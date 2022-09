C omodo, pratico e indiscutibilmente glam, diventa il pezzo chiave quando le temperature cominciano a scendere. E può anche stupire con effetti speciali. Vietato farne a meno!

Ormai non è più una semplice tendenza, ma un must have a pieno titolo: parliamo del maxi cardigan per l'autunno 2022. Ovvero, il capo knitwear ideale per le mezze stagioni. Avvolgente, in virtù dei volumi ampi e dei tessuti morbidi, diventa il pezzo chiave quando le temperature cominciano a scendere e vestirsi a strati è la soluzione più furba.

È un campione di praticità insomma, lo metti e lo togli in un attimo. Conquista il titolo di perfetto capospalla ma passa anche da altre declinazioni/interpretazioni: sì, la versatilità è un altro suo gran pregio. E poi è glam. Indiscutibilmente glam.

La lunghezza è variabile, dipende dai gusti. Il maxi cardigan può fermarsi a metà coscia o arrivare fino al ginocchio, in alcuni casi sfiorare le caviglie. Le fantasie, infinite. Come i colori. Sei a caccia di ispirazione in tema maxi cardigan per questo autunno 2022, anche a proposito di abbinamenti? Guarda un po’ qua!

Con il crop top

Continuiamo ad amare follemente il crop top: malizioso al punto giusto, cool, anche comodo. E no, non abbiamo nessuna intenzione di chiuderlo nel cassetto alla fine della bella stagione. Vogliamo indossarlo anche in autunno!

E un’ottima combo è proprio quella col maxi cardigan, da lasciare strategicamente aperto o abbottonare giusto un po’. Una nuova versione dell’intramontabile vedo-non-vedo è servita, insieme a un sapiente gioco di volumi!

Con la gonna corta

A proposito di giochi, prova anche quelli con le diverse lunghezze. Ergo, l’abbinamento maxi cardigan e minigonna.

I principali vantaggi sono due: ci si sente più a proprio agio con la gonna corta (o cortissima) e il risultato finale è comunque all’insegna della seduzione. Il tacco è il non plus ultra per completare l’outfit, lo stivale su gamba nuda è la mossa da fashionista… navigata.

... E lunga

L’abbinamento con la gonna lunga è meno diffuso, ma di certo non meno interessante. Anzi, da sperimentare subito. Soprattutto se plissettata o a ruota, la gonna aggiunge un tocco di romanticismo e sobria eleganza. Insomma, se ancora non ne hai avuto modo, è la "ricetta" con maxi cardigan assolutamente da provare per l'autunno 2022!

Per compensare i volumi dei due capi, che da questo punto di vista viaggiano sullo stesso binario, puoi aggiungere una cintura che sottolinei il punto vita.

PS: se la gonna è a tinta unita, scegli un cardigan fantasia!

Il volto più casual

Il cardigan è un indumento camaleontico, che può cambiare connotazione stilistica a seconda degli abbinamenti. Ma la sua natura, fondamentalmente, è casual. Vien da sé, dunque, che sempre vincente è la combo coi jeans: meglio se skinny o comunque dalla vestibilità slim, per il discorso dei volumi (da tenere in ogni caso presente, ormai è chiaro).

Sotto? Una t-shirt o una camicia dal taglio classico. Quanto alle scarpe, la scelta è liberissima: va dalle décolleté alla sneakers, passando dalle ballerine. Con queste ultime hai mai provato?

Extra long

Il maxi cardigan fino alle caviglie: intriga, vero? E quando comincia a scendere la temperatura, un modello in lana diventa la perfetta alternativa al trench. Soprattutto se la lavorazione è a fantasia, rendilo protagonista assoluto.

Come? Completando l’outfit con capi aderenti e minimalisti e magari puntando sul monocolore. Oppure sui richiami cromatici, senza però andare oltre le 2-3 nuance.

Decisi contrasti cromatici

Ma restiamo in tema di colore. I contrasti cromatici netti fanno sempre un grande effetto, si sa. Vale sia per le combinazioni classiche e collaudate, sia per il color block più spinto. Ovvero l’accostamento di analoghi (colori vicini nel cerchio di Itten) oppure di tinte complementari (opposte nella ruota cromatica).

Il maxi cardigan, quindi, diventa il perfetto strumento per creare un colpo d’occhio. Sia pur nel nome della massima semplicità. L’intero look dev’essere a tinta unita; il maxi cardigan staccherà e creerà l'effetto sorpresa.

Come un minidress

Il maxi cardigan non è solo l’egregio sostituto dei più tradizionali capospalla: può anche essere indossato come minidress!

Vale sia per i modelli chiusi da bottoni, che quindi cadono dritti, sia per quelli dotati di cintura. Se non ti senti sicurissima, sotto puoi anche indossare dei micro shorts. A patto che risultino ben occultati. Anche i collanti coprenti sono una buona idea.

Con il tubino nero

Il little black dress, sempre nel nostro cuore. E nel nostro armadio, of course. Più passa il tempo, più lo amiamo e impariamo a valorizzarlo. Ma scommettiamo che non avevi ancora pensato al sodalizio col maxi cardigan? Un mix&match che merita parecchio: provare per credere.

I colori possono sottolineare il contrasto oppure smorzarlo. In quest’ultimo caso, entrano in campo – per esempio - anche il grigio e il bianco.

Contaminazioni fashion

Ancora mix&match, ma alzando ulteriormente il tiro. Immagina un abito in perfetto stile principessa, magari in chiffon e anche arricchito delicati ricami floreali. Abbinando un cardigan oversize, ultra comfy, spiazzerai tutti.

Ancor di più, se deciderai di mettere ai piedi le tue sneakers già stra-vissute. Il cardigan non è solo un passepartout: è un invito a mettere in campo la propria creatività e osare!

La combo che non ti aspetti

Un abito sparkling che accompagna sinuosamente le forme del corpo e sandali tacco 12: un look da serata speciale. Che generalmente, se fa freschetto, viene completato da un blazer o un trench.

Ma perché non mescolare le carte in tavola, anche in questo caso, indossando invece un maxi cardigan? Ah, quella finta casualità che invece è frutto di un attento studio e grande consapevolezza!

