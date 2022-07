Khloé Kardashian total pink per il compleanno, lo stile Barbie è trend

K hloé Kardashian total pink per il suo compleanno ci svela il trend dell'estate: lo stile Barbie

Khloé Kardashian in total pink per il suo compleanno è splendida e ci ricorda che lo stile Barbie è ormai un trend! Per i suoi 38 anni, la sorella di Kim Kardashian ha deciso di fare le cose in grande a partire dall’outfit.

La star televisiva ha scelto un mini abito in latex rosa confetto, abbinato a décolleté della stessa tonalità e un beauty look da favola. Il risultato? Per una sera si è trasformata nella mitica bambola. Sarà perché sta per arrivare al cinema la pellicola con Ryan Gosling e Margot Robbie, sarà che tutti subiamo il fascino della bambola della nostra infanzia, di certo quello di Barbie è diventato ormai un must.

Il look che si ispira al giocattolo cult è pop, vistoso e con tutte le sfumature del rosa. Accessori e abiti sono super pink e sono amatissimi dalle celebrity. Da Zendaya a Laura Pausini, da Kim Kardashian a Kylie Jenner: il rosa è la nuance del momento in tutte le sue shade e si adatta a ogni occasione. Perfetto da sfoggiare ovunque, questo colore è ottimo – in tutte le sfumature – per apparire al meglio, dalla riunione in ufficio al party in riva al mare, sino all’aperitivo.

Una tonalità super chic e glossy, che Khloé ha già sfoggiato altre volte. Qualche tempo fa l’avevamo vista sfoggiare un pantalone pink in tessuto riflettente e spalmato, questo volta la Kardashian ha voluto osare ancora di più, optando per un abito in latex.

Da vera Barbie doll, Khloé si è messa in posa di fronte a tanti palloncini rosa, sorridendo alla fotocamera. Per completare la trasformazione in una bambola, la star dei reality ha puntato su un beauty look luminosissimo e pink, oltre a un’acconciatura vaporosa e biondissima.

Il rosa dunque è il colore dell’estate e la nuance giusta per un look che sa farsi notare. La scelta più di tendenza resta il rosa pastello, ideale per chi sogna un outfit audace. Perfetto per esaltare femminilità e fascino, questa tonalità si associa alla perfezione ad abiti con dettagli in piume e tutù.

Glamour e chic, il rosa principesco è ottimo per le più romantiche. Regala raffinatezza ed è ottimo per creare un look misterioso e intrigante. Il rosa bon ton infine regala allure e consente di giocare con gli abbinamenti. Ad esempio si potrebbe abbinare a sandali azzurri oppure tacchi alti in PVC.