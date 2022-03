V oglia di orecchini? Ti capiamo, ma non dimenticare che è bene sapere e conoscere come abbinare e portare al meglio ogni modello. Ovviamente noi veniamo in tuo soccorso con qualche consiglio ad hoc.

Sapere come portare gli orecchini non è un dettaglio trascurabile. Piccoli o grandi che siano, questi accessori, hanno un grande peso all'interno di qualsiasi look e outfit. Ma non solo, infatti definiscono al meglio il tuo stile e hanno anche la capacità di raccontare la personalità di chi sceglie e li indossa (proprio come tutti i gioielli).

E se pensi sia facile scegliere e indossare nel modo giusto gli orecchini, forse hai bisogno di conoscere un paio di regole utile su come indossarli nel modo giusto, specialmente in base al modello scelto.

Segui queste semplici regole e i tuoi orecchini non ti tradiranno mai.

Orecchini a lobo

Oltre lo stile, gli orecchini hanno la capacità di dare luce e luminosità al viso. Proprio per questo motivo, se si è alla ricerca di un bijoux con questa funzione, è bene optare per orecchini con diamanti grandi o piccoli che siano. Proprio come questo modello a lobo che permetterà di aggiungere luminosità ogni giorno e senza essere eccessivamente legati a stili o mood.

Colori e gems

A ogni outfit, il suo paio di orecchini. Forse stiamo esagerando, ma il modo migliore per rendere unico qualsiasi abito o completo, oltre ad aggiungere una piccola dose di colore, è abbinare il giusto paio di orecchini. Questa volta la nostra inspo arriva direttamente dalle pietre, più o meno preziose, che permettono quel tocco pop e insolito che non deve mai mancare.

Orecchini a cerchio con charm

Cari e vecchi orecchini a semicerchio, tanto amati negli anni '90 e oggi tornati alla ribalta grazie alle loro mille e più versioni. Se ti sembrano "troppo", da indossare tutti i giorni, questo modello ti farà ricredere. Merito della struttura leggera e al piccolo punto di colore dato dalla micro pietra applicata.

Orecchini multicolore

Voglia di cambiare tono ai tuoi look spesso monocromatici? Voglia di aggiungere luminosità e colore allo stesso tempo? La risposta è negli orecchini multicolore che, oggi sempre di più, dettano tendenza in ogni dove. Per noi sono indispensabili i mini hoops con applicazioni: simili agli orecchini a lobo, ma con un tocco in più.

Pendenti funny

Sono un evergreen e mai banali: i pendenti sono una certezza. Ma a noi la banalità non piace e, per questo, è bene optare per un modello decisamente più funny e giocoso. Questi orecchini, che combinano la base metallica allo smalto verde pistacchio, sono l'elemento in più che manca al tuo portagioie. Come portare gli orecchini pendenti? Usali come elemento distintivo e di rottura anche a contrasto con il tuo look.

Orecchini bold

Maxi è meglio, lo diremo spesso e continueremo a dirlo e la stessa cosa vale per gli orecchini. Strutture spesse e bold, ma su stili che comunque riescono a mantenere la giusta leggerezza grazie a una linea delicata e regolare. Per noi l'abbinamento perfetto è con i capelli raccolti, ma morbidi, e il collo libero da qualsiasi ostacolo.

Mini orecchini da giorno

Esistono orecchini da giorno e orecchini da sera? La risposta la sai solo tu, ma è innegabile che nelle ore odierne si cerca di essere più discrete e, questo, vale anche per gli orecchini. Per non optare per il classico orecchino a lobo, puoi optare per i semi pendenti che abbracciano il lobo in parte, ma rimanendo piccoli e discreti. Diventeranno il tuoi must have di tutti i giorni e non avrai più paura (e domande) su come portare gli orecchini.

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Fashion ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.