L a moda si tinge dei colori dell’arcobaleno! Ecco i capi e gli accessori in rainbow print perfetti per celebrare il mese del Pride (e non solo!)

Primo giugno: a breve inizia l’estate certo, ma è anche (e soprattutto!) il mese del Pride! Si tratta di una 30 giorni dal significato profondo per molti di noi, nella quale difendere, celebrare e sostenere i diritti di tutta la comunità LGBTQIA+.

Ci saranno di certo eventi e manifestazioni di vario tipo, momenti di gioia ma anche di riflessione. E ognuno di noi avrà a disposizione tanti canali e strumenti differenti per dare forza e voce a un’intera comunità che merita di veder riconosciuti i propri diritti. Ebbene, tra questi mezzi abbiamo anche la moda arcobaleno!

Già, come sempre l’immagine diviene un potente mezzo di comunicazione. E il fashion system lo sa bene, tanto da aver capito ormai da tempo quanto sia importante integrare anche messaggi profondi all’interno di ciò che indossiamo. Può trattarsi di un total look celebrativo come di un dettaglio, sta di fatto che certi codici estetici e visivi sono in grado di comunicare in modo dritto e immediato.

È il caso della moda arcobaleno per l’appunto, ovvero di capi e accessori (inseriti in capsule dedicate all’evento oppure semplicemente multicolor) che grazie a un più che riconoscibile pattern rainbow sanno lanciare un messaggio di sostegno e comunanza d’intenti rispetto a quanto celebrato dal Pride Month.

Questione di cosa si indossa e di come lo si porta insomma, la scelta di quello che potrebbe sembrare un banale top a sette nuances può davvero diventare qualcosa di più! E quindi eccoci con una selezione coloratissima di pezzi dedicati alla moda arcobaleno da scegliere per il mese di giugno, ma anche per tutta l’estate!

Felpe e maglie

La moda arcobaleno va a nozze sulla maglieria di vario tipo, inutile specificarlo. Che si tratti infatti di felpe con messaggi specifici – magari pezzi facenti parte di capsule collection dedicate al Pride - oppure semplici maglie muticolor pescate con intenzione dalle collezioni di ready to wear, non importa: lo spettro cromatico dell’arcobaleno è perfetto per capi così casual e versatili!

Tra le proposte che amiamo di più ci sono senza dubbio le maglie crochet “Coachella style”, da scegliere per l’occasione rigorosamente a righe in technicolor. Con un capo così il tuo messaggio sarà tanto chiaro quanto cool, non ti pare?

1/5 Felpa Pride collection ADIDAS 2/5 Maglia a rete multicolor MAX & CO. 3/5 Felpa a tema "rainbow" BIANCA'S DESIGN 4/5 Maglia crochet multicolor ZARA 5/5 Felpa multicolore RALPH LAUREN PREV NEXT

T-shirt e top

Stesso discorso per t-shirt, top e compagnia bella. Si tratta di capi perfetti sui quali puntare se stai cercando un pezzo che sia degno rappresentante della moda arcobaleno!

Da sempre infatti magliette e tank top sono le giuste “tele” per messaggi importanti, e il Pride non fa certo eccezione. Ecco dunque che canotte, t-shirt e reggiseni sportivi (ideali anche da inserire sotto una camicia o un blazer) si fanno facilmente portavoce di brand di attivisti e di collezioni create appositamente per l’evento. Ma potranno essere scelti con molta naturalezza anche semplicemente come pezzi a stampa rainbow dalle collezioni correnti, per celebrare il Pride con personalità e spontaneità.

1/5 Tank top con rainbow print PASSION FRUIT 2/5 Top sportivo multicolor con fascia arcobaleno TOMBOYX 3/5 T-shirt con stampa rainbow tie dye ACNE STUDIOS 4/5 Tank top rainbow THE NORTH FACE 5/5 Top sportivo Pride collection LEVI'S su ZALANDO PREV NEXT

L’arcobaleno in spiaggia

Lo abbiamo detto: con giugno inizia anche l’estate, e con lei i week-end e le fughe al mare! Bene, perché non portarci in spiaggia un po’ di moda arcobaleno?

Sotto l’ombrellone è davvero facile, fidati di noi. Tra un bikini coloratissimo, un foulard rainbow e un accessorio dedicato al Pride Month (vedi alla voce infradito o borse in paglia), il messaggio arriverà forte e chiaro. E sarà anche favoloso con la tintarella!

1/6 Infradito rainbow HAVAIANAS 2/6 Reggiseno bikini multicolor CALZEDONIA 3/6 Slip bikini multicolor CALZEDONIA 4/6 Costume intero multicolor LA DOUBLEJ 5/6 Borsa in rafia rainbow MANEBì 6/6 Foulard colorato OVS PREV NEXT

Accessori multicolor

Veniamo infine agli accessori, ovvero ai dettagli facili-facili da inserire in qualsiasi look tu indossi.

Sandali e borse in pelle rainbow dal finish metallizzato, bijoux in resine, metalli o pietre multicolor, o ancora piccoli pezzi a tema (come un orologio, perché no?): saranno segnali “orgogliosi” di un messaggio importante da sfoggiare ovunque. E saranno anche bellissimi accessori capaci di ravvivare look altrimenti troppo cupi e monocromatici. Non solo durante il Pride Month… perché non esiste un solo momento dell’anno per dare voce ai giusti ideali e sfoggiare la moda arcobaleno!

1/5 Orecchini arcobaleno ISABEL MARANT su FARFETCH 2/5 Borsa rainbow KURT GEIGER LONDON su ZALANDO 3/5 Orologio a tema Pride SWATCH 4/5 Sandali arcobaleno CHRISTIAN LOUBOUTIN su NET A PORTER 5/5 Borsa gioiello con cristalli multicolor ROSANTICA MILANO PREV NEXT