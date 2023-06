G iugno è il mese che parla d'inclusività, sottolineandone la grande importanza. E la moda arcobaleno diventa il più potente veicolo espressivo!

Ci siamo: è arrivato giugno, il mese del Pride Month. Da Nord a Sud, molte città italiane saranno location di manifestazioni finalizzate a sostenere la comunità LGBTQIA+. Una serie di eventi gioiosi, ma al contempo capaci di veicolare un fondamentale messaggio di inclusività. Siamo tutti unici ma con uguali diritti, di certo tutti abbiamo abbiamo quello di amare ed essere amati a nostra volta. Ma il Pride Month va molto oltre questi appuntamenti. E va detto: andrebbe celebrato tutti i giorni, in qualsiasi momento. C’è da dire poi che l’universo fashion, in questo, gioca un ruolo fondamentale. Le moda arcobaleno ci permette di prendere posizione, di dire la nostra anche senza parole. Semplicemente con un’esplosione di colori, ma anche con frasi e disegni stampati su ciò che indossiamo. Dunque eccoci puntuali qui, con la nostra selezione dedicata alle collezioni rainbow 2023. Arriva una valanga di energia positiva e, appunto, di amore!

Gli orologi rainbow

Cominciamo dagli orologi, sai perché? Se ci pensi, assumono un plus di valore simbolico a proposito del Pride Month. È tempo di abbattere ogni pregiudizio, di archiviare definitivamente qualsiasi assurda discriminazione. E sì, possiamo dirlo anche semplicemente con un orologio al polso: sono i dettagli a fare la differenza, no?

Apple Watch Pride Edition (APPLE) Pride watches 2023 - Sunlight (SWATCH) Orologio in acciaio con indici arcobaleno (FOSSIL) Orologio pride in acciaio e zirconi (FESTINA) Orologio Pride Limited Edition Ombre Silicone (GUESS)

PREV NEXT

Felpe, t-shirt e canotte arcobaleno

Parteciperai anche tu all'onda Pride 2023? T-shirt e felpe arcobaleno, allora, diventano indispensabili! D'altra parte, bisogna ammettere che - nella loro allegria - sono decisamente glam. Ergo, per tutta la durata della bella stagione possono diventare parte integrante dei nostri outfit!

Mickey Mouse icon t-shirt – Disney Pride Collection (DISNEY) Felpa con cappuccio e lettering (DIESEL) Felpa hoodie 2023 Pride (VANS) Tak top Love is Love (PUMA) T-shirt cropped (LEVI'S) Canotta corta con stampa arcobaleno (CALVIN KLEIN)

Pride sneakers 2023

A proposito di outfit glam: le sneakers delle collezioni rainbow 2023 gareggiano a colpi di creatività. L'arcobaleno passa attraverso le più diverse interpretazioni, può essere eyecatching o prendere forma nei particolari: qualunque sia la tua preferenza, le scarpe arcobaleno sono davvero una bella tentazione!

Sneaker Marew in tela canvas (U.S. POLO ASSN.)

Chuck Taylor All Star Pride (CONVERSE) Sneakers Stan Smith Pride Rm (ADIDAS) Sneakers senza lacci (COLE HAAN) Scarpe da running Pride Art (NOBULL)

Jewels: le collezioni rainbow 2023

Ecco: il Pride Month 2023 è il periodo perfetto anche per arricchire la nostra collezione di jewels. E qui è obbligatorio specificare che ce ne sono per tutte le tasche, si va dai più semplici prodotti di bigiotteria ai gioielli più preziosi. Bracciali, collane, anelli, charms, orecchini rainbow: tu cosa scegli?

Bracciale Amore (DODO) Choker rainbow (BIJOU BRIGITTE) Anello arcobaleno argento e zirconi (MANGANESE GIOIELLI) Bracciale con pendente rainbow heart (PANDORA) Orecchini arcobaleno in argento (MABINA)

Gli altri accessori

... E se ancora non hai trovato ciò che fa per te, valuta altri accessori: bandane da annodare al collo o usare come accessori per i capelli (soprattutto durante le sfilate Pride), borse e zaini, cappelli. E magari anche qualcosa di più giocoso, come i cerchietti rainbow che "parlano" forte e chiaro!

Bandana made in Italy "Rispetto" in cotone e seta (FALIERO SARTI) UA Pride Bucket Hat (UNDER ARMOUR) Baseball cap collezione Pride 2023 (CHAMPION) Zaino rainbow (EASTPAK) Borsa a spalla e con tracolla arcobaleno removibile (COACH) Pride Bandana (ABERCROMBIE) Cerchietto Love is Love (FLYING TIGER)