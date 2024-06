E cco di nuovo Ludovica pronta a interpretare lo stile retrò per The Wom: questa volta torniamo agli anni '60 con 3 look da colpo di fulmine!

Dopo il successo ottenuto con i suoi look anni ’90, non potevamo non “arruolare” nuovamente Ludovica Pagani – influencer, modella, deejay, speaker radiofonica e volto tv – per altre inspo legate allo stile retrò. Questa volta torniamo agli anni ’60, periodo che ha segnato una vera e propria rivoluzione della moda. Perché è stato anche un decennio caratterizzato da un gran fermento sociale: contestazioni studentesche, rivendicazioni di diritti, urgenza di nuove libertà (espressive e no), sete di emancipazione. Il decennio in cui l’empowerment femminile ha cominciato ad acquistare valore crescente trovando proprio nella moda la sua perfetta espressione. Pensiamo alla minigonna e alla Skinny Rib (la maglia a coste aderente), rendendo sempre grazie a Mary Quant!

Ma pensiamo anche ai mini dresses a trapezio di Givenchy, agli abiti metallici di Paco Rabanne, alla giacca boxy corta in vita di Chanel, ai colori vivaci. E potremmo continuare con gli esempi per un bel po’! Invece no: lasciamo spazio a Ludovica Pagani, che si fa interprete dei gloriosi e affascinanti Sixties con 3 outfit da colpo di fulmine!

Look 1: Total black e orli corti

Ludovica Pagani in set micro-cardigan + shorts a vita alta e mocassini

Ludovica Pagani ha una grande passione per lo stile anni ’60, quindi ha composto i suoi look senza alcuna esitazione. Cominciando da un total black seducente ma sbarazzino: micro cardigan, shorts a vita alta e mocassini con suola bold indossati con calzini a rete. Un mix and match perfetto!

Ludovica con il suo primo look anni '60

Look 2: Largo al colore

Ludovica Pagani con pantaloncini rossi a vita alta + canotta bianca + pumps rosse

Il secondo look anni ’60 è più estroso e colorato. Pantaloncini rossi a vita alta, canotta bianca minimal (ma con scollo wow!) e – dulcis in fundo – un paio di pumps in vernice a punta. Femme fatale con semplicità!

Ludovica sfoggia il suo secondo look anni '60

Look 3: Fascino bon ton

Ludovica Pagani in mini dress bianco con gonna leggermente svasata e scollo a V

Ludovica ha creato l’ultimo look con l’obiettivo di ottenere un esito più delicato ed elegante. Eccola con un candido mini dress con gonna leggermente svasata e profondo scollo a V, impreziosito da 3 bottoni gioiello. Nota anche il dettaglio cut out sulla schiena. Ai piedi, un paio di décolleté azzurro polvere. Super chic e per noi super promossa Ludovica!

Ludovica e il suo terzo look anni '60

Adesso tocca a te: quali di questi 3 look scelti da Ludovica Pagani preferisci?

Credits:

Talent: Ludovica Pagani

Creative Direction: Vera Grassia

Stylist: Carola Cassi

Testi: Nadine Solano

Fotografo: Fabio Reflex Rizzo

Videomaking: Maurizio Poletti

Location: Santa Marta Suites Milano, Flow Borromeo Milano