua Lipa incanta i fan con un Versace collezione 92 in stile punk con tocchi bondage, dimostrando come questo trend sia ancora attuale

Non potevamo che aspettarci un ritorno con il botto per Dua Lipa: i Grammy appena conclusi sono stati per la Star un’occasione imperdibile per mostrare un look iconico. Dua Lipa in Versace 92 ai Grammy: questo il vero tormentone della serata. Il look, sexy & strappy indossato da Dua Lipa risale al ’92 ed è un abito tra i più amati e discussi degli anni Novanta. Punk ma con richiami al bondage, mette in risalto la sua bellezza.

Dua Lipa continua a stupire i fan, e non solo, con look audaci da red carpet: l’ultima trovata è un abito vintage in pelle nera firmato Versace. L’iconico dress che gioca con contrasti black and gold è tornato sui red carpet dopo 30 anni dal suo lancio. Gli appassionati di moda però lo hanno riconosciuto subito. A completare il look troviamo una cascata di collane e bracciali oro che non fanno altro che rafforzare il richiamo al mondo bondage.

L’abito chiacchieratissimo di Dua Lipa è un Versace della collezione autunno 1992: lo stesso dress era stato indossato da Donatella Versace ai Met Gala di quell’anno; la stilista aveva camminato sul tappeto rosso in compagnia del fratello Gianni. Lo stesso abito è stato indossato anche da Cindy Crawford agli MTV Video Music Award del ’92. Versace con il suo stile Bondage ha conquistato tantissime VIP: da Kim Kardashian a Naomi Campbell fino a Beyoncé che hanno giocato con l’effetto vedo non vedo, con borchie e fibbie. Ma cosa salta all’occhio? A distanza di 30 anni questo abito è ancora estremamente attuale. Insomma: non è solo Lady Gaga a calcare il tappeto rosso e lasciare il segno!

Sui social i fan di Dua Lipa sono impazziti e non mancano tweet in cui viene definita una «giovane Donatella». La stessa stilista ha commentato il post di Dua Lipa lasciando segno di ammirazione; l'icona di stile ha fatto centro.

Non è solo l’abito ad attirare l’attenzione però: Dua Lipa in Versace 92 ai Grammy punta anche su un ritorno al biondo; da un po’ la cantante non si faceva vedere in total blonde e dopo un periodo di scuro e uno di effetti luce eccola che ritorna biondissima sul tappeto rosso. Aver abbandonato il suo nero corvino per un biondo chiaro e liscissimo non è altro che un chiaro messaggio: la cantante rafforza il suo legame con Versace con cui ha iniziato un sodalizio da circa un anno a questa parte tanto da essere stata una delle muse che hanno sfilato in passerella alla Milano Fashion Week.