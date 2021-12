L 'intramontabile coppia di colori/non colori conquista la scena anche quando le temperature scendono: ecco una selezione di outfit a cui ispirarsi.

Un inverno in bianco e nero? Perché no. La combo black&white, i due colori/non colori così contrastanti da risultare assolutamente divini insieme, è tornata in scena anche per questa stagione. E dallo street style arrivano tante fonti d’ispirazione, a dimostrazione di quanto le it-girl ci sappiano fare quando si tratta di trovare nuove interpretazioni per i grandi classici. Rendendoli più glam e trendy che mai. Allora, ecco per te una selezione di outfit che non possono lasciarti indifferente. Anzi, scommettiamo che accenderanno la tua creatività e ti faranno venire una gran voglia di aprire le ante del tuo armadio… Oppure concederti una sana sessione di shopping!

Passione pied de poule

Due evergreen che s’incontrano: black&white e pied de poule. Che in questo caso trova espressione in un cappotto lungo con cintura in vita. Completano l’outfit un newsboy cap in velluto nero, una camicia bianca con cravattino, stivali in pelle alti con tacco a blocco. Nota gli accessori: guanti e borsa shoulder rigorosamente black.

Il bello del mix&match

Ormai è chiaro: le influencer dello street style amano il mix&match. Si divertono a mescolare stili e tessuti per creare look originali e personalizzati. E la coppia bianco-nero, in tal senso, può dare parecchie soddisfazioni. Perché non c’è mai il rischio di cadere nell’eccesso. Ecco allora un maglione cropped in lana bianca far capolino da un maxi coat a sua volta candido; un inizio romantico, diciamo così, che inaspettatamente vira verso un mood assai più grintoso grazie ai pantaloni in pelle neri e agli stivali appuntiti con tacco alto. Segnaliamo pure la borsa a mano con stampa coccodrillo in pelle color latte.

Casual chic con un tocco retrò

L’abbiamo ereditato dagli anni ’80 e ce lo teniamo stretto, perché è cool, comodo e anche caldo: ci riferiamo al bomber, ovviamente. Che si presta ai più diversi abbinamenti con la garanzia di un risultato sempre vincente. Qui è in versione cropped, bianco, abbinato a semplici pantaloni neri, stivali texani e una handbag ultra raffinata nella sua semplicità.

Classico ma non troppo

Il cappotto doppiopetto nero è un altro classico indiscusso. E la sua linea dritta e rigida può essere smorzata da un leggero abito plissettato bicolor: qua l’alternanza black&white si fa ancora più intrigante. Vogliamo sdrammatizzare ancora? Allora aggiungiamo una borsa faux fur, oggi tanto in voga, e un lungo foulard che cade morbido sul petto.

Mood metropolitano

Un maglione oversize con lavorazioni giocate proprio sul black&white, pantaloni skinny neri ma dall’aria invecchiata, chelsea boots bianchi con suola platform e banda elastica nere. Infine, una mini bag e un baseball cap: voilà, il look metropolitano è servito. Insieme a un elevato grado di comfort e appeal.

Tendenza cloudwear

C’è una tendenza che si sta facendo largo fra la Gen Z e non solo: si chiama cloudwear. Un nome che ne svela subito l’essenza, ovvero il piacere di sentirsi… come in una nuvola. Gli indumenti, ma anche gli accessori, sono caldi e avvolgenti; i volumi si ampliano (in primis grazie alle imbottiture), le misure sono maxi, le suole si alzano. E se questa “nuvola” si tinge di bianco e di nero, grazie a un piumino maxi, a pantaloni larghi con pinces e dal taglio maschile, a scarponcini combat e a una calda borsa in lana, l’impatto visivo è decisamente degno di nota.

Il valore dei dettagli

Il candido maglione di lana a coste diventa protagonista indiscusso della mise; la gonna midi e gli stivali cuissard secon skin lo mettono egregiamente in risalto. Guarda gli spacchi, di entrambi i capi: creano una sorta di continuum, uno strategico – e malizioso – leit motiv. E la mini bag marrone e bianca, che può sembrare una nota stonata, è invece una studiata nota d’accento.

Bianco, nero e moda fluida

Stai pensando che questo piumino lungo trapuntato, bianco e con inserti neri, è a sua volta un perfetto rappresentante dello stile cloudwear? Vero. Però ti invitiamo a focalizzare l’attenzione anche su un’altra caratteristica di questo look, completano da pantaloni cargo white e stivali neri black: la fluidità. Non è “femminile”, non è “maschile”. Semplicemente, è gender free.

Fari puntati sul check

Intramontabile fantasia check: se i quadri sono bianchi e neri, ha senza dubbio una marcia in più, nel segno di una semplicità vincente. L’impronta un po’ rustica di questo capo può essere sottolineata da un cappello beanie nero; poi, per mescolare un po’ le carte e dar voce allo spirito da it-girl, si completa il tutto con pantaloni in pelle, stivaletti in pelle stringati con fibbia alla caviglia e una shoulder bag con trama a rombi e impunture tono su tono.

Gambe in primo piano

Il black&white può essere fedele alleato anche di chi intende mettere in campo tutto il proprio potere seduttivo. Basta poco: un paio di shorts e un top in pizzo neri, una giacca in pelliccia ecologica bianca come la neve e decollété con tacchi a spillo. Risultato garantito.