L e gambe tornano a vestirsi dopo mesi e gli stivali sono gli indiscussi protagonisti di stagione. Parola d'ordine: alti, anzi altissimi. In tutti i sensi!

Alti, caldi e avvolgenti: con le temperature in calo gli stivali tornano a essere gli indiscussi protagonisti anche per l'autunno 2022, prendendo il posto dei sandali gioiello e delle infradito che ci hanno fatto compagnia per i lunghi mesi estivi. La moda autunno inverno 2022/2023 d'altra parte ha già messo in chiaro i diktat di stagione, e decretato anche una nuova tendenza: gli ankle boots che hanno dominato in quelle scorse lasciano ora spazio a modelli che si allungano sulla gamba, arrivando a sfiorare le cosce.

Brand e stilisti ce lo avevano già anticipato in passerella: gli stivali quest’anno sono rigorosamente alti. A fare la differenza è il fit, unito ai materiali: morbido suede, ecopelle, camoscio, vinile per modelli che aderiscono alla gamba come una seconda pelle o la circondano languidamente, drappeggiandosi intorno al polpaccio e alla caviglia. Vediamo allora insieme i cinque modelli di stivali di tendenza per l'autunno 2022 da inserire in wish list per iniziare a costruire i look autunnali.

Effetto second skin

In tessuto stretch, gli stivali effetto second skin si stringono intorno alla gamba senza costringerla e seguendone le linee. A metà strada tra la calza e il pantalone, evidenziano caviglie e polpacci e da soli sono in grado di vestire l’intera figura.

Rigorosamente a punta se dotati di tacco, mentre in versione flat hanno la suola robusta e arrivano sin sopra al ginocchio. In passerella li avevamo visti con mini abiti e blazer oppure con camicie oversize che scendono a sfiorarli lasciando intravedere una porzione di pelle. Belli anche con un maxi cardigan. Parola d’ordine: sensualità.

Cuissardes

Altro macro trend in fatto di stivali autunno 2022 (e alternativa ai second skin) sono i cuissardes. Gli iconici stivali sopra il ginocchio per questa stagione potranno essere di pelle (preferibilmente eco) o di camoscio, rasoterra o tacco 12, aderenti come collant o più morbidi stile “gatto con gli stivali”. Lo street style si è innamorato di loro ormai da diversi anni, e designer e brand li hanno (ri)proposti come stivali passepartout che non passa mai di moda.

Come abbinarli? Contrariamente a quanto si possa pensare, sono decisamente versatili: da provare con un maxi pull indossato come abito, ma anche con pleated skirt o jeans skinny abbinati a una raffinata camicia bianca dal taglio maschile e blazer. Diverte anche il gioco di sovrapposizioni, con un lungo abito dalla gonna fluttuante e trasparente che li lasci intravedere.

Texani

I texani hanno iniziato ad affacciarsi sulla scena fashion già la scorsa stagione, quest’anno è arrivata la consacrazione. E se lo scorso anno raramente superavano la caviglia, quest’anno anche loro si innalzano e arrivano poco sotto il ginocchio. Anzi, alcune varianti addirittura lo superano, con un fit morbidissimo che ricorda quelli dei veri cowboy.

Da portare sulla gamba nuda o la calza a rete in abbinamento a mini dresses, gonne plissé o shorts, giocando con vinile o con frange e camoscio. Per puntare sui contrasti o per restare in tema, a seconda del desiderio del momento.

Slouchy

Anche gli stivali slouchy sono diventati un modello di punta per il prossimo autunno/inverno 2023. Come dar torto, d’altronde: il loose-fit, il taglio morbido e avvolgente, regala un tocco iperfemminile e bohémienne che sta bene davvero con tutto.

Perfetti con gonna midi e maglione cropped, ben si abbinano anche a look più casual con jeans skinny o leggings seconda pelle. A completare il look un blazer dal taglio sartoriale o un maxi cardigan.

“Shiny” boots

Più che un modello, una filosofia: quest’anno le calzature “brillano” o riflettono la luce, letteralmente, grazie al finish che li riveste e li fa splendere. Vernice e vinile hanno dominato in passerella e nello street style, e quest’anno al classico nero si affiancano nuance più audaci come il rosso, il viola, l’arancio, e il blu.

Unico accorgimento per seguire la tendenza, l’altezza: quest’anno gli stivali tornano a salire sulla gamba, abbiamo detto, e anche quelli di vinile seguono la stessa regola superando il ginocchio.