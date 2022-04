S emplice e senza troppe pretese: la canotta bianca è un pezzo da sempre sottovalutato ma che, in realtà, è fondamentale per il tuo capsule wardrobe

Così semplice da essere considerata quasi scontata: la canotta bianca è pronta a dominare la primavera estate 2022. E se pensi che sia facile individuare la canotta bianca perfetta, sappi che il lavoro è più difficile del previsto perché, quando si cerca un capo basic, si rischia di inciampare in modelli troppo semplici. Ma niente paura, questa selezione di canotte bianche da comprare online per la primavera estate 2022 ti sarà sicuramente d'aiuto.

Crop

Crop e in tessuto denim: la canotta bianca ha tantissime versioni e questa è sicuramente una di quelle più di tendenza del momento. Se ami i look monocoromatici poi abbinarla con facilità a un jeans dello stesso tono, ma ricorda di giocare con sneakers e accessori dalle tinte neon.

Scollo all’americana

Perfetta in ufficio sotto un blazer, in vacanza con un paio di shorts o in primavera sotto una camicia a maniche corte e oversize. La canotta bianca con scollo all'americana è un pezzo imperdibile e, per questo, rientra nella nostra selezione per la primavera estate 2022.

Scollo a V

Forse è il modello più semplice di canotta bianca che puoi trovare e acquistare e, per ovvi motivi, non poteva mancare nella nostra selezione. Il pezzo perfetto per un look denim e per chi ama le scollature profonde e audaci.

Scollo quadrato

Chi ha un seno generoso e abbondante può trovare difficoltà a trovare la perfetta canotta bianca e, qui, è lo scollo quadrato a vincere la competizione. Questa canotta bianca, oltre ad avere un tessuto strutturato, mette in risalto la scollatura senza metterlo eccessivamente in evidenza.

Monospalla

Un monospalla crochet: una combo di tendenza che conquista anche il mondo delle canotte bianche per la primavera estate 2022. Acquistala online per la tua estate e gli aperitivi in spiaggia e per far risaltare al massimo l'abbronzatura.

In pizzo

Scollo all'americana e pizzo: una combinazione dall'allure romantico che potrà esserti d'aiuto durante la scelta del look perfetto da cerimonia. Semplice, ma allo stesso tempo elegante, questa canotta non potrà mancare sotto un completo dal taglio maschile e nelle sfumature pastello.

Boho Chic

Non deve mancare un tocco di romanticismo e, per noi, è rappresentato al meglio da questa canotta bianca con piccoli ricami color panna sullo scollo e sul fondo del top. Divertiti poi a giocare con le spalline grazie a incroci e nodi personalizzati.

