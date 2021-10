I l tocco che renderà ogni outfit targato fall-winter stilosissimo? Un paio di collant colorati! Ecco tutti i trucchi per mix and match irresistibili

We love collant! Oh sì, finalmente possiamo dirlo forte.

Già perché, al di là dei gusti personali, la calzamaglia è uno degli accessori più controversi e discussi di sempre. Amata, odiata, indispensabile per l’etichetta eppure bandita per lungo tempo dai guardaroba delle fashion influencer più cool, da qualche stagione è rientrata in punta di piedi nei nostri armadi. E oggi finalmente è pronta per riprendersi una bella rivincita!

Ma attenzione: posa immediatamente il classicissimo collant nero, qui la parola d’ordine per tutte le calze-addicted sarà stupire.

Via libera dunque a tinte piene e sgargianti - ma anche a neutri chiari e luminosi (sicuramente meno “già visti” sui collant) - che si preparano a dipingere il nostro inverno e… le nostre gambe! Insomma, le calze più cool della stagione attingeranno a piene mani dalle tavolozze moda e ci faranno divertire con look (è davvero il caso di dirlo!) sempre un passo avanti.

Buone notizie per le più freddolose insomma: la moda della gamba nuda con il termometro che sfiora lo zero sembra essere ormai un ricordo. Pare che fili davvero tutto liscio per i look invernali, eppure un’insidia a pensarci bene potrebbe esserci: come abbinare il collant colorato in modo efficace e a rischio zero in fatto di scivoloni di stile?

Basteranno un po’ di “occhio” per le nuances, un pizzico di buon gusto e la nostra mini-guida con tutte le regole d’oro per mix and match davvero stilosissimi! E ora dicci: qual è l’abbinamento con protagonisti i collant colorati che preferisci?

Collant colorati in continuità cromatica con la mise

Partiamo dal mix più semplice. Il primo modo per fare centro con una calzamaglia colorata è quello di giocarsela in continuità cromatica con il resto dell’outfit. Questo significa che il collant verrà sapientemente coordinato con l’abito (o con il competo), puntando sul monocromo o sul ton sur ton (e quindi stratificando diverse shades della stessa nuance). Optando per il monocromo la scarpa potrà rientrare nel gioco di continuità di colore oppure essere scelta a contrasto e diventare protagonista, mentre in caso di ton sur ton il consiglio è quello di utilizzarla nell’alternanza di sfumature.

Quando utilizzare la continuità di colore con il collant? Questo tipo di abbinamento offre il grosso vantaggio di slanciare la figura e – specie se giocato su una cromia non troppo accesa – risulta sempre una scelta decisamente elegante, facilmente sfruttabile anche in situazioni formali. Mettici un bell’asterisco: ti tornerà utile!

Credits: Getty Image

Collant colorati in continuità cromatica con la scarpa

Rimaniamo in tema continuità cromatica spostando però il focus dalla figura intera alle sole gambe. Di cosa parliamo? Di accostare collant colorati a scarpe della stessa nuance, il resto del look sarà giocato su altre cromie. Questo trucchetto - oltre ad essere un bell’assist di stile e a semplificare la vita togliendo le castagne dal fuoco in termini di scelta di questa o quella calzatura - ha un superpotere che non possiamo trascurare: quello di slanciare e allungare otticamente le gambe! Non male no?

Da sfruttare spesso e volentieri, questa combo, va utilizzata a maggior ragione con gli stivali, che notoriamente tendono invece a spezzare la figura accorciandola. Insomma, un “fashion trick” bello e furbo che trasformerà davvero i collant nei tuoi alleati numero uno!

Credits: Getty Image

Collant colorati in combo con un capo

Una delle combo che coinvolgano i collant colorati tra le più facili ed immediate da immaginare è senza dubbio quella in coordinato con un capo del look.

Ovviamente, a seconda della nuance e del tipo di mise, si può decidere di giocare con i contrasti abbinando le calze a un pezzo “minore” dell’outfit (come un sottogiacca) oppure farne una macchia di colore dominante in combo con un capo protagonista, come un blazer o un trench.

Più vivace ed evidente sarà la macchia cromatica, più il risultato sarà cool e perfetto per situazioni off-duty. Viceversa, per look più formali, il consiglio è quello di ridurre la parte di colore (facendo sbucare una piccola porzione di calza e coordinandola con un dettaglio dell’outfit), di utilizzare nuance non troppo brillanti e di mixarle in combo con neutri. Provare per credere!

Credits: Getty Image

Collant colorati in combo con un accessorio

Una bella alternativa alla combo con un capo è l’accoppiata collant – accessorio. Potrebbe essere la borsa, un foulard, un cappello o anche un accessorio per capelli. Insomma tutto ciò che è presente come dettaglio in piccola (ma importantissima!) quantità.

A differenza del mix precedente qui la calza si accompagna dunque a un elemento “minore” ma di solito di grande personalità, il che vuol dire che il risultato sarà di certo più sfizioso. Il nostro consiglio quindi è di utilizzare questo tipo di abbinamento quando l’intenzione è quella di dare un twist di coolness a un look altrimenti un po’ troppo basico, utilizzando collantvery cute in coordinato all’accessorio protagonista. Da sfruttare in occasioni super-glamour only, s’intende.

Credits: Getty Image

Collant colorati con sandali a contrasto

L’abbinamento più “moda” in assoluto per portare i tuoi collant? Facile: sceglili coloratissimi, super-coprenti e senza cuciture e tira fuori dalla scarpiera un paio di sandali con cui comporre un bel contrasto cromatico, magari tra colori complementari o analoghi.

Qui le gambe giocheranno il ruolo di protagoniste indiscusse, inutile dirlo, in un outfit che necessariamente richiederà una buona dose di buon gusto, esercizio e personalità. Resta dunque abbastanza basica sul resto e dosa bene gli elementi. Insomma, qui la questione (un po’ complicata forse) è trovare la giusta quadra nel bilanciare la mise con collant un po’ pazzi e sandali a contrasto. Fidati di noi però: quando l’avrai azzeccata, ti troverai a disposizione un autentico asso nella manica per le serate invernali più cariche di glam!

Credits: Getty Image