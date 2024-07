“Get ready with…” Giorgia Salvaggio: il tailleur… a prova di sicurezza!

C i sono capi che ci fanno sentire così a nostro agio da dare un boost alla nostra autostima. Lo sa bene Giorgia, protagonista della nostra rubrica di luglio, che ci mostra tre look con il suo completo del cuore...

Un indiscusso evergreen, sinonimo di stile senza distinzioni di genere: signore e signori, il re indiscusso del nostro servizio di oggi è il tailleur! Che negli ultimi tempi, e non potremmo esserne più felici, ha acquistato un plus di carisma e fascino. Conquistando un posto d’onore tra i trend moda del momento. Perché? Sicuramente perché è camaleontico, versatile neanche a dirlo, e perché di certo è un vero passepartout da sfoggiare all day long. Senza considerare che è ultra democratico e perfetto per qualsiasi bodyshape. Anzi, diciamola tutta: ci aiuta a camuffare qualsiasi imperfezione fisica, che sia reale o soltanto… Nella nostra testa! Insomma, dopo questa sviolinata del tutto meritata, ci sentiamo di aggiungere che, per qualcuno, è finanche qualcosa in più: il vero alleato del guardaroba capace di conferire - udite, udite! - sicurezza in sé stessi. Ebbene sì! Quel qualcuno è Giorgia Salvaggio, la protagonista della nostra rubrica “Get ready with…” che non indosserebbe altro che il tailleur!

Giorgia Salvaggio

Content creator, 25 anni, peperina e fashionista doc, con quel guizzo di ironia che non guasta mai, anzi, Giorgia va subito dritta al punto: “Adoro il tailleur più di ogni altro capo del mio guardaroba: mi fa sentire sicura, confident, bella. Mi fa superare le insicurezze legate al mio corpo che - ebbene sì! - non sempre amo”. Deliziosa, ma non sempre consapevole di ciò: Giorgia, una di noi!

“Non mi vedrete mai – ammette - indossare una gonna, ad esempio. Guai a mostrare le gambe! Il tailleur, invece, riesce ad aumentare la mia autostima in qualsiasi occasione”. La convinceremo che anche con minigonne e abitini è meravigliosa, ma intanto facciamone la nostra musa: eccola con 3 tailleur diversi, ergo 3 outfit super cute e di grande impatto da cui lasciarsi ispirare!

Tailleur 1: Il fascino del gessato

“Tre pezzi gessato nei toni del beige, con pantaloni ampi e gilet maschile: ed ecco che mi sento sofisticata e al tempo stesso grintosa”. Il primo outfit scelto da Giorgia Salvaggio è in perfetto stile tomboy femme, decisamente intrigante. Ai piedi sandali flat e, come tocco finale, una handbag che aggiunge una nota di colore. Questa combo è il top per l’ufficio, ma anche per qualsiasi situazione informale!

Giorgia Salvaggio in completo tre pezzi gessato beige + handbag rossa e occhiali da sole

Tailleur 2: Rosso passione

… Where's the party? La seconda scelta di Giorgia è un total look rosso passione: blazer monopetto, pantaloni classici e crop top en pendant. “Con l’allegria e la positività che dispensa – ci spiega – dà un boost al mio carisma. E subito sono l’anima della festa!”.

Giorgia Salvaggio in tailleur rosso + ciabattine flat

Tailleur 3: Eleganza oversize

Terzo outfit di Giorgia, un tailleur oversize con giacca blazer doppiopetto. Lei è perdutamente innamorata di questo outfit: “È così stiloso! Mi fa sentire concreta e affidabile, nella vita personale e professionale”. Lo abbina a un top cropped con cut out, che bilancia i volumi e aggiunge un twist di sensualità. E le scarpe? Sandali mules neri. Wow!

Giorgia Salvaggio in tailleur oversize + top cut-out + mules nere

Adesso tocca a voi: con quale capo vi sentite più sicure? Ma intanto, sfogliate la gallery per guardare i look di Giorgia in tutti i loro dettagli!

Fabio reflex Rizzo 1/6 Giorgia Salvaggio in tre pezzi gessato beige e ciabattine flat Fabio reflex Rizzo 2/6 Giorgia Salvaggio in tailleur tre pezzi: blazer, gilet e pantaloni Fabio reflex Rizzo 3/6 Giorgia Salvaggio in tailleur rosso con handbag e ciabattine flat Fabio reflex Rizzo 4/6 Giorgia Salvaggio in tailleur e top total red Fabio reflex Rizzo 5/6 Giorgia Salvaggio in tailleur oversize con top cut-out e mules nere Fabio reflex Rizzo 6/6 Giorgia Salvaggio in tailleur color tortora con giacca doppiopetto PREV NEXT

Talent: Giorgia Salvaggio

Creative Direction: Vera Grassia

Regia&VideoMaking: Maurizio Poletti

Testi: Nadine Solano

Fotografo: Fabio Reflex Rizzo