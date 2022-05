L a vera regina dell'Eurovision Song Contest? Laura Pausini! Con i suoi look strepitosi la cantante ci ha letteralmente stregato!

Divina, unica, inimitabile: Laura Pausini ha condotto l’Eurovision Song Contest con…stile! La cantante è salita sul palco per condurre la manifestazione insieme ad Alessandro Cattelan e Mika. Fra duetti, balli e battute, la popstar ha dimostrato, ancora una volta, tutta la sua grinta e talento.

Amatissima dai fan per la sua simpatia e spontaneità, Laura ha stupito con look colorati, audaci ed eleganti. Per l’occasione la popstar si è affidata a Nick Cerioni, celebre stylist che ha messo in scena tutta la bellezza e la forza della Pausini.

Se per la prima serata Laura ha sfoggiato il super pink di Valentino, nella seconda è stata regina di eleganza grazie ad Alberta Ferretti. Nella finale dell’Eurovision Song Contest infine si è trasformata in una dea grazie a Versace. Beauty look da favola e gioielli scintillanti hanno fatto il resto, confermando la forza di una star con uno stile davvero eccezionale!

D’altronde poco prima di iniziare la sua avventura all’Eurovision Song Contest, Laura aveva promesso di stupire il pubblico e aveva raccontato la volontà di fare le cose in grande. “Quando me l’hanno proposto ero in casa – aveva rivelato -. Mi ricordo che non sapevo cosa dire. Ho detto subito di sì. In Italia ho presentato alcuni programmi televisivi, ma sulla mia carriera o sulla musica.

“L’Eurovision è diverso da tutte le esperienze che ho fatto anche attraverso i talent – aveva aggiunto -. Anche in televisione mi sono sempre divertita molto e sono sempre stata coinvolta in tutti i progetti in una maniera tale che mi ha appassionato. Questa proposta è arrivata in un momento adatto per me, perché dopo 29 anni di carriera con tante canzoni ed esperienza avevo bisogno di qualcosa di nuovo e difficile, anche perché in inglese”.

La prima sera in Valentino, il pop rosa è il top!

Per il suo debutto all’Eurovision Song Contest 2022, Laura Pausini ha scelto di sfoggiare un abito da sera firmato Valentino con maniche lunghe e una gonna ampia. Il colore? Un rosa strepitoso, reso ancora più bello dalle spalle nude e dai polsini scintillanti.

Poco dopo Laura è tornata sul palco con un vestito strepitoso tempestato da paillettes. Un capo rosa fucsia con un maxi spacco e collant dello stesso colore. Per completare il look la cantante ha optato per guanti lunghi e zeppe da diva.

Con il terzo cambio di look la Pausini si è trasformata in una principessa grazie a una gonna ampia arricchita da cristalli e scollatura a barca. Per esaltare al meglio questo outfit, Laura ha puntato su un make up fucsia e su un caschetto ordinato con riga centrale.

La seconda sera in Alberta Ferretti, eleganza da star

Per la seconda serata dell’Eurovision Song Contest 2022, Laura Pausini ha optato per tre look by Alberta Ferretti. Il primo outfit? Un abito bustier rosso che l’ha resa una Regina di Cuori. Sottogonna realizzata in tulle e corsetto senza spalline, con una cintura sottile hanno lasciato senza fiato il pubblico. Per l’occasione Laura ha scelto di lasciare la chioma sciolta e ondulata, arricchendo il make up con un lipstick rosso ciliegia.

Ma è per duettare con Mika che Laura Pausini ha dato il meglio di sé, scegliendo un abito total white e scintillante con pantalone palazzo e corsetto. Un look completato da una mantella con cristalli e frange che faceva apparire la cantante come un angelo ogni volta che apriva le braccia durante un acuto.

Per l’ultimo look della seconda serata invece Laura ha scelto l’eleganza del total black. Ha indossato un abito a tubino con maxi ruches in grado di esaltare la sua silhouette e un cinturone con fibbia argentata. Il tocco di classe? Bracciale e maxi anelli in cristalli.

La finale in Versace, come una dea

In occasione della finale dell’Eurovision Song Contest 2022, Laura Pausini ha sfoggiato tre look firmati Versace. Il primo? Un vestito viola, scintillante e lungo con ampie maniche e spacco.

Dopo il viola, Laura ha scelto il turchese. La cantante ha indossat sul palco un mini dress con maniche lunghe e la spilla con la celebre spilla Medusa, simbolo della maison Versace. Il look è stato completato da leggings dello stesso colore e delle scarpe straordinarie: décolleté platform con doppio plateau e il cinturino alla caviglia.

A lasciare senza fiato però è stato l’ultimo outfit: un abito lungo in oro scintillante, con una sola manica, maxi spacco e morbido sulle spalle. Un look da diva, esaltato dai gioielli Swarovski.