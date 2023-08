I più noti discount firmano linee di abbigliamento e accessori che riscuotono crescenti consensi. Perché i prezzi sono contenuti, il design è accattivante, la qualità tutt'altro che scadente. Un esperimento riuscito.

Ora possiamo dirlo: le collezioni Eurospin e Lidl hanno superato la prova, con buona pace dei diffidenti e di chi aveva storto il naso. Ricordi? È stata la catena di discount tedesca Lidl – nel 2017 – a fare il primo esperimento, debuttando nel fashion democratico con una capsule firmata dalla top model (nonché connazionale) Heidi Klum. E lanciando, così, il guanto di sfida alle catene di abbigliamento low-cost. L’accoglienza del grande pubblico è stata positiva, subito.

I capi e gli accessori Lidl sono arrivati in Italia soltanto nel 2020: c’è voluto quindi del tempo, ma in compenso l’esperimento si è tradotto – anche da noi – in un sold out. Sulla scia di questo successo, nell’estate del 2022 anche il marchio italiano Eurospin ha fatto il suo ingresso nel comparto moda. È andata bene. Molto. Risultato: le collezioni moda dei discount sono ormai un must per i marchi in questione e per un folto esercito di persone. Non le conosci ancora? Allora diamo un’occhiata alle ultime novità.

La collezione Eurospin 2023

Facciamo due premesse. Tutte le capsule Eurospin, a prescindere dalle stagioni, hanno due caratteristiche specifiche: sono contraddistinte dai colori rappresentativi del marchio, ovvero bianco, giallo e blu; lo stile è tendenzialmente retrò.

La collezione estate 2023 è ispirata al mondo dei surfisti degli anni Ottanta e, per molti versi, è gender free. Composta da felpe e canotte unisex, shorts, infradito e ciabatte slider, costumi interi, camicie hawaiane e cappellini da baseball. A proposito di accessori: l’elenco è completato da calzini di spugna, occhiali da sole, zainetti e bracciali in silicone. Dove comprare l’abbigliamento Eurospin? Facile: in tutti gli store del marchio.

L’abbigliamento Lidl

Lidl abbigliamento donna e Lidl abbigliamento uomo: in questo caso la distinzione è netta, le collezioni sono rispettivamente il risultato del sodalizio con Esmara e Livergy. Le proposte del 2023 rappresentano una conferma, nel senso che si tratta di capi easy ma versatili; che, se abbinati nei modi giusti, possono diventare protagonisti dei più svariati outfit.

Tra le più recenti proposte per quest’estate, catturano l’attenzione i vestiti donna Lidl ispirati alle iconiche polo e anche quelli in stile marinaro. Saranno sicuramente gradite alle Tomato girls le sneakers in tela rossa con suola in corda e i leggings capri bianchi. Per quanto riguarda la moda uomo, Lidl stavolta punta sullo smart casual: bermuda dal taglio classico e scarpe slip on in tela.

Le collezioni Eurospin e Lidl sono senza pretese, dai prezzi super accessibili, ma curate nei dettagli e di qualità tutt’altro che scadente. Che te ne pare?

